Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Χαλκίδας μετά την καταγγελία που υπέβαλε μια ανήλικη, μόλις 16 ετών, παραμονή Χριστουγέννων. Η κοπέλα περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε στα χέρια ενός άγνωστου άνδρα σε δύο διαφορετικά περιστατικά μέσα στον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, οι λεπτομέρειες της υπόθεσης είναι ανατριχιαστικές, καθώς αφορούν κατηγορίες για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή και εξύβριση.

Το χρονικό της φρίκης

Όπως προκύπτει από την καταγγελία, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου 2025, περίπου στις 20:50, στην περιοχή της οδού Κύμης στη Χαλκίδα. Η 16χρονη βρισκόταν στο σημείο όταν την πλησίασε ένα γκρι αυτοκίνητο. Ο οδηγός προέβη σε ασελγείς πράξεις, την εξύβρισε και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Επέστρεψε για να την απειλήσει

Ο εφιάλτης για την ανήλικη δεν τελείωσε εκεί. Δέκα ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, λίγο μετά τις 23:00, ενώ επέστρεφε στο σπίτι της, αντιλήφθηκε το ίδιο όχημα να την προσεγγίζει ξανά. Ο οδηγός μείωσε ταχύτητα έξω από την οικία της, άρχισε να την εξυβρίζει και να εκτοξεύει απειλές, προκαλώντας της έντονο φόβο πριν εξαφανιστεί.

Τα χαρακτηριστικά του δράστη και του οχήματος

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, αξιοποιώντας την περιγραφή που έδωσε το θύμα. Ο άνδρας, σύμφωνα με την καταγγελία, είναι περίπου 30 ετών, εύσωμος, ύψους περίπου 1,70 μ., μελαχρινός, με γένια και μακριά μαλλιά.

Το όχημα περιγράφεται ως τετράπορτο Ι.Χ., πιθανόν μάρκας OPEL, γκρι χρώματος, με φιμέ τζάμια στα πίσω παράθυρα.

Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά την υπόθεση με ιδιαίτερη προσοχή, συγκεντρώνοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας στις περιοχές όπου κινήθηκε το ύποπτο αυτοκίνητο.