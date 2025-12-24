Σε ρυθμούς… βροχερούς και όχι ξέφρενου γλεντιού κινείται φέτος η Θεσσαλονίκη, καθώς ο καιρός χάλασε τα σχέδια κατοίκων και επισκεπτών για την καθιερωμένη βόλτα της Παραμονής των Χριστουγέννων.

Η εικόνα στο κέντρο της πόλης απέχει πολύ από τον συνήθη εορταστικό «πυρετό», με τους περισσότερους να προτιμούν τη θαλπωρή των σπιτιών τους.

Αν και οι κεντρικοί εμπορικοί δρόμοι, όπως η Τσιμισκή και η Μητροπόλεως, έχουν κίνηση, αυτή είναι αισθητά μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν, με τους καταναλωτές να προσπαθούν να ψωνίσουν οχυρωμένοι πίσω από ομπρέλες και αδιάβροχα.

Η μεγαλύτερη αντίθεση, ωστόσο, καταγράφεται στα στέκια της διασκέδασης. Σημείο αναφοράς τέτοια μέρα ήταν πάντα η οδός Βασιλέως Ηρακλείου και τα Λαδάδικα, που «βούλιαζαν» από κόσμο. Φέτος, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, με τα μαγαζιά να είναι μισοάδεια και τους λίγους τολμηρούς να συνωστίζονται κάτω από τα υπόστεγα για να προστατευτούν από το νερό.