Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη σήμερα στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υπέρ των Παλαιστινίων, σύμφωνα με την οργάνωση Defend Our Juries, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Σουηδή ακτιβίστρια κρατούσε πλακάτ που εξέφραζε υποστήριξη προς τους κρατούμενους της Palestine Action, οργάνωσης που η βρετανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική. Όπως ανέφερε η Defend Our Juries, η σύλληψή της έγινε βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας.

Εκπρόσωπος του Δήμου του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι δύο άτομα συνελήφθησαν επειδή έριξαν κόκκινη μπογιά σε κτήριο. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, μια 22χρονη γυναίκα συνελήφθη επειδή παρουσίασε πλακάτ που θεωρήθηκε υποστήριξη απαγορευμένης οργάνωσης, κατά παράβαση του Τμήματος 13 του Νόμου περί Τρομοκρατίας του 2000.

Η Defend Our Juries εξήγησε ότι το κτήριο αποτέλεσε στόχο επειδή χρησιμοποιήθηκε από ασφαλιστική εταιρεία, η οποία –όπως υποστηρίζει η οργάνωση– παρείχε υπηρεσίες στον βρετανικό βραχίονα της ισραηλινής αμυντικής εταιρείας Elbit Systems.