Εργασία στο εξωτερικό προσφέρεται για Έλληνες υποψηφίους στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, σε θέση Sales Development Representative στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ. Η εταιρεία αναζητά ελληνόφωνους επαγγελματίες, με δυνατότητα υβριδικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η θέση αφορά την προώθηση υπηρεσιών διαφημίσεων και τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων σε διεθνές περιβάλλον, με έμφαση στην ελληνική αγορά.

Αρμοδιότητες της θέσης

Επικοινωνία με πελάτες μέσω εξερχόμενων κλήσεων για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Διατήρηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων πελατών.

Ανάπτυξη και εδραίωση πελατειακής βάσης.

Καταγραφή ιστορικού επικοινωνιών και απαντήσεων πελατών.

Παρακολούθηση ανταγωνισμού και ανάπτυξη στρατηγικών πωλήσεων.

Διαχείριση αναγκών και ερωτημάτων πελατών.

Απαραίτητα προσόντα

Γλωσσικές δεξιότητες : Επίπεδο C2 στα Ελληνικά και καλή γνώση Αγγλικών.

: Επίπεδο C2 στα Ελληνικά και καλή γνώση Αγγλικών. Τουλάχιστον 14 μήνες εμπειρίας σε πωλήσεις ή εξυπηρέτηση πελατών.

Ικανότητα ταχείας μάθησης και προσαρμογής .

. Αυτονομία στην εκτέλεση καθηκόντων.

Άριστη γνώση και χρήση συστημάτων CRM.

Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα.

και ομαδικό πνεύμα. Επιχειρηματική οξυδέρκεια και κατανόηση λειτουργικών διαδικασιών.

Προσωπικές δεξιότητες

Προνοητικότητα και ισχυρό κίνητρο.

Ομαδικότητα και συνεργασία.

Προσανατολισμός στις ανάγκες του πελάτη.

Εξειδικευμένες δεξιότητες ελληνικής αγοράς

Γνώση της ελληνικής αγοράς και των περιφερειακών διαφορών της.

και των περιφερειακών διαφορών της. Εξοικείωση με τους βασικούς τομείς της οικονομίας και εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών.

και εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών. Επικοινωνία με Έλληνες επαγγελματίες σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Κατανόηση της επιχειρηματικής γλώσσας και της ορολογίας.

και της ορολογίας. Βασικές νομικές γνώσεις σχετικά με κανονισμούς και προστασία δεδομένων.

Επιθυμητές δεξιότητες

Αριστεία διαδικασιών και συνεχής βελτίωση αποδοτικότητας.

και συνεχής βελτίωση αποδοτικότητας. Συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών για κοινούς στόχους.

και ανταλλαγή ιδεών για κοινούς στόχους. Επικοινωνία σε πολλαπλά κανάλια.

σε πολλαπλά κανάλια. Συναισθηματική νοημοσύνη και θετική διαχείριση σχέσεων.

και θετική διαχείριση σχέσεων. Ανοικτή αντίληψη και σεβασμός διαφορετικών προοπτικών.

και σεβασμός διαφορετικών προοπτικών. Κριτική σκέψη και τεκμηριωμένες αποφάσεις.

και τεκμηριωμένες αποφάσεις. Προσανατολισμός σε λύσεις και πρακτική αντιμετώπιση προκλήσεων.

και πρακτική αντιμετώπιση προκλήσεων. Επιχειρηματικότητα και καινοτόμος προσέγγιση.

Παροχές και απολαβές

Πλήρης απασχόληση (39 ώρες εβδομαδιαίως) με υβριδικό μοντέλο στη Βαρκελώνη.

Μισθός 21.080 ευρώ μεικτά ετησίως και επιπλέον μπόνους έως 3.720 ευρώ.

και επιπλέον μπόνους έως 3.720 ευρώ. Πρόγραμμα σύστασης με bonus έως 2.000 ευρώ.

με bonus έως 2.000 ευρώ. Υποστήριξη μετεγκατάστασης και ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

και ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Εκπαίδευση, πιστοποιήσεις και προοπτικές εξέλιξης.

Ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου Βαρκελώνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό μέσω του συνδέσμου εδώ