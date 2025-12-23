Καθολικές αυξήσεις στο σύνολο των 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων της χώρας πραγματοποιήθηκαν με τις καταβολές των συντάξεων του Ιανουαρίου, οι οποίες προπληρώθηκαν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Είναι η πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια αναμονής, όπου το σύνολο των συνταξιούχων βλέπει αυξήσεις. Και αυτό διότι έως πρότινος, λόγω της προσωπικής διαφοράς, περισσότεροι από 670.000 συνταξιούχοι- ήταν πολύ περισσότεροι λίγα χρόνια πριν- έβλεπαν μόνο «λογιστικές αυξήσεις» στα εκκαθαριστικά τους και όχι πραγματικές αυξήσεις στην τσέπη τους. Με απόφαση της κυβέρνησης, η προσωπική διαφορά καταργείται σε δυο δόσεις. Για το 2026 οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν την μισή αύξηση (1,2%) και από το 2027 θα λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση. Με αυτόν τον τρόπο, αίρεται μια αδικία δεκαετίας που ταλαιπωρούσε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους και δεν τους επέτρεπε να δουν πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις τους. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος με τους υπόλοιπους συνταξιούχους, ήταν οι έκτακτες ενισχύσεις που η κυβέρνηση ανακοίνωνε κατά καιρούς ως αντιστάθμισμα.

Η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ωστόσο, δεν είναι η μόνη ωφέλεια που παρατηρούν οι συνταξιούχοι στις αποδοχές τους. Το 2026, με τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί από την κυβέρνηση ωφελούνται οι συνταξιούχοι όλων των εισοδηματικών κατηγοριών και κυρίως χαμηλοσυνταξιούχοι και οι συνταξιούχοι της μεσαίας τάξης μέσα από 3 ακόμη παρεμβάσεις. Το συνολικό κόστος ενίσχυσης των συνταξιούχων αγγίζει το 1,3 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

*Ήδη τον Νοέμβριο καταβλήθηκε για πρώτη φορά η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατ. συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, συνολικού δημοσιονομικού κόστους 360 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε κυρίως σε συνταξιούχους με ατομικό εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ τον μήνα. Καθώς η πλειονότητα των συνταξιούχων με προσωπική διαφορά κινείται σε εισοδήματα κάτω των 1.000 ευρώ τον μήνα, είδαν διπλή αύξηση- τόσο τα 250 ευρώ, όσο και την αύξηση λόγω της σταδιακής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς. Το μέτρο είναι μόνιμο και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

*Με τις συντάξεις του Ιανουαρίου που προπληρώθηκαν πριν από τα Χριστούγεννα, όλοι οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και χηρείας είδαν τις τακτικές αυξήσεις στους λογαριασμούς τους. Συγκεκριμένα, 1,9 εκατομμύριο συνταξιούχοι είδαν ακέραια την αύξηση του 2,4% και περίπου 700.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά είδαν αύξηση 1,2%, δηλαδή το 50% της αύξησης που είχαν οι υπόλοιποι. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος άγγιξε τα 500 εκατ. ευρώ.

*Σημαντική παρέμβαση αποτελούν και οι αλλαγές στην φορολογική ελάφρυνση των συνταξιούχων, λόγω της αλλαγής στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης. Ήδη οι μειώσεις στις κλίμακες εφαρμόστηκαν στις συντάξεις του Ιανουαρίου (που πληρώθηκαν πριν από τα Χριστούγεννα). Εκτιμάται ότι το δημοσιονομικό κόστος αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ (το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για τις μειώσεις άμεσων φόρων για όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος). Αφορά κατά βάση σε συνταξιούχους που λαμβάνουν μηνιαίες συντάξεις από 750 ευρώ και πάνω. Όσο μεγαλύτερη είναι η σύνταξη, τόσο και μεγαλύτερο το όφελος από την μείωση της παρακράτησης φόρου.

Ως αποτέλεσμα, χιλιάδες συνταξιούχοι λαμβάνουν και τις 4 προαναφερθείσες ενισχύσεις, ενώ η μεγάλη πλειονότητα βλέπει δυο ή και τρεις από τις εν λόγω αυξήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται σταθερή και δίκαιη βελτίωση των συντάξεων, βάσει της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με στόχο τα εισοδήματα να ανταποκρίνονται σε σημαντικό βαθμό στις αυξημένες ανάγκες που το κάθε νοικοκυριό έχει λόγω της ακρίβειας.

Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα:

1.Συνταξιούχος που λαμβάνει 830 ευρώ σύνταξη, χωρίς προσωπική διαφορά, είδε να του καταβάλλονται τα 250 ευρώ τον Νοέμβριο, αύξηση 2,4% στις μηνιαίες του αποδοχές και μείωση της παρακράτησης φόρου. Συνολικό ετήσιο όφελος 515 ευρώ.

2.Συνταξιούχος που λαμβάνει 916 ευρώ σύνταξη, με προσωπική διαφορά, είδε να του καταβάλλονται τα 250 ευρώ τον Νοέμβριο, το 50% της τακτικής αύξησης του 2,4% και μείωση της παρακράτησης φόρου. Συνολικό ετήσιο όφελος 422 ευρώ.

3.Συνταξιούχος που λαμβάνει 1.080 ευρώ σύνταξη, χωρίς προσωπική διαφορά, είδε να του καταβάλλονται τα 250 ευρώ τον Νοέμβριο, αύξηση 2,4% στις μηνιαίες του συντάξιμες αποδοχές και μείωση της παρακράτησης φόρου. Συνολικό ετήσιο όφελος 646 ευρώ.

4.Συνταξιούχος που λαμβάνει 1.330 ευρώ σύνταξη, είδε αύξηση 2,4% στις μηνιαίες του αποδοχές και μείωση της παρακράτησης φόρου. Συνολικό ετήσιο όφελος 528 ευρώ.

5.Συνταξιούχος που λαμβάνει 1.670 ευρώ σύνταξη, είδε αύξηση 2,4% στις μηνιαίες του αποδοχές και μείωση της παρακράτησης φόρου. Συνολικό ετήσιο όφελος 700 ευρώ.