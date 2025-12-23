Σε σύλληψη εκτελεστή εγκληματικής οργάνωσης προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Πρόκειται για έναν 35χρονο άνδρα που είχε καταδικαστεί για σειρά σοβαρών εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων τέσσερις ανθρωποκτονίες.

Ο άνδρας, γεννημένος στις 22 Μαρτίου 1990, κατηγορήθηκε ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο της οποίας φέρεται να διέπραξε σειρά αιματηρών επιθέσεων και συγκεκριμένα:

– Την ανθρωποκτονία του Ιωάννη Σκαφτούρου στις 25 Απριλίου 2022, στα Σκούρτα Βοιωτίας.

– Τις ανθρωποκτονίες των Βασιλείου Ρουμπέτη και Διονυσίου Μουζακίτη στις 7 Ιουνίου 2023, στον Κορυδαλλό Αττικής.

– Την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Θεόδωρου Μαυρόπουλου στις 3 Ιουλίου 2023, στην περιοχή Σβορώνου Πιερίας.

Για τις παραπάνω πράξεις είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 35 ετών και χρηματική ποινή ύψους 39.000 ευρώ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης, του αποδίδεται και η ανθρωποκτονία του Ευάγγελου Ζαμπούνη στις 14 Ιανουαρίου 2024, στον Νέο Κόσμο Αττικής. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.