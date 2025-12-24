Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, με τους οδηγούς να βιώνουν μεγάλη ταλαιπωρία και τα οχήματα να κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες λόγω έργων που εκτελούνται στον αυτοκινητόδρομο.

Μεγάλες ουρές οχημάτων παρατηρούνται από το απόγευμα της Τετάρτης (24/12) στην εθνική οδό στο ύψος της Υλίκης.

Παρότι δεν εφαρμόζονται πλέον εκτροπές της κυκλοφορίας και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα έργα στην εθνική οδό θα έπρεπε να έχουν ανασταλεί για την περίοδο των Χριστουγέννων, στο συγκεκριμένο σημείο οι οδηγοί υποχρεώνονται να κινούνται σε μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας.