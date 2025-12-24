Τα Χριστούγεννα είναι η στιγμή του χρόνου που η καθημερινότητα κάνει μια παύση. Που, έστω και για λίγο, κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον με περισσότερη κατανόηση, λιγότερη βιασύνη και περισσότερη ελπίδα.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, συχνά σκληρά και απρόβλεπτα, η ανάγκη για ουσιαστικές ευχές δεν είναι τυπική – είναι βαθιά ανθρώπινη. Ευχές για υγεία, γιατί χωρίς αυτήν όλα τα άλλα χάνουν τη σημασία τους. Ευχές για ειρήνη, προσωπική και συλλογική, σε μια εποχή που οι εντάσεις περισσεύουν. Ευχές για αλήθεια, σε έναν δημόσιο διάλογο που δοκιμάζεται καθημερινά.

Για όλους εσάς, τους αναγνώστες μας, που μας εμπιστεύεστε καθημερινά για την ενημέρωσή σας, σας ευχόμαστε Χριστούγεννα με ζεστασιά, καθαρό μυαλό και ανοιχτή καρδιά.

Καλά Χριστούγεννα.

Με υγεία, δύναμη και ελπίδα.