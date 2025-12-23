Ακόμη πιο προσιτή γίνεται η νέα ναυαρχίδα της Leapmotor, όπου χάρη στην προωθητική ενέργεια των €3.000 η εισαγωγική τιμή της έκδοσης με το ριζοσπαστικό σύστημα κίνησης REEV είναι πλέον στις €33.900 και συνοδεύεται από εξοπλισμό που περιλαμβάνει τα πάντα: Πακέτο ADAS με 16 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, infotainment με οθόνη αφής 14,6” και ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25”, Wi Fi, ασύρματη φόρτιση, online πλοήγηση, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό με αντλία θερμότητας, Full LED προβολείς, μέχρι και πανοραμική ηλιοροφή με εμβαδό 2,1 m2 και ηλεκτρικό σκίαστρο.

h Leapmotor εφοδιάζει το C10 REEV με την κορυφαία τεχνολογία PHEV που υπάρχει. Εξασφαλίζοντας εξ ορισμού αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, παράλληλα έχει κορυφαία ηλεκτρική αυτονομία σε σχέση με τα συμβατικά PHEV συστήματα και δυνατότητα γρήγορης φόρτισης σε συνεχές ρεύμα (DC). Η μπαταρία είναι επαρκής για αυτονομία 145 km, ενώ συνολικά το C10 REEV μπορεί να διανύσει σχεδόν 1.000 km χωρίς καμία ανάγκη για ανεφοδιασμό ή επιπλέον φόρτιση.

Το μυστικό κρύβεται σε μια γεννήτρια ισχύος 50 kW που παίρνει κίνηση από τον ειδικά εξελιγμένο κινητήρα βενζίνης του αυτοκινήτου, συνδυασμό που χρειάζεται μόλις 0,3 lt για την παραγωγή μιας kWh. Με απλά λόγια το C10 REEV μπορεί να παράγει μόνο του την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται, αποδίδοντας 215 HP και με όλα τα οφέλη της αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης, δηλαδή κορυφαία ποιότητα λειτουργίας και κύλισης.

Στο σύστημα REEV ο κινητήρας βενζίνης δεν συνδέεται ποτέ μηχανικά με τους τροχούς και αποκλειστικός σκοπός του είναι να παράγει ρεύμα μέσω της γεννήτριας. Η μπαταρία με τη σειρά της έχει ενεργειακή χωρητικότητα 28,4 kWh και μπορεί να φορτίσει σε παροχή εναλλασσόμενου (AC) ή συνεχούς (DC) ρεύματος με ισχύ έως 65 kW, κάτι που σημαίνει το 50% της ενέργειας σε μόλις 18’.