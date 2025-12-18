Η Νάπολι επικράτησε με σκορ 2-0 της Μίλαν στον ημιτελικό του Supercoppa και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε ήταν ανώτερη και επικράτησε χάρη σε γκολ των Νέρες και Χόιλουντ, εξασφαλίζοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο στην ιστορία της.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Νάπολι να δημιουργεί την πρώτη καλή φάση στο 2ο λεπτό, όταν ο Ελίφ Έλμας σούταρε αλλά ο Μενιάν μπλόκαρε την μπάλα. Η Μίλαν αντέτεινε μια προσπάθεια στο 5′, αλλά ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς απέκρουσε την προβολή του Λόφτους-Τσικ. Στο 39′, οι Παρτενοπέι άνοιξαν το σκορ με τον Νέρες, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την κακή αντίδραση του Μενιάν και σκόραρε από κοντά.

Η Νάπολι έγραψε το 2-0 στο 64′, με τον Χόιλουντ να βρίσκει δίχτυα μετά από μια εξαιρετική ενέργεια και πλασέ από δύσκολη γωνία, αφήνοντας τη Μίλαν χωρίς αντίδραση. Παρά την είσοδο του Λούκα Μόντριτς στο 75′, η ομάδα του Στέφανο Πιόλι δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και το σκορ παρέμεινε ως είχε.

Έτσι, η Νάπολι κλείδωσε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ημιτελικού ανάμεσα στη Μπολόνια και την Ίντερ, με τον τελικό να διεξάγεται τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.