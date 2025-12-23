Δύο από τις πιο διαβόητες ανεξιχνίαστες υποθέσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, που για δεκαετίες στοίχειωναν την Καλιφόρνια, φαίνεται πως ίσως βρήκαν επιτέλους λύση. Δύο σαδιστικά εγκλήματα που προκάλεσαν τρόμο και έμειναν ανεξιχνίαστα για περισσότερα από πενήντα χρόνια.

Μεταξύ των ετών 1968 και 1969, ο περιβόητος Zodiac Killer σκόρπισε τον φόβο στη βόρεια Καλιφόρνια, δολοφονώντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και ισχυριζόμενος ότι είχε αφαιρέσει δεκάδες ακόμη ζωές. Ο άγνωστος δράστης προκαλούσε τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης με επιστολές και κρυπτογραφημένα μηνύματα, καλώντας το κοινό να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Δύο δεκαετίες νωρίτερα, το 1947, ένα άλλο φρικιαστικό έγκλημα είχε σκορπίσει τον τρόμο στο Λος Άντζελες. Η φιλόδοξη ηθοποιός του Χόλιγουντ Ελίζαμπεθ Σορτ, γνωστή ως Black Dahlia, βρέθηκε νεκρή κοντά σε δρόμο ερωτευμένων. Το σώμα της είχε ακρωτηριαστεί και φέρει φρικτές κακώσεις, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη.

Νέα έρευνα συνδέει τους δύο δολοφόνους

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Daily Mail, νέα ανεξάρτητη έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο δολοφόνος της Black Dahlia και ο Zodiac Killer ήταν το ίδιο πρόσωπο. Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένου του FBI και των αστυνομικών υπηρεσιών της Καλιφόρνια, εξετάζουν πλέον τη θεωρία αυτή, ενώ πλήθος νέων στοιχείων βρίσκεται υπό δικαστική και ιατροδικαστική ανάλυση.

Αν τα στοιχεία επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις στην ιστορία της εγκληματολογίας, καθώς δύο από τα πιο διάσημα μυστήρια του 20ού αιώνα θα έχουν επιτέλους λυθεί.

Μετά από δεκαετίες ερευνών, αποτυχιών στη χρήση DNA και αδιέξοδων προσπαθειών ακόμη και από κορυφαίους κρυπτογράφους, ο ερευνητικός σύμβουλος Άλεξ Μπέιμπερ δηλώνει πεπεισμένος ότι έχει καταφέρει να εξιχνιάσει και τις δύο υποθέσεις, ρίχνοντας φως σε έναν από τους πιο σκοτεινούς μύθους της αμερικανικής ιστορίας.

Ο διαβόητος δολοφόνος Zodiac είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο κώδικας Z13, τον οποίο έστειλε τον Απρίλιο του 1970, περιείχε το πραγματικό του όνομα. Ο Baber, συνιδρυτής της Cold Case Consultants of America, υποστηρίζει ότι κατάφερε τελικά να τον αποκρυπτογραφήσει, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, πρόσφατα αποδεσμευμένα στοιχεία απογραφής και κλασικές μεθόδους κρυπτογραφίας.

Η λύση που προέκυψε αποκάλυψε το όνομα ενός άνδρα, ο οποίος υπήρξε και βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Elizabeth Short, γνωστής ως Μαύρη Ντάλια.

Η σύνδεση των δύο υποθέσεων

Ο Baber ισχυρίζεται ότι αποκρυπτογράφησε επίσης τον κώδικα Z32 του Zodiac, βρίσκοντας μια λύση που συνδέει την υπόθεση με τη δολοφονία της Μαύρης Ντάλια. Μέσα από πολυετή έρευνα, που περιλάμβανε εκτενή μελέτη φακέλων της αστυνομίας, δικαστικών εγγράφων και δημοσίων αρχείων, συγκέντρωσε πλήθος έμμεσων στοιχείων τα οποία, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι ο ίδιος άνθρωπος διέπραξε και τα δύο εγκλήματα.

Πρόκειται, σύμφωνα με τον ερευνητή, για έναν άνδρα με ιατρικές γνώσεις, ικανό να ακρωτηριάσει με ακρίβεια το σώμα της Short, με την οποία διατηρούσε σχέση τους μήνες πριν από τη δολοφονία της.

Ο ίδιος άνδρας είχε δεσμούς με στρατιωτική υπηρεσία αποκρυπτογράφησης και επέστρεψε από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έχοντας στην κατοχή του μια ξιφολόγχη, πανομοιότυπη με το όπλο που χρησιμοποιήθηκε σε μία από τις επιθέσεις του Zodiac.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Baber, ο ύποπτος άφησε πίσω του και μια εξομολόγηση λίγο πριν τον θάνατό του, η οποία φαίνεται να συνδέει τις δύο πολύκροτες υποθέσεις.

Η αποκάλυψη της ταυτότητας

Για πρώτη φορά, αποκαλύπτεται η ταυτότητα του άνδρα που, σύμφωνα με την έρευνα, βρίσκεται πίσω και από τις δύο υποθέσεις. Το όνομά του είναι Marvin Margolis.

Ο Marvin Skipton Margolis, γνωστός αργότερα και με το ψευδώνυμο Marvin Merrill, γεννήθηκε το 1925 στο Σικάγο του Ιλινόις, από γονείς ρωσικής και πολωνικής καταγωγής.

Το 1943 κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και υπηρέτησε στο πλευρό της 1ης Μεραρχίας Πεζοναυτών ως νοσοκόμος. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ιατρικό σώμα, ο Margolis απέκτησε εμπειρία τόσο σε χειρουργικές διαδικασίες όσο και σε σκοποβολή, δεξιότητες που αργότερα συνδέθηκαν με υποθέσεις εγκλημάτων όπως του Zodiac και της Black Dahlia.

Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέτησε στο εξωτερικό για συνολικά 27 μήνες, συμμετέχοντας στην εκστρατεία της Οκινάουα — την τελευταία μεγάλη μάχη μεταξύ αμερικανικών και ιαπωνικών δυνάμεων.

Τα αρχεία του Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων, που αποκτήθηκαν μέσω έρευνας ενόρκων, αποκαλύπτουν έναν άνδρα με ανησυχητική ψυχοσύνθεση.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Οκινάουα, ο Μάρβιν Μάργκολις θάφτηκε ζωντανός σε μια σπηλιά και αναγκάστηκε να σκάψει για να απελευθερωθεί. Έπειτα περιγράφηκε ως «αγανακτισμένος» και «απαθής», με τάσεις προς την «επιθετικότητα».

Όταν ρωτήθηκε από στρατιωτικό νευροψυχίατρο τι θα έκανε αν ξεσπούσε νέος πόλεμος, απάντησε ψυχρά: «Την επόμενη φορά που θα υπάρξει πόλεμος, δύο δεν θα πάνε – αυτός που θα έρθει μετά από μένα κι εγώ».

Η δυσαρέσκειά του ενισχυόταν και από την «επίμονη επιθυμία» του να υπηρετήσει στη χειρουργική μονάδα, θέση που του αρνήθηκαν επανειλημμένα. Τελικά αποχώρησε από το Πολεμικό Ναυτικό με 50% αναπηρία λόγω ψυχικής ασθένειας.

Εκτός από τα τραύματα της μάχης, ο Μάργκολις επέστρεψε στις ΗΠΑ με ένα ιαπωνικό τουφέκι και μια ξιφολόγχη με ξύλινη θήκη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του 1945 και μαρτυρία του νεότερου γιου του, αυτή η ξιφολόγχη θα συνδεόταν αργότερα με τις δολοφονίες του Zodiac.

Μετά την αποστράτευσή του, μετακόμισε στο Λος Άντζελες και γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας το 1946, όπου η πρώτη του εργασία ήταν η ανατομή ενός ανθρώπινου πτώματος.

Η ιατρική του εμπειρία και η φημολογούμενη, ταραχώδης σχέση του με την Ελίζαμπεθ Σορτ τον έφεραν στο στόχαστρο των αρχών μετά τη δολοφονία της. Δικαστικά αρχεία της περιόδου 1949-1950 τον καταγράφουν ως έναν από τους 22 υπόπτους στην υπόθεση της «Μαύρης Ντάλιας».

Καθώς η υπόθεση Σορτ απασχολούσε τα πρωτοσέλιδα, ο Μάργκολις εγκατέλειψε το Λος Άντζελες, μετακινούμενος μεταξύ Σικάγου, Ατλάντας, Αριζόνας και Κάνσας, αλλάζοντας το όνομά του σε Μάρβιν Μέριλ, όπως δείχνουν τα αρχεία κοινωνικής ασφάλισης.

Ο Μέριλ επέστρεψε στην Καλιφόρνια λίγα χρόνια πριν από την πρώτη επιβεβαιωμένη επίθεση του Zodiac, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Από τον πόλεμο στις διαβόητες δολοφονίες

Ο ερευνητής Μπέιμπερ πιστεύει ότι ο Zodiac εμπνεύστηκε το ψευδώνυμό του από το σημείο όπου ενδέχεται να δολοφόνησε τη Σορτ δύο δεκαετίες νωρίτερα. Υποστηρίζει επίσης ότι το όπλο που χρησιμοποίησε σε μία από τις επιβεβαιωμένες επιθέσεις του ήταν η ιαπωνική ξιφολόγχη που είχε φέρει από τον πόλεμο.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, μετά τη διάγνωση καρκίνου σε τελικό στάδιο, ο Μέριλ σχεδίασε ένα μακάβριο σκίτσο με μια γυναίκα ονόματι Ελίζαμπεθ και τη λέξη «ZoDiac» κρυμμένη μέσα στην εικόνα. Ο Μπέιμπερ θεωρεί ότι αυτό το σχέδιο αποτελεί ουσιαστικά μια ομολογία.

Η εφημερίδα Daily Mail αφιέρωσε μήνες στην εξέταση της έρευνας του Μπέιμπερ, αναλύοντας εκατοντάδες έγγραφα και αρχεία που παρείχε η ομάδα του.

«Είναι αδιαμφισβήτητο. Είναι μαθηματικά αδύνατο να μην είναι αυτός», δήλωσε ο Μπέιμπερ στην εφημερίδα. «Με όλες αυτές τις συνδέσεις, ή είναι ο πιο άτυχος άνθρωπος στην ιστορία – πάντα στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή – ή είναι ο δράστης».

Η είδηση προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία και κινητοποίησε αμέσως τις αστυνομικές αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αξιωματικοί της Αστυνομίας του Λος Άντζελες, οι οποίοι ξεκίνησαν μία από τις πιο διαβόητες έρευνες στην ιστορία του εγκλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έρευνα με τη στήριξη της αστυνομίας και ειδικών

Αν και στο παρελθόν πολλοί ανεξάρτητοι ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι έλυσαν τις υποθέσεις, ο Μπέιμπερ υποστηρίζει ότι η δική του έρευνα διαφέρει, καθώς έχει τραβήξει την προσοχή των αρχών.

Αναφέρει ότι συναντήθηκε δύο φορές με τις αστυνομικές υπηρεσίες της Καλιφόρνιας που χειρίζονται την υπόθεση του Zodiac και ότι οι αρχές εξετάζουν πλέον τα ευρήματά του.

Μετά από αρχική συνάντηση με το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Φρανσίσκο, επιβεβαιώθηκε ότι του ζητήθηκε να παρουσιάσει τα στοιχεία του στην ειδική διακλαδική ομάδα που έχει δικαιοδοσία για τα εγκλήματα του Zodiac, στην οποία συμμετέχουν το SFPD, οι σερίφηδες των κομητειών Νάπα και Σολάνο και το FBI. Η αστυνομία του Βάλεχο ήταν η μόνη που δεν παρευρέθηκε.

Η Daily Mail επίσης αποκάλυψε ότι μέλη της ομάδας του Μπέιμπερ συναντήθηκαν τον Οκτώβριο με τον αρχηγό της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ, ο οποίος ανέθεσε στη Διεύθυνση Ληστειών-Ανθρωποκτονιών να εξετάσει τα ευρήματα που σχετίζονται με τη Μαύρη Ντάλια. Η εφημερίδα έχει ζητήσει ενημέρωση για την πορεία της έρευνας.

Τα συμπεράσματα του Μπέιμπερ έχουν επίσης τύχει υποστήριξης από αρκετούς ειδικούς, ενισχύοντας τη βαρύτητα της έρευνάς του.

Ο πρώην επικεφαλής κωδικοποιητής και αποκωδικοποιητής της NSA, Ed Giorgio, δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail ότι συμφωνεί με τον ερευνητή Alex Baber πως έχει λύσει το κρυπτογράφημα Z13. Όπως ανέφερε, η πεποίθησή του βασίζεται τόσο στη λύση καθαυτή όσο και στο πλήθος των αποδεικτικών στοιχείων που έχει εξετάσει ανεξάρτητα.

Ένας από τους κορυφαίους αναλυτές γραφικού χαρακτήρα και πραγματογνώμονες εγγράφων, ο οποίος συνεργάζεται με την ομάδα του Baber, κατέθεσε ενόρκως ότι επιστολή που είχε σταλεί τον Ιανουάριο του 1947 από τον αποκαλούμενο Black Dahlia Avenger ταυτίζεται με τρία δείγματα γραφής που προέρχονται από προσωπικά αντικείμενα του υπόπτου.

Η ομάδα του Baber υποβάλλει τώρα ένα πλήρες σύνολο δειγμάτων γραφής σε ανεξάρτητο ειδικό, χωρίς καμία σχέση με την έρευνα, προκειμένου να γίνει νέα συγκριτική ανάλυση και να υπάρξει επιπλέον επιβεβαίωση.

Αρκετοί πρώην αξιωματικοί επιβολής του νόμου, με μακρά εμπειρία στις ανθρωποκτονίες, έχουν δηλώσει δημόσια ότι πιστεύουν πως οι δύο υποθέσεις έχουν πλέον λυθεί οριστικά.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι συνταξιούχοι ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών της αστυνομίας του Λος Άντζελες (LAPD), Mitzi Roberts και Rick Jackson.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτός είναι ο άνθρωπος», δήλωσε ο Jackson στον συγγραφέα Michael Connelly στο Killer in the Code, το νέο podcast και ιστότοπο που καταγράφει την έρευνα του Baber.

«Καμία απολύτως αμφιβολία. Και αυτό είναι κάτι που ρισκάρει τη φήμη σου, αλλά τα στοιχεία είναι συντριπτικά – περιστασιακά και πλέον και φυσικά – που στηρίζουν τον ύποπτο του Alex ως τον δράστη των δολοφονιών της Black Dahlia και του Zodiac», πρόσθεσε.

Η Roberts, η οποία είχε ηγηθεί της ομάδας ανεξιχνίαστων υποθέσεων του LAPD και έχει εξετάσει πολλές θεωρίες γύρω από την υπόθεση της Black Dahlia, δήλωσε: «Τα στοιχεία που συνδέουν αυτόν τον άνδρα με τους φόνους είναι συντριπτικά».

«Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δεν πρόκειται για τον άνθρωπο που ευθύνεται για τη δολοφονία της Black Dahlia», πρόσθεσε.

«Πιστεύω πραγματικά ότι βρήκε τον δράστη. Έλυσε την υπόθεση της Black Dahlia».

Σε μια πρόσφατη εξέλιξη, ο νεότερος γιος του Merrill παρέδωσε εκατοντάδες αντικείμενα φυσικών αποδεικτικών στοιχείων στην ομάδα, τα οποία βρίσκονται υπό δικαστικοτεχνική ανάλυση. Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε στη Daily Mail, ο ίδιος αμφιβάλλει ότι ο πατέρας του είναι ο δολοφόνος.

Η δολοφονία της Black Dahlia

Το πρωί της 15ης Ιανουαρίου 1947, μια γυναίκα που περπατούσε με το παιδί της στη συνοικία Leimert Park του Λος Άντζελες βρέθηκε μπροστά σε ένα φρικτό θέαμα: ένα γυμνό σώμα κομμένο στα δύο στη μέση.

Η τομή δεν έδειχνε πράξη αγριότητας αλλά ακρίβεια, με προσοχή ώστε να μην υποστούν ζημιά τα ζωτικά όργανα. Οι ερευνητές πίστεψαν ότι δεν επρόκειτο για έργο ερασιτέχνη.

Ο κορμός είχε τοποθετηθεί προσεκτικά στο γρασίδι κοντά στο πεζοδρόμιο, με τα χέρια υψωμένα πάνω από το κεφάλι και το πρόσωπο στραμμένο στο πλάι. Το κάτω μέρος του σώματος είχε τοποθετηθεί εκτός κέντρου, με τα πόδια ανοιχτά προς τα έξω.

Η υπόθεση της Μαύρης Ντάλια παραμένει μία από τις πιο σκοτεινές και διαβόητες στην ιστορία του Λος Άντζελες. Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε νεκρή με φρικιαστικά τραύματα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση και τις φωτογραφίες που διέρρευσαν.

Ο δράστης είχε αφαιρέσει τμήματα δέρματος από διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ το πρόσωπό της έφερε μια χαραγμένη, αποκρουστική «χαμόγελη» τομή που εκτεινόταν εκατοστά προς τα μάγουλα.

Παρά τη σοβαρή παραμόρφωση, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στο σημείο όπου βρέθηκε δεν υπήρχε αίμα. Το γεγονός αυτό τους οδήγησε στο συμπέρασμα πως η δολοφονία είχε διαπραχθεί αλλού και το σώμα είχε καθαριστεί προτού αφεθεί σε κοινή θέα.

Η ταυτότητα του θύματος αποκαλύφθηκε σύντομα: επρόκειτο για την 22χρονη Ελίζαμπεθ Σορτ, η οποία είχε μετακομίσει από τη Μασαχουσέτη στο Χόλιγουντ με το όνειρο να γίνει ηθοποιός.

Ο Τύπος της εποχής την αποκάλεσε «Μαύρη Ντάλια», παρατσούκλι που της είχαν δώσει φίλοι λόγω της αγάπης της για τα μαύρα ρούχα και τα σκούρα μαλλιά της.

Η επικοινωνία του δολοφόνου με τα μέσα ενημέρωσης

Πολύ πριν από το διαβόητο παιχνίδι «γάτας και ποντικιού» του Zodiac, ο δολοφόνος της Μαύρης Ντάλιας είχε αρχίσει να επικοινωνεί με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όλα ξεκίνησαν στις 23 Ιανουαρίου 1947, με ένα τηλεφώνημα στον Τζίμι Ρίτσαρντσον, αρχισυντάκτη της εφημερίδας Los Angeles Examiner.

Ο άγνωστος καλών φέρεται να είπε ότι ήθελε να «συγχαρεί» τον Ρίτσαρντσον για την κάλυψη της υπόθεσης, προσθέτοντας ωστόσο πως «φαίνεται να έχετε ξεμείνει από υλικό». Υποσχέθηκε μάλιστα να στείλει μερικά προσωπικά αντικείμενα της Σορτ, δίνοντας έτσι νέα τροπή στη μακάβρια υπόθεση.

Σύμφωνα με αρχεία έρευνας, ο Baber εκτιμά ότι η Elizabeth Short και ο Mark Margolis γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 1946 στο Σικάγο και ξεκίνησαν να βγαίνουν μαζί.

Τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς – τρεις μήνες πριν από τη δολοφονία της – η Short μετακόμισε σε διαμέρισμα στο Λος Άντζελες, όπου συγκατοίκησε με τον Margolis, τη φίλη της Marjorie Graham και τον φίλο του Margolis, Bill Robinson, όπως προκύπτει από τα πρακτικά του σώματος ενόρκων.

Η στενή φιλία του Margolis με τον Robinson θα μπορούσε αργότερα να ανοίξει τον δρόμο για το κρυπτογραφικό παιχνίδι του Zodiac δύο δεκαετίες μετά. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Robinson είχε υπηρετήσει στην Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, εξειδικευμένη στη διάσπαση κωδίκων, χρησιμοποιώντας τεχνικές που θυμίζουν εκείνες που εμφανίστηκαν αργότερα στους κώδικες του Zodiac.

Η σχέση της Short με τον βετεράνο Margolis σύντομα διαλύθηκε. Μετά από μόλις δώδεκα ημέρες συγκατοίκησης, η νεαρή γυναίκα εγκατέλειψε το διαμέρισμα. Καταθέσεις μαρτύρων δείχνουν ότι η ρήξη προκλήθηκε όταν εκείνη παρακολούθησε εκπομπή του CBS συνοδευόμενη από άλλον άνδρα.

Η τρομοκρατημένη 22χρονη ταξίδεψε στο Σαν Ντιέγκο, προφανώς για να ξεφύγει από τον Margolis.

Το βράδυ της 7ης Ιανουαρίου 1947, δύο μυστηριώδεις άνδρες και μια γυναίκα εμφανίστηκαν στο σπίτι της φίλης όπου διέμενε. Την επόμενη ημέρα, η Short επέστρεψε στο Λος Άντζελες, όπου ο Margolis ζούσε πλέον με τον Robinson και την πρώην συγκάτοικό της, Lynn Martin.

Τις εβδομάδες και τους μήνες πριν από τον θάνατό της, η Short εκμυστηρεύτηκε σε φίλους και γνωστούς ότι φοβόταν για τη ζωή της εξαιτίας ενός ζηλόφθονου πρώην συντρόφου. Οι φόβοι της φαίνεται να κορυφώθηκαν στις 14 Ιανουαρίου 1947.

Εκείνη την ημέρα, η αστυνομικός Μάιρλ ΜακΜπράιντ θυμήθηκε αργότερα μια ανησυχητική συνάντηση με μια γυναίκα που ταυτοποίησε ως τη Ελίζαμπεθ Σορτ, σε σταθμό λεωφορείων στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Η γυναίκα, σε κατάσταση υστερίας, πλησίασε τη ΜακΜπράιντ κλαίγοντας και είπε ότι είχε συναντήσει τον «παθολογικά ζηλιάρη» πρώην σύντροφό της, πρώην πεζοναύτη, ο οποίος την είχε απειλήσει πως θα τη σκοτώσει αν έβγαινε με άλλον άνδρα.

Ανάμεσα στους γνωστούς φίλους της Σορτ και στους 22 υπόπτους που αναφέρονται στα έγγραφα του σώματος ενόρκων, ο Μάργκολις ήταν ο μόνος με δεσμούς με το Σώμα Πεζοναυτών, σύμφωνα με την έρευνα του Μπέιμπερ.

Η ΜακΜπράιντ συνόδευσε τη γυναίκα για να πάρει την τσάντα της από ένα κοντινό μπαρ, όπου είχε δει τον πρώην σύντροφό της. Στη συνέχεια χωρίστηκαν, με τη γυναίκα – που πιστεύεται ότι ήταν η Σορτ – να δηλώνει πως επρόκειτο να συναντήσει κάποιον που θα ερχόταν με λεωφορείο από το Σαν Ντιέγκο εκείνο το βράδυ.

Οι τελευταίες ώρες και η έμπνευση για τον «Zodiac»

Τι ακριβώς συνέβη στις λίγες ώρες μεταξύ της τελευταίας αυτής θεατής παρουσίας της Σορτ και της ανακάλυψης του ακρωτηριασμένου σώματός της το επόμενο πρωί, παραμένει γνωστό μόνο στον δολοφόνο της.

Το ίδιο βράδυ, μάρτυρες που περίμεναν σε στάση λεωφορείου στο Νορθ Λονγκ Μπιτς ανέφεραν πως άκουσαν κραυγές από ένα μαύρο σεντάν που περνούσε, σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα.

Μέσα στο αυτοκίνητο είδαν έναν άνδρα και μια γυναίκα στα μπροστινά καθίσματα, ενώ στο πίσω μέρος μια δεύτερη γυναίκα φαινόταν να συγκρατείται βίαια από ένα τέταρτο άτομο.

Το ίδιο βράδυ, ένας άνδρας που οδηγούσε μαύρο σεντάν επισκέφθηκε τουλάχιστον τρία μοτέλ στην περιοχή του Σαν Πέδρο, ζητώντας επίμονα ένα δωμάτιο με μπανιέρα.

Υπάλληλοι των Harbor Moon Motel, Normandie Motel και Hillcrest Motel θυμήθηκαν έναν νευρικό άνδρα – που ταίριαζε στην περιγραφή του Μάργκολις – να επιμένει πως χρειαζόταν μπανιέρα «για τη σύζυγό του», σύμφωνα με την αστυνομία.

Περίεργο ήταν ότι ο άνδρας πάρκαρε το αυτοκίνητό του μακριά από τις εισόδους των μοτέλ και κανείς δεν είδε ποτέ τη γυναίκα που ανέφερε.

Όταν δεν βρέθηκε διαθέσιμο δωμάτιο, αποχώρησε.

Επειδή στο σημείο όπου βρέθηκε το σώμα της Σορτ δεν υπήρχε αίμα, οι ερευνητές υπέθεσαν ότι είχε διαμελιστεί και πλυθεί σε μπανιέρα. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν έναν πιθανό «χώρο βασανιστηρίων», χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Περίπου δέκα μίλια βόρεια από τα τρία μοτέλ βρισκόταν ένα μέρος που ονομαζόταν Zodiac Motel.

Το Zodiac Motel άνοιξε τον Ιούνιο του 1946 στο Λίνγουντ, σύμφωνα με διαφήμιση της εποχής. Σε καταχώριση δημοπρασίας του 1951 για την ίδια ιδιοκτησία 22 οικοπέδων γίνεται λόγος για «σύγχρονες εγκαταστάσεις», που περιλάμβαναν και μπάνιο.

Αν και η προέλευση του ονόματος του διαβόητου Zodiac killer έχει αποδοθεί σε γνωστή μάρκα ρολογιών, η έρευνα του Μπέιμπερ υποδεικνύει ότι ίσως συνδέεται με το σημείο όπου η Ελίζαμπεθ Σορτ άφησε την τελευταία της πνοή.

Τη θεωρία αυτή ενισχύει η ανακάλυψη μιας πάνινης τσάντας μεταφοράς πάγου, σημαδεμένης με το γράμμα «Ζ» και με κόκκινους λεκέδες, σε απόσταση μόλις τεσσάρων λεπτών οδήγησης από το σημείο όπου βρέθηκε το σώμα της. Τη δεκαετία του 1940, οι διανομείς πάγου συνήθιζαν να σημειώνουν τις τσάντες τους με τα αρχικά των μοτέλ που εξυπηρετούσαν, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η τσάντα να προερχόταν από το Zodiac Motel.

Το συγκεκριμένο μοτέλ βρισκόταν επίσης πάνω σε μια πιθανή διαδρομή που συνέδεε τη στάση λεωφορείου, άλλα μοτέλ της περιοχής και το σημείο όπου εγκαταλείφθηκε η σορός.

Μήπως οι αυτόπτες μάρτυρες στη στάση του λεωφορείου παρακολουθούσαν, χωρίς να το γνωρίζουν, τη Σορτ να οδηγείται με τρόμο προς τον θάνατό της – μέσα σε μια μπανιέρα στο δωμάτιο του Zodiac Motel;

Ήταν άραγε η Μαύρη Ντάλια το πρώτο θύμα του Zodiac;

Και θα μπορούσαν οι δολοφονίες του Zodiac να αποτελούν τη συνέχιση μιας βίαιης εμμονής του ίδιου άνδρα με τη γυναίκα που είχε σκοτώσει και ακρωτηριάσει δύο δεκαετίες νωρίτερα;

Μετά τη δολοφονία της Σορτ, οι Μάργκολις, Ρόμπινσον και Μάρτιν ψευδομαρτύρησαν στις αρχές σχετικά με τις σχέσεις τους με το θύμα, σύμφωνα με τα πρακτικά του σώματος ενόρκων. Έγγραφα της Κοινωνικής Ασφάλισης δείχνουν ότι ο Μάργκολις άρχισε επίσης να χρησιμοποιεί το όνομα Μέριλ.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας του σώματος ενόρκων, η αστυνομία προσπάθησε να τον εντοπίσει στο Σικάγο για περαιτέρω ανάκριση.

Ο αναπληρωτής Εισαγγελέας του Λος Άντζελες, Άρθουρ Βιτς, προειδοποίησε ότι ο Μάργκολις δεν έπρεπε να ενημερωθεί πως βρισκόταν ακόμη υπό παρακολούθηση, σημειώνοντας: «Αν το κάνουμε, μπορεί άθελά μας να επιτρέψουμε στον δράστη να ξεφύγει από την τιμωρία για πάντα».

Τελικά, οι ερευνητές δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Η υπόθεση πάγωσε και κανείς δεν κατηγορήθηκε ποτέ για τη δολοφονία της Ελίζαμπεθ Σορτ.

Η εκστρατεία τρόμου του Zodiac Killer

Είκοσι χρόνια αργότερα, το Λος Άντζελες και η υπόλοιπη Καλιφόρνια είχαν προχωρήσει. Η κοινωνία είχε αφήσει πίσω της την υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα.

Ο Μέριλ παντρεύτηκε για πρώτη φορά και απέκτησε δύο παιδιά. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, εγκατέλειψε την επιθυμία του να γίνει χειρουργός και, ζώντας στο Σικάγο, εργάστηκε ως πωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Μετά το τέλος του πρώτου του γάμου, ξαναπαντρεύτηκε, απέκτησε ακόμη δύο παιδιά και έγινε πατριός της κόρης της νέας του συζύγου από προηγούμενη σχέση.

Αν ο Μέριλ φοβόταν ότι οι αρχές πλησίαζαν, δεν το έδειχνε. Αντίθετα, φαινόταν να αποζητά τη δημοσιότητα.

Το 1960, μετακόμισε στο Κάνσας και επανεφεύρε τον εαυτό του ως καλλιτέχνη. Έγινε μάλιστα θέμα εφημερίδας, ισχυριζόμενος ότι είχε μαθητεύσει δίπλα στον Σαλβαδόρ Νταλί και υπερβάλλοντας σχετικά με τη στρατιωτική του πορεία.

Όταν επέστρεψε στην Καλιφόρνια το 1962 με την οικογένειά του και μπήκε στον χώρο των ακινήτων, διαφήμιζε στον τοπικό Τύπο τα σχέδιά του για την ανέγερση ενός ξενοδοχείου 11 ορόφων στο Όσιανσαϊντ.

Τον Σεπτέμβριο του 1964, ο Μέρριλ έστειλε μια αινιγματική επιστολή στον διευθυντή της εφημερίδας The San Diego Union, χρησιμοποιώντας ένα νέο ψευδώνυμο. Το περιεχόμενο της επιστολής του ήταν επικριτικό απέναντι στις κοινωνικές αναταραχές της εποχής, τονίζοντας πως «αν εξετάσουμε το παρελθόν, όπως προτείνουν τα φιλελεύθερα μέλη της κοινωνίας μας, ίσως πρέπει να δούμε ότι οι βίαιες διαδηλώσεις κάποτε θεωρούνταν εγκλήματα, ενώ σήμερα τα βίαια εγκλήματα θεωρούνται “διαδηλώσεις”».

Λίγο αργότερα, η Καλιφόρνια βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν νέο εφιάλτη: τον δολοφόνο του Ζωδιακού. Από τον Δεκέμβριο του 1968, απομονωμένα σημεία και ερημικοί δρόμοι γύρω από τον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο μετατράπηκαν σε τόπο φρίκης, όπου στιγμές ρομαντισμού κατέληγαν σε τραγωδία.

Μέχρι το τέλος του 1969, πέντε άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους και δύο είχαν τραυματιστεί, σε τέσσερις φαινομενικά τυχαίες επιθέσεις στην περιοχή του Bay Area. Ο δράστης, που αυτοαποκαλούνταν «Zodiac» και χρησιμοποιούσε το χαρακτηριστικό σύμβολο του σταυρού μέσα σε κύκλο, έστειλε 21 επιβεβαιωμένες επιστολές και τέσσερις κρυπτογραφημένες σημειώσεις σε τοπικές εφημερίδες, προκαλώντας τις αρχές και απειλώντας με νέα βία.

Η αλληλογραφία του, που συνεχίστηκε έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970, ήταν γεμάτη φωνητικές ορθογραφικές παραλλαγές, όπως «frunt» αντί για «front», «victoms» αντί για «victims» και «paradice» αντί για «paradise».

Τα πρώτα χτυπήματα του Ζωδιακού

Η πρώτη επιβεβαιωμένη επίθεση του Zodiac σημειώθηκε τη νύχτα της 20ής Δεκεμβρίου 1968, όταν το πρώτο ραντεβού ενός νεαρού ζευγαριού κατέληξε σε τραγωδία. Ο 17χρονος Ντέιβιντ Άρθουρ Φάραντεϊ και η 16χρονη Μπέτι Λου Τζένσεν βρέθηκαν νεκροί σε δρόμο κοντά στη λίμνη Χέρμαν, έξω από το Βαλέχο. Ο Φάραντεϊ εκτελέστηκε με μία σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ενώ η Τζένσεν πυροβολήθηκε πέντε φορές καθώς προσπαθούσε να διαφύγει.

Επτά μήνες αργότερα, την 4η Ιουλίου 1969, ο δολοφόνος ξαναχτύπησε μόλις δύο μίλια μακριά. Τα θύματά του, η 22χρονη Ντάρλιν Φέριν και ο 19χρονος Μάικλ Μαζό, δέχθηκαν πυροβολισμούς ενώ βρίσκονταν στο αυτοκίνητο της Φέριν, στο πάρκο Blue Rock Springs του Βαλέχο.

Η Darlene Ferrin σκοτώθηκε αφού δέχθηκε εννέα πυροβολισμούς, ενώ ο Michael Mageau τραυματίστηκε σοβαρά με τέσσερις σφαίρες, αλλά επέζησε. Όπως κατέθεσε αργότερα στην αστυνομία, ο δράστης πλησίασε το αυτοκίνητο και άνοιξε πυρ χωρίς να πει λέξη.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Zodiac ξεκίνησε το μακάβριο «παιχνίδι» του με τα μέσα ενημέρωσης, αποστέλλοντας επιστολές σε τρεις εφημερίδες του Σαν Φρανσίσκο. Σε αυτές ανέλαβε την ευθύνη για τις δύο επιθέσεις και συμπεριέλαβε τον πρώτο του κώδικα.

Στις 2 Αυγούστου 1969, δημοσιεύθηκε ο περίφημος κώδικας Z408, προκαλώντας σοκ στο κοινό και πυροδοτώντας έναν αγώνα δρόμου για την αποκρυπτογράφησή του.

Μέσα σε λίγες ημέρες, ένα ζευγάρι κατάφερε να σπάσει τον κώδικα. Το μήνυμα περιείχε τη φράση «Μου αρέσει να σκοτώνω ανθρώπους γιατί είναι τόσο διασκεδαστικό… ο άνθρωπος είναι το πιο επικίνδυνο ζώο απ’ όλα για να σκοτώσεις».

Η επιρροή από τη λογοτεχνία και η γέννηση του μύθου

Το διεστραμμένο αυτό κείμενο θύμιζε έντονα το διήγημα The Most Dangerous Game, που αργότερα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο και αφηγείται την ιστορία ενός δολοφόνου που κυνηγά ανθρώπους για διασκέδαση. Η ταινία προβαλλόταν στο Marcal Theater του Λος Άντζελες την εβδομάδα της δολοφονίας της Black Dahlia, και σύμφωνα με τα πρακτικά του δικαστηρίου, η Elizabeth Short φέρεται να την είχε δει λίγες ημέρες πριν βρεθεί νεκρή. Το θέατρο ανήκε στον γνωστό της Mark Hansen.

Μόλις λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση του κώδικα, γεννήθηκε ο μύθος του Zodiac. Σε επιστολή του προς την εφημερίδα Examiner στις 4 Αυγούστου, ο δολοφόνος υπέγραψε για πρώτη φορά με τη φράση «This is the Zodiac speaking», καθιερώνοντας το ανατριχιαστικό του ψευδώνυμο.

Η επόμενη επιβεβαιωμένη δολοφονία του Zodiac σημειώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου, όταν ένας άνδρας που φορούσε μαύρη κουκούλα με το σύμβολο στόχου του διαβόητου δολοφόνου επιτέθηκε στους Bryan Hartnell, 20 ετών, και Cecilia Shepard, 22 ετών, στην περιοχή της λίμνης Berryessa.

Αφού τους ακινητοποίησε υπό την απειλή όπλου, ο δράστης τούς μαχαίρωσε επανειλημμένα με όπλο τύπου ξιφολόγχης. Η Shepard υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ ο Hartnell κατάφερε να επιβιώσει.

Η ξιφολόγχη, που σύμφωνα με την αστυνομία είχε λεπίδα μήκους 9 έως 11 ιντσών και στρατιωτικό σχεδιασμό, αποτέλεσε απόκλιση από τα συνηθισμένα μέσα που χρησιμοποιούσε ο Zodiac στις επιθέσεις του.

Ήταν, ωστόσο, ένα όπλο οικείο στον Merrill.

Η στρατιωτική προέλευση του όπλου

Σύμφωνα με την ανάλυση του Baber και φωτογραφικό υλικό του 1945, καθώς και μαρτυρίες του γιου του Merrill, ο τελευταίος είχε επιστρέψει από τον πόλεμο με ένα ιαπωνικό τουφέκι Nagoya, εξοπλισμένο με ξιφολόγχη τύπου 30.

Οι συγκεκριμένες ξιφολόγχες φέρουν μακριές λεπίδες, ξύλινες λαβές και χαρακτηριστικά σημάδια που υποδεικνύουν τον κατασκευαστή και τον σειριακό αριθμό – σύμβολα που θυμίζουν εκείνα που ο Zodiac χρησιμοποιούσε στους κρυπτογραφημένους κώδικές του. Το όπλο αυτό πιστεύεται ότι παραμένει στην κατοχή της οικογένειας Merrill και ενδέχεται να φέρει κρίσιμα γενετικά ίχνη (DNA).

Η τελευταία επιβεβαιωμένη δολοφονία

Λίγες ημέρες μετά την επίθεση στη λίμνη Berryessa, στις 11 Οκτωβρίου, ο 29χρονος οδηγός ταξί Paul Stine βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, στη συνοικία Presidio Heights του Σαν Φρανσίσκο.

Αρχικά, ο θάνατός του θεωρήθηκε αποτέλεσμα ληστείας. Ωστόσο, η υπόθεση συνδέθηκε με τον Zodiac όταν ο δολοφόνος έστειλε κομμάτι από το ματωμένο πουκάμισο του Stine στην εφημερίδα San Francisco Chronicle.

Ο Paul Stine θεωρείται το τελευταίο επιβεβαιωμένο θύμα του Zodiac.

Αν και η αστυνομία δεν αποδίδει επίσημα άλλες δολοφονίες στον Zodiac, στην τελευταία του επιστολή ο διαβόητος δολοφόνος καυχήθηκε για 37 θύματα, ενώ αρκετά ακόμη εγκλήματα θεωρείται ότι φέρουν τη χαρακτηριστική του «υπογραφή».

Ένα από αυτά τα περιστατικά φαίνεται να συνδέεται στενά με τον Merrill.

Τη νύχτα της 10ης Απριλίου 1962, ο 29χρονος οδηγός ταξί Ρέι Ντέιβις δολοφονήθηκε αφού παρέλαβε έναν πελάτη με προορισμό το Oceanside.

Την επόμενη ημέρα, το σώμα του βρέθηκε σε ένα στενό στην εύπορη παραλιακή περιοχή, ενώ το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο 15 τετράγωνα μακριά. Ο Ντέιβις είχε δεχθεί πυροβολισμούς στην πλάτη και στο κεφάλι με ημιαυτόματο όπλο διαμετρήματος .22, το ίδιο είδος όπλου και πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη επιβεβαιωμένη επίθεση του Zodiac στο Lake Herman Road.

Οι ομοιότητες με τη δολοφονία του Πολ Στάιν –και οι δύο οδηγοί ταξί που πυροβολήθηκαν εκτελεστικά αφού πήραν πελάτες σε πλούσιες συνοικίες– ενίσχυσαν τις υποψίες ότι ο Ντέιβις ίσως υπήρξε ένα από τα πρώιμα θύματα του Zodiac.

Μετά τη δολοφονία του Ντέιβις, η αστυνομία δέχθηκε τηλεφώνημα από έναν άνδρα που ανέλαβε την ευθύνη και απείλησε να σκοτώσει οδηγό λεωφορείου – μια απειλή που θυμίζει ανατριχιαστικά τη μεταγενέστερη προειδοποίηση του Zodiac για σχολικό λεωφορείο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης του Zodiac, ο γιος του Merrill δήλωσε στη Daily Mail ότι η οικογένεια ζούσε στη Νότια Καλιφόρνια, στο Vista, ενώ υποστήριξε πως το 1962 βρίσκονταν στο Κάνσας, όταν δολοφονήθηκε ο Ντέιβις.

Ωστόσο, δημόσια αρχεία καταγράφουν τον Merrill στο Oceanside μόλις έναν μήνα πριν από τη δολοφονία, σε διεύθυνση επί της «Elm Street». Ο ερευνητής Baber επεσήμανε ότι υπάρχει μια οδός Elm Street λιγότερο από δύο τετράγωνα μακριά από το σημείο όπου εγκαταλείφθηκε το ταξί.

Ο Baber υποστήριξε ότι ο Merrill συνδεόταν με διευθύνσεις στο Σαν Χοσέ της βόρειας Καλιφόρνιας και ότι εργαζόταν εκεί για την εταιρεία υπολογιστών Intel το 1969, γεγονός που τον τοποθετούσε στην περιοχή του κόλπου κατά την περίοδο των δολοφονιών του Zodiac.

Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα της Daily Mail, οι συγκεκριμένες διευθύνσεις και η εργασία στην Intel ανήκαν σε μεταγενέστερη περίοδο.

Ο γιος του Merrill, ο οποίος ήταν περίπου επτά ετών την εποχή των δολοφονιών του Zodiac, δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο πατέρας του ήταν «απένταρος» και δεν ταξίδευε ποτέ μακριά από το σπίτι τους στη νότια Καλιφόρνια.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπάντητα ερωτήματα στη θεωρία του Baber.

Παράλληλα, θεωρείται ότι ο Merrill είχε πρόσβαση σε άλλα ακίνητα στην περιοχή του κόλπου, καθώς και σε πολλά οχήματα, μέσω των επιχειρήσεών του στους τομείς των κατασκευών, της κτηματομεσιτικής και των επισκευών αυτοκινήτων, κάτι που θα μπορούσε να του προσφέρει εγγύτητα στις σκηνές των εγκλημάτων του Zodiac.

Οι κρυπτικοί γρίφοι και οι απειλητικές επιστολές του Zodiac δεν σταμάτησαν με τη δολοφονία του Stine.

Τον Μάρτιο του 1971, ωστόσο, οι επιστολές σταμάτησαν ξαφνικά.

Η τριετής σιωπή

Ο Zodiac παρέμεινε σιωπηλός για τρία χρόνια.

Την ίδια περίοδο, η αστυνομία πλησίαζε τον Merrill – αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους.

Τον Απρίλιο του 1971, ο Merrill ενεπλάκη σε έρευνα για απάτη που αφορούσε το συνεργείο αυτοκινήτων του στο Oceanside.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση, μικροκλοπή και ψευδή διαφήμιση. Ομολόγησε ένοχος για τα δύο τελευταία αδικήματα και καταδικάστηκε σε 30 ημέρες φυλάκισης και τριετή επιτήρηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής.

Η επιτήρησή του έληξε νωρίτερα, περίπου τον Ιανουάριο του 1974, όπως ανέφερε ο Baber επικαλούμενος τον γιο του Merrill.

Τότε ήταν που ο Zodiac επανεμφανίστηκε, αποστέλλοντας την τελευταία επιβεβαιωμένη επιστολή του στις 31 Ιανουαρίου 1974.

Όπως και στην υπόθεση της Μαύρης Ντάλιας, η αστυνομία δεν κατάφερε ποτέ να συλλάβει τον δολοφόνο Zodiac.

Μόνο ένας ύποπτος έχει κατονομαστεί δημόσια από τις αρχές: ο Arthur Leigh Allen, πρώην δάσκαλος και βετεράνος του Ναυτικού, ο οποίος αργότερα καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.

Το 2002, ο Άλεν αποκλείστηκε ως πηγή ενός μερικού δείγματος DNA που είχε ανακτηθεί από γραμματόσημο σε έναν φάκελο που είχε αποσταλεί από τον Zodiac. Ωστόσο, το δείγμα ήταν πολύ μικρό για να δημιουργηθεί πλήρες γενετικό προφίλ και τα ευρήματα παρέμειναν ασαφή. Ο Άλεν είχε πεθάνει το 1992.

Ο Μέρριλ, στο μεταξύ, μετακόμισε στην Ατλάντα μετά τις δολοφονίες του Zodiac και ίδρυσε μια ασφαλιστική εταιρεία.

Το 1978, η σύζυγός του υπέβαλε αίτηση διαζυγίου έπειτα από ένα βίαιο περιστατικό στο οικογενειακό τους σπίτι. Ο νεότερος γιος του Μέρριλ δήλωσε στην ομάδα του Μπέιμπερ ότι ο πατέρας του είχε απειλήσει να σκοτώσει τη θετή του αδελφή, γεγονός που οδήγησε τη μητέρα του να προσπαθήσει απεγνωσμένα να την υπερασπιστεί με ένα μαχαίρι.

Η αστυνομία κλήθηκε επί τόπου και ο Μέρριλ συνελήφθη. Ο γιος επιβεβαίωσε το περιστατικό αυτό και στη Daily Mail.

Αποκρυπτογράφηση των άλυτων κωδίκων του Zodiac

Κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής του δράσης, ο Zodiac έστειλε τέσσερις κρυπτογραφημένες επιστολές: την Z408 τον Ιούλιο του 1969, την Z340 τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, την Z13 τον Απρίλιο του 1970 και την τελευταία, Z32, τον Ιούνιο του 1970.

Ενώ η Z408 αποκρυπτογραφήθηκε σχεδόν αμέσως, χρειάστηκαν 51 χρόνια για να λυθεί η Z340, τον Δεκέμβριο του 2020, από διεθνή ομάδα ειδικών στην αποκρυπτογράφηση.

Το μήνυμα της Z340 περιλάμβανε τη φράση “I hope you are having lots of fun in trying to catch me…”, μια ανατριχιαστική πρόκληση προς τις αρχές.

Οι Z13 και Z32, αντίθετα, δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί οριστικά. Η Z13 θεωρείται ότι περιέχει το πραγματικό όνομα του Zodiac, καθώς το 13ψήφιο κείμενο της ξεκινά με τη φράση “My name is -”.

Χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, αρχεία γεννήσεων της Social Security Administration (SSA), νέα αποδεσμευμένα στοιχεία της απογραφής του 1950 και μεθόδους παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν για την αποκρυπτογράφηση της Z340, ο Μπέιμπερ υποστηρίζει ότι έχει πλέον αποκρυπτογραφήσει την Z13.

Η πρόσφατη επίλυση της Z340 του παρείχε καλύτερη κατανόηση των μεθόδων κρυπτογράφησης του Zodiac, δίνοντάς του ενδείξεις για τις τεχνικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη Z13.

Ο ερευνητής συνειδητοποίησε επίσης ότι ο δράστης έπρεπε να περιλαμβάνεται στην απογραφή του 1950. Κατά την περίοδο των επιθέσεων, η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο εκτιμούσε ότι ο Zodiac ήταν ηλικίας μεταξύ 35 και 45 ετών, σύμφωνα με το προφίλ και τις μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων από την τελευταία επιβεβαιωμένη επίθεση.

Ο ερευνητής Μπέιμπερ, αξιοποιώντας τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της απογραφής και τα αρχεία γεννήσεων της Υπηρεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης, διασταύρωσε δεδομένα για ανδρικά ονόματα και επώνυμα, επιχειρώντας να εντοπίσει νέα στοιχεία για την υπόθεση του Zodiac Killer.

Με τη βοήθεια τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, περιόρισε τις πιθανές ταυτοποιήσεις σε ένα μόνο πρόσωπο: τον Μάρβιν Μέριλ. Η ανάλυσή του βασίστηκε σε συσχετισμούς γλωσσικών και ιστορικών δεδομένων που φαίνεται να συνδέουν τον Μέριλ με τα γνωστά κρυπτογραφήματα του Zodiac.

Ο Μπέιμπερ υποστηρίζει επίσης ότι έχει αποκρυπτογραφήσει και το τελευταίο άλυτο μήνυμα, το λεγόμενο Z32. Αναμένει τώρα ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ευρημάτων του, καθώς πιστεύει πως το μήνυμα αυτό συνδέει άμεσα τον Zodiac με τη δολοφονία της «Μαύρης Ντάλιας».

Αποδείξεις από τον τάφο

Ο Μάρβιν Μέριλ –ή κατά άλλους Μάρβιν Μάργκολις–, ο άνθρωπος που φέρεται να κρύβεται πίσω από τις ταυτότητες του Zodiac και του «Black Dahlia Avenger», πέθανε στην Καλιφόρνια το 1993, παίρνοντας μαζί του, όπως φαίνεται, τα μυστικά του.

Ωστόσο, μια σειρά φυσικών τεκμηρίων ενδέχεται τώρα να ρίξει φως στην υπόθεση. Ο νεότερος γιος του Μέριλ παρέδωσε στις αρχές περισσότερα από 200 αντικείμενα που ανήκαν στον πατέρα του, αν και ο ίδιος παραμένει δύσπιστος απέναντι στην πιθανότητα να ήταν γιος ενός κατά συρροή δολοφόνου.

Ανάμεσα στα πιο επιβαρυντικά ευρήματα βρίσκεται ένα από τα τελευταία σκίτσα που δημιούργησε ο Μέριλ. Ένα χρόνο πριν από τον θάνατό του –γνωρίζοντας ότι έπασχε από καρκίνο τελικού σταδίου–, σχεδίασε με μαύρη μελάνη τη μορφή μιας γυμνής γυναίκας από τη μέση και πάνω, μέσα σε σκοτεινό φόντο.

Τα χαρακτηριστικά σημάδια στο σώμα της γυναίκας και η πιθανή ανατομική αλλοίωση στο στήθος παραπέμπουν στα τραύματα της Ελίζαμπεθ Σορτ, γνωστής ως Μαύρης Ντάλιας. Αν πράγματι το σχέδιο απεικονίζει εκείνη, τότε ο Μέριλ γνώριζε λεπτομέρειες που μόνο ο δράστης μπορούσε να ξέρει.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι συγκεκριμένες πληροφορίες για τη φύση των τραυμάτων έγιναν γνωστές μόλις το 1994, ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, όταν ο συγγραφέας Τζον Γκίλμορ αποκάλυψε αδημοσίευτα στοιχεία για τον φρικτό φόνο.

Κάτω από τη φιγούρα στο σκίτσο εμφανίζεται το όνομα «ELIZABETH», γραμμένο με κεφαλαία γράμματα που θυμίζουν έντονα τον γραφικό χαρακτήρα των επιστολών του Zodiac.

Ένα σκίτσο υπογεγραμμένο «Marty Merrill ‘92» έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς η υπογραφή του ταιριάζει με εκείνη που εμφανίζεται σε επιταγές και άλλα έγγραφα του ίδιου προσώπου, σύμφωνα με στοιχεία που παρείχε ο γιος του.

Χρησιμοποιώντας λογισμικό ενίσχυσης εικόνας, ο ερευνητής Baber αναζήτησε πρόσθετα στοιχεία. Το πρόγραμμα αποκάλυψε αυτό που φαίνεται να είναι η λέξη «ZoDiac» κρυμμένη κάτω από το μελάνι, εύρημα που επιβεβαίωσε και η εφημερίδα Daily Mail.

Για τον Baber, το σκίτσο αποτελεί την εξομολόγηση πριν τον θάνατο του Merrill – ένα μοναδικό φυσικό τεκμήριο που, όπως υποστηρίζει, συνδέει τις υποθέσεις των δολοφονιών του Zodiac και της Black Dahlia.

Ο γιος του Merrill παρέδωσε το σχέδιο στην ομάδα του Baber, η οποία δηλώνει ότι το έχει διαβιβάσει σε ανεξάρτητο αναλυτή εγκληματολογικών εικόνων για περαιτέρω εξέταση.

Αμφιβολίες για την ταυτότητα της γυναίκας στο σκίτσο

Όταν η Daily Mail ρώτησε τον γιο για το σκίτσο, εκείνος υπέθεσε ότι ίσως απεικονίζει κάποια άλλη γυναίκα, αναφέροντας πως ο πατέρας του διατηρούσε σχέση με μια γυναίκα ονόματι Elizabeth την εποχή που δημιουργήθηκε το σχέδιο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν γνώριζε το επώνυμό της και αποκάλυψε πως δεν είχε στενή σχέση με τον πατέρα του τότε, καθώς είχαν απομακρυνθεί τη δεκαετία του 1980.

Επιπλέον ευρήματα και παράξενες ομοιότητες

Σύμφωνα με τον Baber, έχουν εντοπιστεί και άλλα σκίτσα γυμνών γυναικών σε ασυνήθιστες στάσεις, μεταξύ των οποίων ένα που δείχνει μια γυναίκα δεμένη, με εμφανή γραμμή στη μέση της.

Ένα ακόμη σχέδιο απεικονίζει μια συσκευή τροποποίησης φωνής, παρουσιάζοντας ομοιότητες με τα τεχνικά διαγράμματα βομβών του Zodiac και τη χρήση φωνητικών ανορθογραφιών. Συνολικά, 92 λέξεις από τις 21 επιβεβαιωμένες επιστολές του Zodiac και τρεις από τις 17 λέξεις στο σχέδιο του Merrill περιέχουν φωνητικά λάθη.

Νέα στοιχεία φαίνεται να αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον για τις πολύκροτες υποθέσεις του Zodiac και της Black Dahlia. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται επαγγελματικές κάρτες, επιταγές με διάφορα ψευδώνυμα, η επιστολή απόλυσης του Merrill από τον στρατό, καθώς και ποιήματα που είχε γράψει, ορισμένα από τα οποία επικεντρώνονται στην εμμονή και την αγάπη.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, έχουν συγκεντρωθεί πολυάριθμα δείγματα γραφικού χαρακτήρα, τα οποία αποστέλλονται σε ανεξάρτητο ειδικό για σύγκριση με τις επιστολές του Zodiac και του δολοφόνου της Black Dahlia.

Ο Baber δήλωσε στην εφημερίδα ότι, μόλις ολοκληρωθεί η δικαστική ανάλυση του σκίτσου και των εγγράφων, «η αστυνομία δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να επανεξετάσει την υπόθεση και να τη φέρει σε οριστικό τέλος».

«Δεν δείχνουν ιδιαίτερη σπουδή να λύσουν αυτές τις δύο υποθέσεις. Όταν όμως τα στοιχεία έρθουν στο φως, δεν θα μπορούν να τα αγνοήσουν», πρόσθεσε.

Ο ίδιος τόνισε πως «όλες οι εμπλεκόμενες δικαιοδοσίες πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουν τον Marvin Merrill ως ύποπτο βάσει των στοιχείων που έχουμε εντοπίσει και στη συνέχεια να τον ταυτοποιήσουν ως δράστη με βάση τα φυσικά τεκμήρια».

Ο Baber εκτιμά ότι υπάρχουν ακόμη περισσότερα στοιχεία που δεν έχουν ανακαλυφθεί. Όπως ανέφερε, ο γιος του Merrill του αποκάλυψε ότι ο πατέρας του τού είχε αφήσει τα προσωπικά του ημερολόγια και μια ιαπωνική στρατιωτική ξιφολόγχη μετά τον θάνατό του.

Αμφιβολίες από τον γιο του Merrill

Ο γιος του Merrill είπε στη Daily Mail ότι θυμάται να παίζει με τη ξιφολόγχη όταν ήταν παιδί, πιστεύοντας τότε πως προερχόταν από την Κορέα και όχι από την Ιαπωνία.

Αν η συγκεκριμένη ξιφολόγχη χρησιμοποιήθηκε από τον Zodiac, ο Baber θεωρεί ότι η ξύλινη λαβή της ενδέχεται να περιέχει DNA του δράστη ή των θυμάτων, κάτι που θα μπορούσε να συνδέσει τον Merrill με τη σκηνή του εγκλήματος.

Ο Baber αποκάλυψε επίσης ότι ο νεότερος γιος του Merrill έχει πλέον πειστεί πως ο πατέρας του ήταν ο δολοφόνος τόσο της Black Dahlia όσο και του Zodiac, με βάση τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν.

Ο γιος του Λόρενς Μέρριλ, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις θεωρίες που συνδέουν τον πατέρα του με τον διαβόητο «Zodiac Killer» και τη δολοφονία της «Μαύρης Ντάλια». Όπως δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, οι σχετικοί ισχυρισμοί αποτελούν «μια εικαστική βόρβορο» και «μυθοπλασία», προσθέτοντας: «Δεν πιστεύω ότι ο πατέρας μου το έκανε».

Ο ίδιος τόνισε ότι η υπόθεση της «Μαύρης Ντάλια» συνέβη είκοσι χρόνια πριν από τη γέννησή του. «Θα ήθελα οι οικογένειες των θυμάτων του Zodiac να βρουν γαλήνη. Αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ήταν ο πατέρας μου», ανέφερε σε τηλεφωνική συνομιλία την Τρίτη.

«Αποκλείεται – απλώς δεν υπάρχει περίπτωση ο πατέρας μου να σκότωσε παιδιά», πρόσθεσε εμφανώς συγκινημένος.

Ο γιος, ο οποίος ήταν περίπου έξι ή επτά ετών την περίοδο των επιθέσεων του Zodiac, εξήγησε ότι ποτέ δεν παρατήρησε κάτι στη συμπεριφορά του πατέρα του που να παραπέμπει σε τέτοιου είδους εγκλήματα ή στη δολοφονία της «Μαύρης Ντάλια».

«Δεν υπήρχε τίποτα που να με κάνει να υποψιαστώ»

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν γνώριζε καν για τη σχέση του πατέρα του με την Ελίζαμπεθ Σορτ – το πραγματικό όνομα της «Μαύρης Ντάλια» – ούτε ότι υπήρξε ύποπτος για τον φόνο της, μέχρι που επικοινώνησε μαζί του ο ερευνητής Μπέιμπερ πριν από περίπου δύο χρόνια.

Όταν ρωτήθηκε πώς αντέδρασε σε αυτή την αποκάλυψη, απάντησε ότι δεν έχει δει κανένα στοιχείο που να τον πείθει πως ο πατέρας του θα μπορούσε να είναι ο δράστης.

«Είναι ο μοναδικός πατέρας που είχα. Δεν είχα άλλους πατέρες που να κατηγορήθηκαν ή όχι για κάτι. Δεν έχω καμία ανάμνηση, καμία πραγματικότητα για να βασιστώ. Ήμουν μικρό παιδί και ποτέ δεν μιλήσαμε για αυτά τα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.

Η αλλαγή του επωνύμου λόγω αντισημιτισμού

Ο γιος του Μέρριλ έδωσε επίσης τη δική του εξήγηση για την αλλαγή του επωνύμου του πατέρα του από Μάργκολις σε Μέρριλ. Όπως ανέφερε, ο πατέρας του του είχε πει ότι προχώρησε στην αλλαγή εξαιτίας του αντισημιτισμού που αντιμετώπιζε στην επαγγελματική του ζωή.

«Τη δεκαετία του 1950, πουλούσε ασφάλειες στην Ατλάντα και κανείς δεν ήθελε να αγοράσει από έναν Εβραίο», είπε. «Το είχε δηλώσει ξεκάθαρα ο ίδιος».

Ο γιος του υπόπτου υποστήριξε ότι ο πατέρας του δεν του είχε μιλήσει ποτέ για την περίοδο που έζησε στο Λος Άντζελες στα τέλη της δεκαετίας του 1940 ούτε για τη στρατιωτική του θητεία. Επίσης, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει καμία σύνδεση του πατέρα του με την κρυπτογραφία που χρησιμοποιούσε ο διαβόητος «Zodiac».

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι ο πατέρας του διέθετε τους οικονομικούς πόρους για να νοικιάσει πολλαπλές κατοικίες στην Καλιφόρνια την εποχή που δρούσε ο Zodiac. Όπως είπε, η οικογένεια ήταν «εντελώς άφραγκη», αν και φαίνεται να αγνοούσε τα στρατιωτικά επιδόματα που λάμβανε ο πατέρας του λόγω ψυχιατρικής απαλλαγής.

Ωστόσο, ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής του πατέρα του στις δύο υποθέσεις, δηλώνοντας: «Δεν σχηματίζω κανένα συμπέρασμα. Θα αφήσω τα στοιχεία να μιλήσουν από μόνα τους».

Πρόσθεσε ακόμη: «Μέχρι να δω την αστυνομία να λέει “Ω, Θεέ μου, αυτό είναι αλήθεια”, δεν θα έχω κάτι χειροπιαστό με το οποίο να δουλέψω».

Ο γιος σημείωσε ότι, ακόμη κι αν οι αρχές επιβεβαιώσουν τα ευρήματα του Baber, θα παραμείνει δύσπιστος ως προς την ενοχή του πατέρα του. Παρά τις διαψεύσεις του, επιβεβαίωσε στην Daily Mail ότι έχει παραδώσει ορισμένα αντικείμενα στην ομάδα του Baber.

Πριν να είναι αργά…

Για τον Baber, η επίλυση και των δύο υποθέσεων και η αποκατάσταση της δικαιοσύνης για τα θύματα μετά από τόσα χρόνια αποτελεί ζήτημα βαθιάς προσωπικής σημασίας.

Η δική του οικογένεια έχει βιώσει τραγωδίες, ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι τον στοιχειώνουν οι χιλιάδες ανεξιχνίαστες δολοφονίες που αφήνουν πίσω οικογένειες χωρίς απαντήσεις.

Αυτό τον οδήγησε να ιδρύσει μια ανεξάρτητη ομάδα συμβούλων που ασχολείται με την επανεξέταση δύσκολων cold cases.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ηθική μου πυξίδα μού λέει ότι ο κακός δεν μπορεί να ξεφεύγει. Πρέπει να υπάρχει τρόπος να τον εντοπίσουμε και να τον ταυτοποιήσουμε. Ακόμη και στο τέλειο έγκλημα, με τη σημερινή τεχνολογία, υπάρχουν μέσα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

«Πρόκειται για τα θύματα και τις οικογένειές τους – για το τι είναι καλύτερο για εκείνους και για το να τους δοθούν οι απαντήσεις που ποτέ δεν έλαβαν», δηλώνει η ερευνήτρια Μπέιμπερ, αναφερόμενη στις υποθέσεις των διαβόητων φόνων της Black Dahlia και του Zodiac.

Ωστόσο, με το πέρασμα των δεκαετιών, ελάχιστα από τα θύματα αυτών των υποθέσεων ζουν για να δουν τη δικαιοσύνη να αποδίδεται. Η Μπέιμπερ κατάφερε να μιλήσει με ένα από τα τελευταία εν ζωή μέλη της οικογένειας της Ελίζαμπεθ Σορτ, λίγο πριν τον θάνατό του.

Είχαν περάσει περισσότερα από 70 χρόνια από τη δολοφονία. «Είχε πάψει να ελπίζει πως θα πάρει απαντήσεις», θυμάται η Μπέιμπερ. «Ο πόνος της ήταν τόσο βαθύς που είχε αποδεχθεί πως δεν θα μάθει ποτέ τι συνέβη. Είναι δύσκολο να το δεχτεί κανείς… να περάσουν σχεδόν οκτώ δεκαετίες χωρίς να γνωρίζεις ποιος το έκανε ή γιατί. Είναι συντριπτικό».

Η Μπέιμπερ της έδωσε τότε μια υπόσχεση: «Της είπα ότι θα φτάσουμε ως το τέλος και θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποδοθεί δικαιοσύνη». Εκείνη όμως πέθανε πριν μάθει ποιος ευθυνόταν για τον φρικτό θάνατο της αγαπημένης της συγγενούς.

Για κάποιους άλλους, ωστόσο, δεν είναι ακόμη αργά. Ο Μπράιαν Χάρτνελ, που επέζησε από την επίθεση του Zodiac στη λίμνη Berryessa, έγινε δικηγόρος, παντρεύτηκε και απέκτησε δύο παιδιά. Σήμερα, στα 76 του χρόνια και ζώντας ακόμη στην Καλιφόρνια, είναι το τελευταίο γνωστό επιζών θύμα των επιβεβαιωμένων επιθέσεων του διαβόητου δολοφόνου.

Τα μέλη των οικογενειών άλλων θυμάτων εξακολουθούν να αναζητούν την αλήθεια για λογαριασμό εκείνων που δεν μπορούν. Όπως τονίζει η Μπέιμπερ: «Πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους απαντήσεις πριν φύγουν από τη ζωή».