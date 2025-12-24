Ισχυρή καταιγίδα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην Αττική με την καταρρακτώδη βροχή να δημιουργεί αρκετά προβλήματα ενώ λόγω της έντονη κεραυνικής δραστηριότητας σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές.

Ειδικότερα, χωρίς ρεύμα είναι αυτή την ώρα η Παιανία, το Παγκράτι, ο Βύρωνας και του Γκύζη. Η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί για το Παγκράτι και τον Βύρωνα μετά τις 18.30, για του Γκύζη στις 19.00, και στην Παιανία στις 19.30 σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Live η πορεία των βροχοπτώσεων

Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Αττική την παραμονή των Χριστουγέννων – Πού εντοπίζονται τα υψηλότερα

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων, κυρίως στα δυτικά τμήματα, αλλά και στην Αττική που σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Αττική, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη 1, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Δάφνη Αττικής με 78 mm.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, στην υπόλοιπη Αττική σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον Χάρτη 2.

Γούβα: Χαμός από φουσκωμένα φρεάτια, κόλλησαν αυτοκίνητα – Πού έχει διακοπές ρευματος

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της Aθήνας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γούβα στο Παγκράτι όπου κλήθηκε η Πυροσβεστική λόγω φουσκωμένων νερών, που είχαν συνέπεια να κολλήσουν αυτοκίνητα.

Στη ευρύτερη περιοχή (Βύρωνα, Παγκράτι, Νέο Κόσμο) καταγράφονται και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Νωρίτερα το απόγευμα, νέος γύρος σφοδρών βροχοπτώσεων άρχισε να πλήττει πολλές περιοχές της Αθήνας. Τα φαινόμενα ήταν ιδιαιτέρως ισχυρά σε Βύρωνα, Παγκράτι, Δάφνη, Νέα Σμύρνη, Αμπελόκληπους, Γκάζι, Κηφισιά, Μαρούσι, Δροσιά, Εκάλη, ωστόσο βροχές εκδηλώνοντααν σε πολλές ακόμη περιοχές.

Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε «ποτάμια», με την κίνηση οχημάτων και πεζών να γίνεται με μεγάλη δυσκολία.

Καιρός: Τι φέρνουν τα Χριστούγεννα και τι αλλάζει τις επόμενες ημέρες – Η πρόγνωση της Ελίνας Καρέτσου

Την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα), ο καιρός στη χώρα θα παρουσιάσει έντονη διαφοροποίηση, με την Ελλάδα να χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο τμήματα.

Χριστούγεννα με βροχές και καταιγίδες στα βόρεια και στο Αιγαίο

Στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία έως το μεσημέρι και στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως και το απόγευμα.

Στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, οι βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα απασχολήσουν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, όμως στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, με διαστήματα ηλιοφάνειας και μόνο τοπικές και μικρής διάρκειας βροχές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, ωστόσο θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα, χωρίς να επηρεάζουν κατοικημένες περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νότιοι 3 με 5 μποφόρ, όμως στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τα βόρεια ηπειρωτικά θα επικρατήσουν ανατολικοί – βορειοανατολικοί άνεμοι, φτάνοντας τα 6 μποφόρ και από το βράδυ τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά από 10 έως 13°C, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο από 14 έως 16°C και τοπικά 17°C, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα από 17 έως 19°C, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά και τους 20°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, τοπικές βροχές αναμένονται έως τα ξημερώματα, ενώ στη συνέχεια θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά δυτικοί 3–5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί 2–4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες έως τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ στη συνέχεια σταδιακά εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12°C και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί 4–6 μποφόρ.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με νεφώσεις παροδικά αυξημένες και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Βροχές θα σημειωθούν κυρίως σε ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, ανατολική Στερεά και Ιόνιο, καθώς και το πρωί στη δυτική χώρα, όμως μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ανατολικοί–νοτιοανατολικοί 3–5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο βόρειοι–βορειοανατολικοί 4–6 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ το πρωί.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια, ενώ νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 11 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 12 με 14, στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 15 με 16 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Σαββατοκύριακο 27–28 Δεκεμβρίου: Περισσότερος ήλιος, περισσότερη ψύχρα

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι γενικά καλός σε όλη τη χώρα, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και μόνο λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3–5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4–6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω πτώση, ενώ την Κυριακή θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί το πρωί στα βόρεια το Σάββατο και στα κεντρικά και βόρεια την Κυριακή.

Τάση έως την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Την επόμενη εβδομάδα, μέχρι και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγα έως καθόλου φαινόμενα, όμως θα επικρατεί περισσότερο κρύο, διατηρώντας το χειμωνιάτικο σκηνικό σε ολόκληρη τη χώρα.