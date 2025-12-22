Η ιταλική αρχή ανταγωνισμού (AGCM) επέβαλε πρόστιμο 98 εκατομμυρίων ευρώ στην αμερικανική τεχνολογική εταιρεία Apple τη Δευτέρα για φερόμενη παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού μέσω της πολιτικής «Διαφάνεια Παρακολούθησης Εφαρμογών» (App Tracking Transparency – ATT).

Η πολιτική ATT, η οποία εφαρμόζεται από το 2021, απαιτεί από τρίτους προγραμματιστές εφαρμογών να λαμβάνουν συγκατάθεση για τη συλλογή και σύνδεση δεδομένων των χρηστών για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η AGCM ανέφερε ότι η πολιτική παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού, σημειώνοντας κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά του App Store. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η μονομερής επιβολή της πολιτικής επηρέασε αρνητικά τα συμφέροντα των εμπορικών εταίρων της Apple.

Η αρχή χαρακτήρισε τη διαδικασία συγκατάθεσης «δυσανάλογη», καθώς υποχρέωνε τους προγραμματιστές να διπλασιάζουν τα αιτήματα για τον ίδιο σκοπό, ενώ η Apple θα μπορούσε να εξασφαλίσει ισοδύναμη προστασία προσωπικών δεδομένων σε ένα μόνο βήμα.

Τον Μάρτιο, η γαλλική αρχή ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο 150 εκατομμυρίων ευρώ στην Apple για την ίδια πολιτική. Τον Φεβρουάριο, η γερμανική αρχή είχε επίσης επισημάνει παρόμοιες ανησυχίες στις προκαταρκτικές διαπιστώσεις της.

Η AGCM δήλωσε ότι η έρευνα διεξήχθη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με πληροφορίες από Euractiv