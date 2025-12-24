Τέλος στα χρέη των κληρονομιών επιχειρεί να βάλει το νέο νομοσχέδιο για το κληρονομικό δίκαιο. Οι νέες διατάξεις φέρνουν σημαντικές αλλαγές τόσο στην αποδοχή και αποποίηση της κληρονομιάς όσο και στην ευθύνη των κληρονόμων και την ικανοποίηση των δανειστών. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο δίκαιου και λειτουργικού πλαισίου που θα προστατεύει τους πολίτες από υπέρογκα χρέη που δεν τους αναλογούν.

Η σημαντικότερη τομή αφορά την ευθύνη των κληρονόμων, οι οποίοι πλέον δεν θα υποχρεούνται να καλύπτουν τα χρέη της κληρονομιάς με την προσωπική τους περιουσία. Με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, η κληρονομιά θα αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό οικονομικό σύνολο, ανεξάρτητο από τα περιουσιακά στοιχεία των κληρονόμων.

Έτσι, η κληρονομιά θα παραμένει αυτόνομη οικονομική οντότητα, με τα τυχόν χρέη να εξοφλούνται αποκλειστικά από το ενεργητικό της και όχι από την προσωπική περιουσία των δικαιούχων.

Αλλαγές στην αποποίηση κληρονομιάς

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κληρονόμος θα μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από την ημέρα που πληροφορήθηκε τον θάνατο του κληρονομουμένου. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στη σαφήνεια και τη διαφάνεια της διαδικασίας αποποίησης.

Αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία στο εξωτερικό ή ο κληρονόμος είναι κάτοικος εξωτερικού, η προθεσμία αποποίησης επεκτείνεται σε ένα έτος, παρέχοντας τον απαραίτητο χρόνο για τη διεκπεραίωση των σχετικών ενεργειών.

Ρυθμίσεις για τους δανειστές της κληρονομιάς

Ξεχωριστό κεφάλαιο του νομοσχεδίου αφορά την ικανοποίηση των δανειστών. Ο κληρονόμος δεν θα ευθύνεται πλέον με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς, εκτός αν δηλώσει ρητά ότι θα τη διαχειρίζεται ο ίδιος ελεύθερα. Διαφορετικά, η κληρονομιά θα λειτουργεί ως αυτόνομη ομάδα περιουσίας.

Στην πράξη, από τη στιγμή που εκδίδεται απόφαση εκκαθάρισης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κληρονομιάς διαχωρίζονται πλήρως από την περιουσία του κληρονόμου. Η διαχείριση περνά σε εκκαθαριστή, ενώ ο κληρονόμος δεν μπορεί να διαθέσει κανένα στοιχείο της κληρονομιαίας περιουσίας πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, διαφορετικά κινδυνεύει να ευθύνεται προσωπικά έναντι των δανειστών.

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του εκκαθαριστή

Ως εκκαθαριστής θα ορίζεται δικηγόρος από ειδικό κατάλογο του δικαστηρίου. Μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση της σχετικής απόφασης, ο εκκαθαριστής οφείλει να αποδεχθεί τον διορισμό του, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης.

Εντός ενός μήνα από την αποδοχή, πρέπει να δημοσιεύσει στον Τύπο την ανάληψη των καθηκόντων του και να καλέσει τους δανειστές να δηλώσουν τις απαιτήσεις τους. Στη συνέχεια, μέσα σε τέσσερις μήνες, οφείλει να ολοκληρώσει την απογραφή και την επαλήθευση των απαιτήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και την εξόφληση των δανειστών, ό,τι απομένει από την κληρονομιά αποδίδεται στους κληρονόμους μέσα σε έναν μήνα, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία.

Η μεγάλη ανατροπή που σώζει την περιουσία σας – Πώς να μην χάσετε το σπίτι σας

Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε συνέντευξή του στα «ΝΕΑ», «ένα αγκαθώδες ζήτημα που αντιμετωπίζουμε κυρίως μετά την οικονομική κρίση είναι τα χρέη κληρονομιάς». Όπως εξηγεί, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι κληρονόμοι αγνοούν την ύπαρξη οφειλών του θανόντος, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν όχι μόνο τα ακίνητα που κληρονομούν, αλλά και την προσωπική τους περιουσία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βασικοί τρόποι με τους οποίους οι κληρονόμοι μπορούν να απαλλαγούν από τα χρέη της κληρονομιαίας περιουσίας χωρίς να χάσουν τα ακίνητά τους είναι οι εξής:

Η ρύθμιση των οφειλών απευθείας με τους δανειστές, μέσω διαπραγματεύσεων και συμβιβαστικής επίλυσης με διακανονισμό του χρεωστικού υπολοίπου από τράπεζες, funds, Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία ή ιδιώτες.

Η αξιοποίηση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η προσφυγή στη δικαστική οδό, ώστε να προστατευτούν τα ακίνητα και να αφαιρεθούν από τα χρέη της κληρονομιάς τυχόν μη νόμιμες ή παραγεγραμμένες οφειλές.

Η επικείμενη μεταρρύθμιση, σύμφωνα με πληροφορίες, αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και στη διευκόλυνση των πολιτών να διαχειρίζονται γρήγορα και αποτελεσματικά τις υποθέσεις κληρονομιάς, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται χρέη.