Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενόψει της αναμέτρησης με την Κηφισιά για τη 15η αγωνιστική της Super League, εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει ο Ολυμπιακός στο ίδιο επίπεδο απόδοσης και το 2026, χωρίς να ζητά τίποτα παραπάνω από τον «Άγιο Βασίλη».

Αμέσως μετά την εντυπωσιακή νίκη με 6-0 επί του Ηρακλή στην τελευταία αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η οποία εξασφάλισε την πρώτη θέση για την ομάδα, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο επερχόμενο παιχνίδι με την Κηφισιά, που θα κλείσει τις υποχρεώσεις της ομάδας για το 2025. Ο Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι μια νίκη απέναντι στην ομάδα των Βορείων Προαστίων θα εξασφαλίσει για τον Ολυμπιακό μια χαρούμενη γιορτινή περίοδο, κρατώντας τον στην κορυφή της Super League, με την ΑΕΚ να είναι πολύ κοντά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του τεχνικού:

Για το βαρύ πρόγραμμα του Ολυμπιακού, μετά τι διασταυρώσεις στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson:

«Αυτό ακριβώς θέλουμε. Είναι καλό σημάδι και μας αρέσει που συνεχίζουμε καλά σε όλες τις διοργανώσεις. Τώρα το μυαλό μας είναι στην Κηφισιά και στο πώς θα κερδίσουμε για να πάμε ήρεμοι στις διακοπές.

Στη συνέχεια θα έχουμε μια εβδομάδα διακοπές και μια εβδομάδα για να προετοιμαστούμε για το Betsson Super Cup. Κάπου εκεί θα ξεκινήσουμε να παίζουμε συνεχόμενα κάθε τρεις μέρες. Όμως είμαστε ήρεμοι γιατί έχουμε χρόνο μπροστά μας για να τα προετοιμάσουμε όλα».

Για το παιχνίδι με την Κηφισιά:

«Θα είναι σίγουρα δύσκολο. Θέλουμε να κερδίσουμε και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Μέχρι τώρα έχουμε κερδίσει όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος στην έδρα μας και θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Οι τρεις βαθμοί θα μας δώσουν την ηρεμία που θέλουμε στο διάστημα της διακοπής».

Για τις ευχές του ενόψει εορτών:

«Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους. Ελπίζουμε η νέα χρονιά να είναι τόσο όμορφη για μας όσο και η προηγούμενη. Να είμαστε όλοι καλά, να περάσουμε ωραίες διακοπές και να ξεκουραστούμε».