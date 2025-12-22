Σε μια εφιαλτική πραγματικότητα εξελίσσεται η κατάσταση στο Σουδάν, όπου το σύστημα υγείας δεν είναι πλέον απλώς παράπλευρη απώλεια του εμφυλίου, αλλά άμεσος στόχος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση, κάνοντας λόγο για μια «επικίνδυνη κλιμάκωση» των επιθέσεων που στραγγαλίζουν κάθε ελπίδα για ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα.

Από το ξέσπασμα της σύγκρουσης τον Απρίλιο του 2023, έχουν επαληθευτεί 201 επιθέσεις σε υποδομές υγείας, με τον απολογισμό να προκαλεί δέος: 1.858 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες. Ωστόσο, το 2025 αποδεικνύεται η πιο σκοτεινή χρονιά. Μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες, 65 επιθέσεις προκάλεσαν περισσότερους από 1.620 θανάτους.

Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της έκθεσης του ΠΟΥ είναι ότι οι θάνατοι στο Σουδάν αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% του συνόλου των θανάτων από επιθέσεις στην υγειονομική περίθαλψη παγκοσμίως για το 2025, σε όλες τις περιοχές που πλήττονται από σύνθετες ανθρωπιστικές κρίσεις.

Στο στόχαστρο σχολεία και νοσοκομεία

Η πρόσφατη επίθεση στις 14 Δεκεμβρίου στην πόλη Νταλάντζ του Νοτίου Κορντοφάν, όπου εννέα υγειονομικοί έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 4 Δεκεμβρίου, ο βομβαρδισμός ενός νηπιαγωγείου και ενός αγροτικού νοσοκομείου στην Καλογί συγκλόνισε τη διεθνή κοινότητα, καθώς ανάμεσα στους 114 νεκρούς βρίσκονταν τουλάχιστον 60 παιδιά.

Στο Νταρφούρ, οι αναφορές μιλούν για μαζικές συλλήψεις και κρατήσεις γιατρών. Στη Νιάλα, τουλάχιστον 70 υγειονομικοί φέρονται να κρατούνται μαζί με χιλιάδες πολίτες, ενώ στο Ελ Φάσερ, οι επιθέσεις σε μαιευτήρια τον περασμένο Οκτώβριο είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο πάνω από 460 ασθενών και συγγενών τους.

«Χρειάζονται προστασία, όχι βομβαρδισμούς»

Ο Δρ. Σίμπλε Σαμπάνι, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στο Σουδάν, εξήρε τη γενναιότητα των γιατρών που εργάζονται κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. «Οι εργαζόμενοι στην υγεία προσφέρουν υπηρεσίες με εξαιρετικό θάρρος. Χρειάζονται προστασία, όχι βομβαρδισμούς ή συλλήψεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η συστηματική καταστροφή των νοσοκομείων στερεί από εκατομμύρια Σουδανούς την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, την ώρα που η χώρα μαστίζεται από πείνα και αρρώστιες. Οι επιθέσεις αυτές δεν αποτελούν μόνο κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, αλλά και μια συντονισμένη προσπάθεια εξάλειψης κάθε δομής που κρατά την κοινωνία όρθια.

Ο ΠΟΥ απευθύνει δραματική έκκληση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για άμεση παύση των εχθροπραξιών κατά αμάχων και ανθρωπιστικών οργανώσεων. Η διασφάλιση ασφαλούς και ανεμπόδιστης πρόσβασης για τη μεταφορά φαρμάκων και τροφίμων είναι πλέον ζήτημα ζωής και θανάτου.

Για τον λαό του Σουδάν, η ειρήνη δεν είναι πλέον μια πολιτική επιλογή, αλλά η μοναδική προϋπόθεση επιβίωσης…