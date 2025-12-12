Ένα «νομοθετικό κενό» στο ελληνικό κληρονομικό και φορολογικό δίκαιο μπορεί να προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις σε οικογένειες, προειδοποιεί ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο ΣτΕ, Γιώργιος Νικολακόπουλος, μιλώντας στα ΝΕΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνδικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών έχουν τη δυνατότητα να εισπράξουν ολόκληρο το ποσό μετά το θάνατο του άλλου συνδικαιούχου. Παρά το ότι αυτό προβλέπεται στις τραπεζικές συμβάσεις, δεν σημαίνει ότι είναι νομικά «καθαρό», καθώς απαιτείται δήλωση είτε ως δωρεά είτε ως κληρονομιά, με σαφή προσδιορισμό του ποσοστού που ανήκει στον κάθε κληρονόμο.

Σύμφωνα με τις τραπεζικές συμβάσεις ο συνδικαιούχος τραπεζικού λογαριασμού, δύναται να εισπράξει τα χρήματα της κατάθεσης, μετά το θάνατο του άλλου συνδικαιούχου. Δηλαδή, ουσιαστικά δημιουργείται η ευχέρεια στον συνδικαιούχο να λάβει αφορολόγητα όλο το χρηματικό ποσό. Μολονότι αυτό δεν απαγορεύεται από την τραπεζική σύμβαση, δεν συνάδει με τις διατάξεις του κληρομικού και του φορολογικού δικαίου! Ειδικότερα, πρέπει το ποσό της κατάθεσης να έχει δηλωθεί, είτε ως δωρεά είτε ως κληρονομιά και βεβαίως να προσδιοριστεί το ποσό που κληρονομείται, δηλαδή να αφαιρεθεί το χρηματικό ποσό των δικών του καταθέσεων”, αναφέρει ο κ. Νικολακόπουλος.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο επιζών συνδικαιούχος μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, καθώς δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για αγορές ή επενδύσεις (π.χ. ακίνητα), ενώ άλλοι συγκληρονόμοι μπορούν να διεκδικήσουν τη νόμιμη μοίρα τους μέσω χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών.

Ο κ. Νικολακόπουλος τονίζει ότι η αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου πρέπει να καλύψει το “νομοθετικό κενό”. Όπως εξηγεί, είναι απαραίτητο να ρυθμιστεί< ώστε “να αντιμετωπιστεί η όχι σπάνια περίπτωση, στην οποία ο συνδικαιούχος (ένας εκ των κληρονόμων), ιδιοποιείται το σύνολο των καταθέσεων και προχωρεί σε ανάληψη του συνόλου αυτών (αφού η τράπεζα δεν το απαγορεύει) και οι συγκληρονόμοι ταλαιπωρούνται με χρονοβόρους δικαστικούς αγώνες για να διεκδικήσουν τη νόμιμη μερίδα τους εκ της κληρονομίας”.