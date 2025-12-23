Στην κυκλοφορία δίνεται το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα στα Μάλγαρα, που παρέμενε κλειστό από την πρώτη ημέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Την είδηση κάνει γνωστή το Τhesspost.gr, που σημειώνει επίσης ότι από νωρίς οι αγρότες παραμέρισαν τα τρακτέρ τους αφήνοντας ελεύθερες δύο λωρίδες, ανοίγοντας το μπλόκο για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Στο σημείο βρέθηκαν ο γενικός αστυνομικός διευθυντής της Τροχαίας Γιώργος Τζήμας και η διευθύντρια της Τροχαίας Θεσσαλονίκης Παρασκευή Παπαγεωργόπουλου, που συνομίλησαν με εκπροσώπους του μπλόκου και αποφάσισαν να ανοίξει ο δρόμος και από την Τροχαία.

Σημειώνεται ότι στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει ανοίξει μια ακόμη λωρίδα και πλέον τα οχήματα εξυπηρετούνται από τρεις λωρίδες κυκλοφορίας.

Το ρεύμα προς Αθήνα ελευθερώνεται σήμερα, μετά από 22 ημέρες που παρέμενε κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών.

Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο δηλώνουν ότι τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα θα παραμείνουν παρατεταγμένα στην άκρη του οδοστρώματος, χωρίς όμως οι ίδιοι να προτίθενται να αποχωρήσουν.

Δίνουν λωρίδες κυκλοφορίας οι αγρότες – Ενστάσεις της ΕΛΑΣ για θέματα ασφαλείας

Οι αγρότες σε όλη τη χώρα δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν τις γιορτές στα μπλόκα, κάνουν λόγο για αναδιάταξη των τρακτέρ και για μέτρα που θα διευκολύνουν τους εκδρομείς, ωστόσο η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ζητήματα ασφάλειας σχετικά με τη μετακίνηση των εκδρομέων υπό αυτές τις συνθήκες.

Τους λόγους για τους οποίους η Ελληνική Αστυνομία δεν μπορεί να επιτρέψει την κίνηση των οχημάτων στις εθνικές οδούς όσο είναι σταθμευμένα αριστερά και δεξιά τρακτέρ εξήγησε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ», η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ειδικότερα, η κ. Δημογλίδου, αντικρίζοντας τα πλάνα που προέβαλε ο τηλεοπτικός σταθμός από την κατάσταση που επικρατεί στα μπλόκα των Μαλγάρων και της Νίκαιας, ανέφερε: «Εγώ βλέπω εμπόδια στον δρόμο. Δεν συζητώ καν για το μπλόκο της Θεσσαλίας, είναι φανερό ότι με δυσκολία περνάει και όχημα έκτακτης ανάγκης».

«Είναι δυνατόν να επιτρέψουμε τη διέλευση βαρέων και λοιπών οχημάτων σε αυτό που βλέπουμε αυτήν τη στιγμή στην εικόνα μας; Αν έχουμε μία πυρκαγιά σε ένα όχημα εν κινήσει, πώς θα απεγκλωβίσουμε τους οδηγούς;» σημείωσε και πρόσθεσε: «Αν κάποιος θεωρεί ότι έτσι μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση που υπάρχει στην έξοδο αυτών των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας». «Η παρακαμπτήριος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιάς/εκτροπής οχήματος) μπορούμε να δώσουμε την κυκλοφορία μόνο από τη μία λωρίδα», τόνισε.

Σε ερώτηση γιατί δεν μπορούν να μπουν τροχονόμοι κατά μήκος των τμημάτων που προτίθενται να δώσουν λωρίδα κυκλοφορίας οι αγρότες, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απάντησε: «Μιλάμε για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, μιλάμε για την Εθνική Οδό, άρα είναι δυνατόν να βάλουμε τροχονόμους για να μπορούν οι οδηγοί να περνούν την ώρα που οι αγρότες κινούνται πεζή σε Εθνική Οδό; Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο στα σημεία που υπάρχει αποκλεισμός αυτήν τη στιγμή, για αυτό ακριβώς πραγματοποιούμε εκτροπές».

Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει καμία κόντρα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Οι αγρότες βρίσκονται εκεί για να διαμαρτυρηθούν και πολύ καλά κάνουν, είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα. Όμως, είναι δημοκρατικό δικαίωμα και των πολιτών να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια και με ελευθερία στους δρόμους».

«Δεν έχουν κάνει κανένα βήμα καλής θέλησης οι αγρότες, σε κανένα μπλόκο αυτήν τη στιγμή δεν έχει αλλάξει η κατάσταση των οχημάτων από την πρώτη στιγμή μέχρι τώρα. Δεν έχει δοθεί καμιά λωρίδα κυκλοφορίας, για αυτό και συνεχίζουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ξέρετε πόση δύναμ

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μετά τις 10.00 αναμένεται ενημέρωση αγροτών από τα Μάλγαρα αλλά και τον κόμβο τη Σιάτιστα για το πώς θα απομακρυνθούν από το οδόστρωμα. Η Τροχαία Θεσσαλονίκης έχει ήδη ζητήσει να μην υπάρχουν τρακτέρ στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης αλλά και ούτε αγροτικά παραπήγματα. Επίσης, δεν θα ανοίξει και η Περιμετρική της Πάτρας καθώς δεν υπάρχουν «εγγυήσεις οδικής ασφάλειας».

Κοζάνη: Ανοιχτοί δρόμοι στη Δυτική Μακεδονία στις γιορτές με τα μπλόκα να παραμένουν

Με ανοιχτούς δρόμους έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία, προς διευκόλυνση των εκδρομέων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Την ίδια ημέρα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες ενέργειές τους.

Σήμερα, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, στον δήμο Αμυνταίου, θα κινηθούν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα προς το Κέντρο Υγείας Αμυνταίου, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες τους, αναμένεται η παρουσία κυβερνητικού στελέχους. Στην συμβολική αυτή κινητοποίηση θα συμμετάσχουν παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία.

Υπενθυμίζεται ότι στο μπλόκο του Φιλώτα παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Παράλληλα, ανοιχτός θα είναι από σήμερα ο δρόμος στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, καθώς και στις παρακαμπτήριες οδούς. Στο σημείο βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Καθημερινά, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ τα μπλόκα ενισχύονται διαρκώς από συναδέλφους τους και εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Αναστολή κινητοποιήσεων στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης – Αποκλεισμός στον Προμαχώνα

Διαφοροποιημένη είναι η στάση των αγροκτηνοτρόφων στα μπλόκα τους στα σύνορα της Ελλάδας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι παραγωγοί αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις μέχρι και την Παρασκευή 26/12, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών, ενώ στην Εξοχή και τον Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι δράσεις συνεχίζονται με στοχευμένες και συμβολικές παρεμβάσεις, εν αναμονή αποφάσεων για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Συγκεκριμένα, στο τελωνείο των Ευζώνων, εντός της ημέρας, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα απομακρύνουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα από το κέντρο του οδοστρώματος και θα τα τοποθετήσουν στα αριστερά και δεξιά του, απελευθερώνοντας πλήρως τα ρεύματα κυκλοφορίας, ώστε να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η διέλευση φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων και επιβατικών οχημάτων. Παρά την αναστολή των κινητοποιήσεων, θα παραμείνουν κανονικά στο μπλόκο και στις βάρδιές τους, όπου σκοπεύουν να περάσουν τις γιορτινές ημέρες μαζί με τις οικογένειές τους, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Αντίστοιχα, στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης δεν προγραμματίζεται κανένας αποκλεισμός έως τις 26/12. Για σήμερα, ωστόσο, οι συμμετέχοντες αναμένεται να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου μαζί με συναδέλφους τους, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί η παρουσία κυβερνητικού στελέχους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά παντός τύπου, διάρκειας έως και τριών ωρών, από τις 14:00 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή περισσότερων τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα οχήματα θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, μιας και έως και την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δεν προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση, προκειμένου να παραμείνει ο δρόμος ελεύθερος για τους εκδρομείς και τους ταξιδιώτες των εορτών.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του Προμαχώνα, θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, κατά την οποία θα καθοριστεί ο τρόπος συνέχισης των κινητοποιήσεων από τις 26/12 και μετά.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του τελωνείου της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, για τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου, ο οποίος ξεκίνησε χθες στις 12 το μεσημέρι από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας. Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο. Εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα αποφασιστεί η στάση που θα τηρηθεί κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων.

