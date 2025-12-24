Εργασία στο εξωτερικό προσφέρεται για Έλληνες υποψηφίους στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, σε θέση Sales Development Representative στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ. Η εταιρεία αναζητά ελληνόφωνους επαγγελματίες, με δυνατότητα υβριδικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η θέση αφορά την προώθηση υπηρεσιών διαφημίσεων και τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων σε διεθνές περιβάλλον, με έμφαση στην ελληνική αγορά.

Αρμοδιότητες της θέσης

  • Επικοινωνία με πελάτες μέσω εξερχόμενων κλήσεων για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Διατήρηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων πελατών.
  • Ανάπτυξη και εδραίωση πελατειακής βάσης.
  • Καταγραφή ιστορικού επικοινωνιών και απαντήσεων πελατών.
  • Παρακολούθηση ανταγωνισμού και ανάπτυξη στρατηγικών πωλήσεων.
  • Διαχείριση αναγκών και ερωτημάτων πελατών.

Απαραίτητα προσόντα

  • Γλωσσικές δεξιότητες: Επίπεδο C2 στα Ελληνικά και καλή γνώση Αγγλικών.
  • Τουλάχιστον 14 μήνες εμπειρίας σε πωλήσεις ή εξυπηρέτηση πελατών.
  • Ικανότητα ταχείας μάθησης και προσαρμογής.
  • Αυτονομία στην εκτέλεση καθηκόντων.
  • Άριστη γνώση και χρήση συστημάτων CRM.
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα.
  • Επιχειρηματική οξυδέρκεια και κατανόηση λειτουργικών διαδικασιών.

Προσωπικές δεξιότητες

  • Προνοητικότητα και ισχυρό κίνητρο.
  • Ομαδικότητα και συνεργασία.
  • Προσανατολισμός στις ανάγκες του πελάτη.

Εξειδικευμένες δεξιότητες ελληνικής αγοράς

  • Γνώση της ελληνικής αγοράς και των περιφερειακών διαφορών της.
  • Εξοικείωση με τους βασικούς τομείς της οικονομίας και εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών.
  • Επικοινωνία με Έλληνες επαγγελματίες σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
  • Κατανόηση της επιχειρηματικής γλώσσας και της ορολογίας.
  • Βασικές νομικές γνώσεις σχετικά με κανονισμούς και προστασία δεδομένων.

Επιθυμητές δεξιότητες

  • Αριστεία διαδικασιών και συνεχής βελτίωση αποδοτικότητας.
  • Συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών για κοινούς στόχους.
  • Επικοινωνία σε πολλαπλά κανάλια.
  • Συναισθηματική νοημοσύνη και θετική διαχείριση σχέσεων.
  • Ανοικτή αντίληψη και σεβασμός διαφορετικών προοπτικών.
  • Κριτική σκέψη και τεκμηριωμένες αποφάσεις.
  • Προσανατολισμός σε λύσεις και πρακτική αντιμετώπιση προκλήσεων.
  • Επιχειρηματικότητα και καινοτόμος προσέγγιση.

Παροχές και απολαβές

  • Πλήρης απασχόληση (39 ώρες εβδομαδιαίως) με υβριδικό μοντέλο στη Βαρκελώνη.
  • Μισθός 21.080 ευρώ μεικτά ετησίως και επιπλέον μπόνους έως 3.720 ευρώ.
  • Πρόγραμμα σύστασης με bonus έως 2.000 ευρώ.
  • Υποστήριξη μετεγκατάστασης και ιδιωτική ασφάλιση υγείας.
  • Εκπαίδευση, πιστοποιήσεις και προοπτικές εξέλιξης.
  • Ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου Βαρκελώνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό μέσω του συνδέσμου εδώ

