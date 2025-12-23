Ο Ντιβόκ Οριγκί αποτελεί πλέον και επίσημα παρελθόν από τη Μίλαν, με τον 30χρονο Βέλγο επιθετικό να μην καταφέρνει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που υπήρχαν όταν αποκτήθηκε πριν από τρία χρόνια.

Κατά τη θητεία του στην ιταλική ομάδα, ο Οριγκί αγωνίστηκε σε μόλις 36 αναμετρήσεις, σημειώνοντας δύο γκολ. Παράλληλα, είχε έναν δανεισμό στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ τη φετινή σεζόν προπονούνταν με τη δεύτερη ομάδα της Μίλαν, μακριά από τα βασικά σχέδια του προπονητή.

Με την αποχώρησή του, ο έμπειρος στράικερ γίνεται ελεύθερος στην αγορά, ανοίγοντας πλέον το κεφάλαιο της επόμενης πρόκλησης στην καριέρα του. Η Μίλαν κλείνει έτσι μια περίοδο που δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα από έναν παίκτη με σημαντική διεθνή εμπειρία.