Η Ουκρανία εισέρχεται στο 2026 εξαντλημένη, αλλά όχι ηττημένη. Παρά τη συμφωνία για ένα κρίσιμο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κίεβο γνωρίζει ότι η χρηματοδότηση αυτή αρκεί για να διατηρήσει την άμυνα έως τα τέλη του 2027 – όχι όμως για να αλλάξει δραστικά τις ισορροπίες στο πεδίο της μάχης.

Στο χερσαίο μέτωπο, το μοτίβο των τελευταίων δύο ετών αναμένεται να συνεχιστεί. Από το 2024 η Ρωσία διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά τα εδαφικά της κέρδη παραμένουν περιορισμένα και εξαιρετικά δαπανηρά. Κατά τη διάρκεια του 2025, η ρωσική προέλαση έφτασε κατά μέσο όρο τα 176 τετραγωνικά μίλια τον μήνα έως τα τέλη Νοεμβρίου, με εκτιμώμενο κόστος 382.000 νεκρούς και τραυματίες.

Στο πλαίσιο των τελευταίων ειρηνευτικών διεργασιών, ο Λευκός Οίκος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η Ουκρανία είναι καταδικασμένη να χάσει το υπόλοιπο 22% της επαρχίας Ντόνετσκ, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών πόλεων Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ. Ωστόσο, με τον σημερινό ρυθμό προέλασης, η κατάληψή τους θα απαιτούσε τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο σκληρών μαχών – και πιθανότατα περισσότερους από 400.000 επιπλέον Ρώσους νεκρούς ή τραυματίες. Ένα τίμημα που το Κίεβο δηλώνει πρόθυμο να επιβάλει.

Παρά ταύτα, αυξάνονται τα ερωτήματα για τη μεσοπρόθεσμη αντοχή της ουκρανικής άμυνας. Τρεις φορές μέσα στους τελευταίους έξι μήνες, η πρώτη γραμμή υποχώρησε: ανατολικά της Ντομπροπιλλίας τον Αύγουστο, βόρεια του Κουπιάνσκ στα τέλη του καλοκαιριού και ξανά ανατολικά της Χουλιαΐπολης στη Ζαπορίζια τον Νοέμβριο.

Σε κάθε περίπτωση, εξαντλημένες ουκρανικές μονάδες δεν κατάφεραν να αποτρέψουν ρωσικές διεισδύσεις μικρών ομάδων, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν τα κενά της άμυνας, ακόμη και μέσω υπόγειων αγωγών φυσικού αερίου.

Αν και οι περισσότερες από αυτές τις διεισδύσεις τελικά αναχαιτίστηκαν, ανέδειξαν τα όρια της ουκρανικής στρατηγικής που βασίζεται στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να προκαλεί σοβαρές απώλειες βαθιά πίσω από τη γραμμή του μετώπου, δεν μπορεί όμως να υποκαταστήσει την έλλειψη φρέσκου και επαρκούς πεζικού στην πρώτη γραμμή.

Στο επίπεδο των ανθρώπινων πόρων, η Ρωσία εξακολουθεί να στρατολογεί περίπου 30.000 στρατιώτες τον μήνα αρκετούς για να αναπληρώνει τις απώλειες, όχι όμως για να επιτύχει αποφασιστική υπεροχή. Η Ουκρανία στρατολογεί λιγότερους, πιθανώς μόλις το ένα τρίτο των επισήμων ισχυρισμών, αν και οι συνολικές απώλειές της φαίνεται να παραμένουν χαμηλότερες.

Ωστόσο, στο εσωτερικό της Ουκρανίας εντείνεται η κριτική για τη στρατηγική των συνεχών αντεπιθέσεων. Επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου, όπως η εισβολή στο Κουρσκ ή οι προσπάθειες ανάσχεσης γύρω από το Ποκρόβσκ, φέρονται να έχουν εξαντλήσει τα διαθέσιμα εφεδρικά στρατεύματα. «Η Ουκρανία χρειάζεται τουλάχιστον έξι μήνες δυναμικής άμυνας και δημιουργίας εφεδρειών», προειδοποίησε ο βετεράνος Μπόχνταν Κρότεβιτς.

Καθώς το μέτωπο στην ξηρά πλησιάζει σε αδιέξοδο, το Κίεβο στρέφεται όλο και περισσότερο στον οικονομικό πόλεμο. Παρά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές, η Ουκρανία καταφέρνει να διατηρεί την παροχή ρεύματος στο μέτωπο. Ταυτόχρονα, οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και στον «σκιώδη» στόλο πετρελαιοφόρων έχουν αρχίσει να αποδίδουν: τα έσοδα του Κρεμλίνου από το πετρέλαιο μειώθηκαν κατά 34% τον Νοέμβριο.

Η Ρωσία, πάντως, παραμένει οικονομικά ανθεκτική, με προβλεπόμενη ανάπτυξη 0,6% το 2025. Οι μεγαλύτερες αβεβαιότητες βρίσκονται πλέον στο πολιτικό πεδίο και κυρίως στην Ουάσινγκτον. Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ, εάν επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο, θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμα τη ροή πληροφοριών και τη διπλωματική πίεση προς το Κίεβο.

Ρεαλιστικά, η καλύτερη επιλογή της Ουκρανίας είναι να κρατήσει το μέτωπο σε μια παρατεταμένη ισορροπία φθοράς, ελπίζοντας σε πολιτικές ή οικονομικές εξελίξεις που θα αλλάξουν το πλαίσιο. Όσο όμως ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πιστεύει ότι μπορεί να αποσπάσει οφέλη μέσω διαπραγματεύσεων με τη Δύση, δεν έχει άμεσο κίνητρο να σταματήσει τον πόλεμο.

Με πληροφορίες από Guardian