Εργασία στο εξωτερικό προσφέρεται για Έλληνες υποψηφίους στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, σε θέση Sales Development Representative στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ. Η εταιρεία αναζητά ελληνόφωνους επαγγελματίες, με δυνατότητα υβριδικής απασχόλησης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η θέση αφορά την προώθηση υπηρεσιών διαφημίσεων και τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων σε διεθνές περιβάλλον, με έμφαση στην ελληνική αγορά.
Αρμοδιότητες της θέσης
- Επικοινωνία με πελάτες μέσω εξερχόμενων κλήσεων για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
- Διατήρηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων πελατών.
- Ανάπτυξη και εδραίωση πελατειακής βάσης.
- Καταγραφή ιστορικού επικοινωνιών και απαντήσεων πελατών.
- Παρακολούθηση ανταγωνισμού και ανάπτυξη στρατηγικών πωλήσεων.
- Διαχείριση αναγκών και ερωτημάτων πελατών.
Απαραίτητα προσόντα
- Γλωσσικές δεξιότητες: Επίπεδο C2 στα Ελληνικά και καλή γνώση Αγγλικών.
- Τουλάχιστον 14 μήνες εμπειρίας σε πωλήσεις ή εξυπηρέτηση πελατών.
- Ικανότητα ταχείας μάθησης και προσαρμογής.
- Αυτονομία στην εκτέλεση καθηκόντων.
- Άριστη γνώση και χρήση συστημάτων CRM.
- Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα.
- Επιχειρηματική οξυδέρκεια και κατανόηση λειτουργικών διαδικασιών.
Προσωπικές δεξιότητες
- Προνοητικότητα και ισχυρό κίνητρο.
- Ομαδικότητα και συνεργασία.
- Προσανατολισμός στις ανάγκες του πελάτη.
Εξειδικευμένες δεξιότητες ελληνικής αγοράς
- Γνώση της ελληνικής αγοράς και των περιφερειακών διαφορών της.
- Εξοικείωση με τους βασικούς τομείς της οικονομίας και εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών.
- Επικοινωνία με Έλληνες επαγγελματίες σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
- Κατανόηση της επιχειρηματικής γλώσσας και της ορολογίας.
- Βασικές νομικές γνώσεις σχετικά με κανονισμούς και προστασία δεδομένων.
Επιθυμητές δεξιότητες
- Αριστεία διαδικασιών και συνεχής βελτίωση αποδοτικότητας.
- Συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών για κοινούς στόχους.
- Επικοινωνία σε πολλαπλά κανάλια.
- Συναισθηματική νοημοσύνη και θετική διαχείριση σχέσεων.
- Ανοικτή αντίληψη και σεβασμός διαφορετικών προοπτικών.
- Κριτική σκέψη και τεκμηριωμένες αποφάσεις.
- Προσανατολισμός σε λύσεις και πρακτική αντιμετώπιση προκλήσεων.
- Επιχειρηματικότητα και καινοτόμος προσέγγιση.
Παροχές και απολαβές
- Πλήρης απασχόληση (39 ώρες εβδομαδιαίως) με υβριδικό μοντέλο στη Βαρκελώνη.
- Μισθός 21.080 ευρώ μεικτά ετησίως και επιπλέον μπόνους έως 3.720 ευρώ.
- Πρόγραμμα σύστασης με bonus έως 2.000 ευρώ.
- Υποστήριξη μετεγκατάστασης και ιδιωτική ασφάλιση υγείας.
- Εκπαίδευση, πιστοποιήσεις και προοπτικές εξέλιξης.
- Ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου Βαρκελώνης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό μέσω του συνδέσμου εδώ