Οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ουκρανίας – Ευρώπης που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες τρεις ημέρες στη Φλόριντα, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επικεντρώθηκαν στη σύγκλιση των θέσεων των πλευρών, σύμφωνα με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις χωριστές επαφές του με Ρώσους διαπραγματευτές «εποικοδομητικές».

Παρότι δεν καταγράφηκε ουσιαστική πρόοδος σε αυτόν τον κύκλο διαπραγματεύσεων, όλες οι πλευρές εξέφρασαν ικανοποίηση από τα αποτελέσματα των συζητήσεων.

«Στη διάρκεια των τριών τελευταίων ημερών στη Φλόριντα η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε σειρά παραγωγικών και εποικοδομητικών συναντήσεων με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους εταίρους της», ανέφεραν στο Χ ο Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Κιέβου, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην επεξεργασία τεσσάρων εγγράφων-κλειδιών: ενός «σχεδίου 20 σημείων», ενός «πολυμερούς πλαισίου εγγυήσεων ασφάλειας», ενός «αμερικανικού πλαισίου εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία» και ενός «σχεδίου για την οικονομία και την ευημερία».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα «χρονοδιαγράμματα» και στην «ακολουθία των επόμενων βημάτων», σύμφωνα με τον Γουίτκοφ. Την περασμένη εβδομάδα, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν αναφέρει πρόοδο στις συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας του Κιέβου, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν η Μόσχα θα αποδεχθεί τους όρους.

«Η ειρήνη δεν θα πρέπει να είναι μόνο τερματισμός των εχθροπραξιών, αλλά και τα αξιοπρεπή θεμέλια για ένα σταθερό μέλλον», υπογράμμισε ο Αμερικανός απεσταλμένος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τις συνομιλίες «πάνω στα έγγραφα που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου, τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ανοικοδόμηση», χαρακτηρίζοντάς τες επίσης «εποικοδομητικές» και επισημαίνοντας ότι «προχωρούν με αρκετά γρήγορους ρυθμούς».

Η στάση της Μόσχας και οι επόμενες κινήσεις

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν και με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος επίσης έκανε λόγο για «παραγωγικές και εποικοδομητικές» συναντήσεις. Ο Γουίτκοφ τόνισε ότι «η Ρωσία παραμένει δεσμευμένη στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία» και εκτίμησε «τις προσπάθειες και την υποστήριξη των ΗΠΑ για την αποκατάσταση της παγκόσμιας ασφάλειας».

Ωστόσο, ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, διευκρίνισε πως «δεν σχεδιάζεται» συνάντηση μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας, παρά τις σχετικές αναφορές του Κιέβου για πρόταση της Ουάσινγκτον. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σημείωσε ότι ο Ρώσος απεσταλμένος «αναμένεται να πληροφορηθεί για τα όσα συζήτησαν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι» και να ενημερώσει τη Μόσχα.

Η εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών

Πριν από τη συνάντηση στο Μαϊάμι, οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών εξακολουθούσαν να εκτιμούν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για κατάληψη ουκρανικού εδάφους, σύμφωνα με πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Απαντώντας σε δημοσίευμα του Reuters, η διευθύντρια των Υπηρεσιών Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τάλσι Γκάμπαρντ, ανέφερε στο Χ ότι, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις, η Ρωσία «δεν διαθέτει επί του παρόντος την ικανότητα να κατακτήσει και να διατηρήσει τον έλεγχο ολόκληρης της Ουκρανίας, πόσο μάλλον της Ευρώπης».

Οι πολιτικές δηλώσεις στις ΗΠΑ

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, στενός σύμμαχος του Τραμπ, δήλωσε στο NBC ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο Πούτιν θα αποδεχθεί την τρέχουσα συμφωνία. Εάν όχι, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα πρέπει να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση, όπως «την κατάσχεση πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις».

Πρόσθεσε δε ότι ενδεχόμενη άρνηση της Ρωσίας θα πρέπει να οδηγήσει στον χαρακτηρισμό της «ως κράτους που υποστηρίζει την τρομοκρατία επειδή απήγαγε 20.000 Ουκρανόπουλα».