Ένα ενδεχόμενο ρωσικό πλήγμα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη στατικότητα της λεγόμενης «σαρκοφάγου» του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία, προειδοποίησε σε δηλώσεις του στο AFP ο διευθυντής του σταθμού, Σεργκέι Ταρακάνοφ.

Όπως ανέφερε, μια άμεση πρόσκρουση πυραύλου ή μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ή ακόμη και μια έκρηξη σε κοντινή απόσταση, θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην περιοχή. «Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το στέγαστρο θα παραμείνει όρθιο μετά από ένα τέτοιο συμβάν. Αυτή είναι η κύρια απειλή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα ερείπια του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται εκτός λειτουργίας μετά το πυρηνικό δυστύχημα του 1986, καλύπτονται από την αρχική τσιμεντένια και χαλύβδινη «σαρκοφάγο», πάνω από την οποία έχει τοποθετηθεί το σύγχρονο Νέο Περίβλημα Ασφαλείας (NSC), σχεδιασμένο για την περαιτέρω απομόνωση της ραδιενέργειας.

Σύμφωνα με τον Ταρακάνοφ, το NSC υπέστη σοβαρές ζημιές σε ρωσική επίθεση με drone τον Φεβρουάριο, κατά την οποία εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην εξωτερική επένδυση της κατασκευής. «Το Νέο Περίβλημα Ασφαλείας έχει χάσει ορισμένες από τις βασικές του λειτουργίες και εκτιμούμε ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον τρία έως τέσσερα χρόνια για την πλήρη αποκατάστασή τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας παραμένουν «σταθερά και εντός φυσιολογικών ορίων».

Αντίστοιχη προειδοποίηση απηύθυνε πρόσφατα και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), σημειώνοντας ότι το περίβλημα έχει χάσει κρίσιμες λειτουργίες ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να έχουν υποστεί μόνιμες ζημιές οι φέρουσες κατασκευές ή τα συστήματα παρακολούθησης.

Ο διευθυντής του σταθμού διευκρίνισε ότι η οπή που προκλήθηκε από την πρόσκρουση του drone έχει καλυφθεί με προστατευτικό πλέγμα, ωστόσο παραμένουν ανοιχτές εκατοντάδες μικρότερες οπές που δημιουργήθηκαν κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ρωσικός στρατός είχε καταλάβει τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ τις πρώτες ημέρες της εισβολής στην Ουκρανία το 2022, πριν αποχωρήσει λίγες εβδομάδες αργότερα.