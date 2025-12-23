Δύο Γερμανοί πολίτες δολοφονήθηκαν τη Δευτέρα κοντά στο Έλτσε, στη νοτιοανατολική Ισπανία, έπειτα από καυγά που πήρε βίαιη τροπή. Η ισπανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο υπόπτων, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ανακοίνωσή της, η Χωροφυλακή του Αλικάντε ανέφερε ότι «αναφορικά με τη διπλή ανθρωποκτονία που διαπράχθηκε χθες (Δευτέρα), 22 Δεκεμβρίου, γύρω στις 18.00, σε μια αγροτική περιοχή κοντά στο Έλτσε, η Χωροφυλακή του Αλικάντε επιβεβαιώνει ότι συνελήφθησαν σήμερα δύο ύποπτοι».

Οι ισπανικές αρχές απέφυγαν να δώσουν πληροφορίες για την εθνικότητα των θυμάτων και των συλληφθέντων, επικαλούμενες το απόρρητο της έρευνας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, τα θύματα είναι Γερμανοί, ενώ οι δράστες φέρονται να είναι Πολωνοί, γνωστοί στις αρχές για προηγούμενες παραβατικές ενέργειες. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι υπάρχει και τρίτο άτομο, «σοβαρά τραυματισμένο», το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητά του.

Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι τρεις Γερμανοί προσπάθησαν να απομακρύνουν τους δύο υπόπτους από ένα σαλέ που εκείνοι είχαν καταλάβει. Ακολούθησε έντονος καυγάς, ο οποίος κατέληξε σε αιματηρή σύγκρουση. Οι δράστες στη συνέχεια ταμπουρώθηκαν στο σπίτι, ενώ η αστυνομία, με τη βοήθεια διερμηνέα, κατάφερε τελικά να τους πείσει να παραδοθούν.

(Με πληροφορίες από El Pais)