Ο δημιουργός βιντεοπαιχνιδιών Βινς Ζαμπέλα, του οποίου τα στούντιο έχουν δημιουργήσει πολλά από τα πιο επιτυχημένα παιχνίδια στον κόσμο, σκοτώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε ένα τροχαίο δυστύχημα με Ferrari στον αυτοκινητόδρομο Angeles Crest Highway της Νότιας Καλιφόρνιας.

Ο Ζαμπέλα, μια αναγνωρισμένη προσωπικότητα στον κλάδο των βιντεοπαιχνιδιών, ήταν ο επικεφαλής της Respawn Entertainment. Ο πολυγραφότατος σχεδιαστής ήταν επίσης ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών Infinity Ward, του στούντιο πίσω από την επιτυχημένη σειρά «Call of Duty».

Το δυστύχημα αναφέρθηκε περίπου στις 12:45 μ.μ. στον γραφικό δρόμο βόρεια του Λος Άντζελες, στα βουνά San Gabriel. Η Ferrari που κατευθυνόταν προς τα νότια βγήκε από τον δρόμο αμέσως μετά την έξοδο από ένα τούνελ, χτύπησε σε ένα τσιμεντένιο φράγμα και ένας επιβάτης εκσφενδονίστηκε, σύμφωνα με την California Highway Patrol.

Σύμφωνα με τις αρχές, και οι δύο επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Ζαμπέλα οδηγούσε το όχημα.

«Πρόκειται για μια αδιανόητη απώλεια. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσοι επηρεάστηκαν από το έργο του», ανέφερε εκπρόσωπος της Electronic Arts στο BBC.

Δείτε τα πλάνα από το δυστύχημα με τη Ferrari που μετεδωσε το NBC:

Ο Ζαμπέλα δημιούργησε το Call of Duty το 2003 μαζί με τους Τζέισον Γουέστ και Γκραντ Κόλιερ. Η σειρά βιντεοπαιχνιδιών, εμπνευσμένη αρχικά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει πουλήσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια αντίτυπα, καθιστώντας την μία από τις πιο εμπορικές στην ιστορία των video games.

Πέρα από το Call of Duty, ο Βινς Ζαμπέλα υπέγραψε επίσης επιτυχημένους τίτλους όπως τα Medal of Honor, Titanfall και Apex Legends, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών.

Το 2010 αποχώρησε από την Activision έπειτα από σύγκρουση με την εταιρεία, με τη δικαστική διαμάχη να λήγει εξωδικαστικά το 2012. Στη συνέχεια εργάστηκε στην Electronic Arts, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη του Battlefield 6.

Η Infinity Ward, το στούντιο πίσω από το Call of Duty, αποχαιρέτησε τον Ζαμπέλα με συγκινητικό μήνυμα, τονίζοντας πως «η κληρονομιά του στην ψυχαγωγία είναι ανυπολόγιστη».