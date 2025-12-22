O κόουτς Χοσέ Μεντιλίμπαρ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό έπειτα μάλιστα από αποτυχία, όπως δηλαδή συμβαίνει πάντα από τη χρονιά που εμφανίστηκε. Η πρώτη ανανέωση συμβολαίου του (τότε ήταν επιμήκυνση…) είχε γίνει μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Γ. Καραϊσκάκης για το Conference League. Πέρυσι το συμβόλαιό του ανανεώθηκε για έναν χρόνο μετά τον αποκλεισμό από την Μπόντο/Γκλιμτ στο Europa League. Τώρα η συζήτηση άρχισε μετά το ματς με τον Αρη και ολοκληρώθηκε μετά το ματς με την Κηφισιά. Ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε κανένα από τα δύο ματς και έχασε το αβαντάζ που θα μπορούσε να είχε στη βαθμολογία από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Αλλά ο Βάσκος θα βάλει στον λογαριασμό του 2 εκατ. ευρώ για έναν χρόνο. Και οι συνεργάτες του θα κοστίζουν πλέον πάνω από 300 χιλιάδες ευρώ. Ο Ολυμπιακός κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει ότι θεωρεί τον προπονητή της ομάδας ένα πραγματικό asset. Στην ΠΑΕ πιθανότατα πιστεύουν ότι όπως τα προηγούμενα χρόνια, η ανανέωση του συμβολαίου, δηλαδή η κορυφαία πράξη εμπιστοσύνης ενός προπονητή σε μια ομάδα, αρκεί για να υπάρχει από τη μεριά του καλύτερη δουλειά.

Χρέος

Ο Μεντιλίμπαρ είπε στο τέλος του ματς με την Κηφισιά ότι το πρωτάθλημα δεν κρίνεται τον Δεκέμβριο. Οπως μαθαίνω δεν καταλαβαίνει πολύ και την κριτική που του έγινε μετά το ματς με τον Αρη – κυρίως από οπαδούς της ομάδας στα social media. Αν ο Βάσκος αυτά τα λέει γιατί πιστεύει πως η φανερή πτώση της απόδοσης του Ολυμπιακού είναι προβλεπόμενη, και πως μετά τη διακοπή η ομάδα του θα αρχίσει να τρέχει και πάλι, όσα ισχυρίζεται είναι απολύτως λογικά. Αλλά αν νομίζει ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι όπως το περσινό, κάποιος πρέπει να του εξηγήσει ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι τίποτα ίδιο. Τις διαιτησίες που είχε ο Ολυμπιακός στο Κλ. Βικελίδης με τον Αρη αλλά και στο ματς με την Κηφισιά πέρυσι δεν τις είχε. Και υπάρχει και κάτι άλλο: στην περσινή κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός δεν είχε κάνει κάτι το θεαματικό. Θυμίζω ότι πέρυσι, μία εβδομάδα πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου, ο Ολυμπιακός ήταν μόλις 2 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ και έπρεπε να πάει στην Opap Arena. Διέλυσε την ΑΕΚ στο Κύπελλο με 6-0, τη νίκησε στη συνέχεια με 0-1 στο γήπεδό της, στο πρώτο ματς των play off υπέταξε και τον ΠΑΟ και μέσα σε δέκα μέρες ουσιαστικά κέρδισε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Ολα αυτά είναι κομμάτι δύσκολο να ξανασυμβούν. Του Ολυμπιακού δεν του ταιριάζει πολύ να κυνηγάει. Και γιατί όλες οι ομάδες τον αντιμετωπίζουν ως πρωταθλητή και θεωρούν χρέος τους να τον σταματήσουν με κάθε τρόπο. Ο τρόπος της Κηφισιάς π.χ. μαρτυρά πως δεν υπάρχει ούτε καν ντροπή αρκεί ο σκοπός να γίνει πράξη.

Προσβολή

Τα όσα κάνει στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Λέτο αποτελούν προσβολή για το ποδόσφαιρο: γελοιοποίησή του. Ο τερματοφύλακας Ραμίρεζ παριστάνει τον τραυματία, διακόπτει το ματς τέσσερις φορές για περισσότερο από ένα δίλεπτο, καταστρέφει τον ρυθμό και γελοιοποιεί το σπορ εκμεταλλευόμενος τον κανονισμό και φυσικά την ανοχή του διαιτητή Ευαγγέλου που του το επιτρέπει. Ακούω συνεχώς ότι είναι ώρα να επιστρέψουν οι έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι καθώς πλέον υπάρχει το VAR κτλ. κτλ. Η περίπτωση του Ευαγγέλου είναι ενδεικτική: ο συγκεκριμένος χάνει απολύτως τον έλεγχο του ματς επιτρέποντας στην Κηφισιά να το κάνει κωμωδία. Δεν επιτρέπει απλά στον τερματοφύλακα να πέφτει κάτω και να παριστάνει τον τραυματία, αλλά ανέχεται κάθε είδους καθυστέρηση όσο το ματς πηγαίνει προς τη λήξη του. Οι παίκτες των φιλοξενούμενων το καταλαβαίνουν, γελοιοποιούν το άθλημα και παίρνουν την ισοπαλία χωρίς στο δεύτερο ημίχρονο να παίξουν καθόλου ποδόσφαιρο. Πρόκειται για την ίδια ομάδα που στο ματς με τον ΠΑΟΚ άφησε εκτός αγώνα επτά βασικούς παίκτες που εξέτισαν ποινές. Αλλά – κακά τα ψέματα – όλο αυτό το θλιβερό σόου ο Ολυμπιακός τής το επιτρέπει εξαιτίας της δικής του μέτριας εμφάνισης στο πρώτο ημίχρονο. Δέχεται γκολ τρία λεπτά αφότου άνοιξε το σκορ, παίζει με παίκτες που φανερά είναι εκτός θέσεις, δεν έχει καθόλου ιδέες για το πώς θα ανοίξει μια κλειστή άμυνα. Κι όλα αυτά δεν είναι η πρώτη φορά που τα βλέπουμε φέτος.

Λείπει

Ελειψαν ο Ελ Κααμπί και ο Ποντένσε; Φυσικά κι έλειψαν. Ο Ελ Κααμπί με την ευκολία που σκοράρει απλοποιεί τα πράγματα. Αρκεί στον Ολυμπιακό απλά να γεμίζει κι ο Μαροκινός βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει. Χωρίς αυτόν ο Ολυμπιακός γέμιζε για όλο το ματς (16 σέντρες μόνο στο πρώτο ημίχρονο…) αλλά αποδέκτης δεν υπήρχε: ο Γιάρεμτσουκ έχει άλλες αρετές – ο Ταρέμι δεν πρόκειται να γίνει ούτε «δεκάρι», όπως έπαιζε στο πρώτο ημίχρονο, ούτε φυσικά αριστερό εξτρέμ, όπως τον είδαμε να προσπαθεί να παίξει στην επανάληψη. Η δε απουσία του Ποντένσε φάνηκε κυρίως γιατί στο προηγούμενο ματς, αυτό με τον Ηρακλή στο Κύπελλο, ο Πορτογάλος έδωσε τρεις ασίστ πριν βγει από το γήπεδο. Νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν ήταν 100% έτοιμος δεν έπρεπε την Τετάρτη να ξεκινήσει, αλλά αυτά σπανίως απασχολούν το προπονητικό τιμ του Ολυμπιακού, από το οποίο φέτος λείπει (και πάρα πολύ) ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος. Σαφώς και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός στα ματς με τον Αρη και την Κηφισιά, όταν και πέταξε τέσσερις βαθμούς, δεν είχε τον Ποντένσε στην αρχική του σύνθεση.

Πέναλτι

Ο Ολυμπιακός ζητά και ένα πέναλτι στον Μπιανκόν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Η φάση είναι ύποπτη αλλά αν περίμενε κανείς από τον Ευαγγέλου και όσους ήταν στο VAR να πάρουν την ευθύνη μιας τόσο βαριάς απόφασης, δεν γνωρίζουν από ελληνική διαιτησία. Στον Ολυμπιακό τέτοιο πέναλτι φέτος δεν πρόκειται να δοθεί – πόσω μάλλον σε παιχνίδι που ήδη του είχε δοθεί ένα. Δεν είναι θέμα εφαρμογής κανονισμών, αλλά γραμμής: ο προηγούμενος διαιτητής που έδωσε δύο πέναλτι στους Ερυθρόλευκους μπήκε στο ψυγείο για έναν μήνα – ήταν ο Βεργέτης, πάλι σε ένα ματς με την Κηφισιά. Η οποία και τότε είχε επιχειρήσει να κάνει το ματς κωμωδία. Απλά τότε δεν τα κατάφερε και την πλήρωσε ο διαιτητής.