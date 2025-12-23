Ο αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ δήλωσε σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι οι ΗΠΑ θα αυστηροποιήσουν στον μέγιστο βαθμό την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας, με στόχο να στερήσουν από τον βενεζουελάνο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο τους πόρους που η Ουάσιγκτον τον κατηγορεί ότι εκμεταλλεύεται για να χρηματοδοτήσει το αποκαλούμενο «Καρτέλ των Ήλιων» (Cartel de Los Soles).

«Η ικανότητα του Μαδούρο να πουλάει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας του επιτρέπει να παραμείνει με δόλιο τρόπο στην εξουσία και να συνεχίσει τις ναρκοτρομοκρατικές δραστηριότητες», δήλωσε ο αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Συμπλήρωσε επίσης ότι: «Ο λαός της Βενεζουέλας, ειλικρινά, αξίζει κάτι καλύτερο».