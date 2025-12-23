Ο YouTuber, Adam the Woo, ο οποίος έγινε διάσημος καταγράφοντας τη ζωή του μέσω vlogging, βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 51 ετών στο σπίτι του στο Ορλάντο, σύμφωνα με τις αρχές.

Αξιωματικοί στάλθηκαν στο σπίτι του στην περιοχή του Ορλάντο της Φλόριντα στις 12:30 μ.μ. τη Δευτέρα το απόγευμα για να ελέγξουν την κατάσταση της υγείας του, όπως δήλωσε μια εκπρόσωπος στο TMZ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Adam The Woo (@adamthewooatw)

Οι αξιωματικοί δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τον αστέρα του YouTube (του οποίου το πλήρες όνομα ήταν Άνταμ Γουίλιαμς ) εκείνη τη στιγμή, είπε η εκπρόσωπος.

Οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο σπίτι του αργότερα, περίπου στις 2:50 μ.μ., μετά από μια κλήση που ανέφερε έναν θάνατο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσαν οι αρχές στο μέσο ενημέρωσης.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ένας φίλος του Άνταμ που ανησυχούσε χρησιμοποίησε μια σκάλα για να κοιτάξει μέσα από ένα παράθυρο και είδε τον σταρ του YouTube να κείτεται αναίσθητος σε ένα κρεβάτι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Adam The Woo (@adamthewooatw)

Σύμφωνα με τις αρχές, ο φίλος είχε επικοινωνήσει με τον Άνταμ την προηγούμενη μέρα.

Οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι, όπου ο Άνταμ κηρύχθηκε νεκρός αφότου τον εξέτασαν.

O ίδιος ο Άνταμ περιέγραφε τις δραστηριότητες που κατέγραφε στο διαδίκτυο λέγοντας: «Πάω σε περιπέτειες, τα πάντα, από εγκαταλελειμμένα θεματικά πάρκα μέχρι τοποθεσίες γυρισμάτων ταινιών και εκκεντρικά αξιοθέατα στο δρόμο».

Περιέγραφε τον εαυτό του ως «νερντ της ποπ κουλτούρας των 80s», είπε ότι δεν παίρνει τον εαυτό του ή τα βίντεό του «πολύ στα σοβαρά».

Άρχισε να δημοσιεύει βίντεο στο YouTube το 2009, μεταφέροντας τους θεατές σε τοποθεσίες όπως εγκαταλελειμμένα θεματικά πάρκα και τοποθεσίες όπου γυρίστηκαν δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες.

