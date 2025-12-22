Δύο σημαντικά λάθη που κάνουν πολλοί πολίτες πριν φύγουν για διακοπές, πιστεύοντας ότι έτσι θα αποτρέψουν τους διαρρήκτες, επισημαίνει το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.), το οποίο δίνει χρήσιμες συμβουλές για την ασφάλεια του σπιτιού.

Το πρώτο λάθος είναι να ανακοινώνουμε δημόσια ή σε ευρύ κύκλο γνωστών ότι φεύγουμε συγκεκριμένη ημερομηνία και για συγκεκριμένο διάστημα. Όπως τονίζει το ΚΕ.Π.ΚΑ., ποτέ δεν ξέρουμε ποιος ακούει.

Το δεύτερο συνηθισμένο λάθος είναι να αφήνουμε ένα φως μόνιμα αναμμένο, θεωρώντας ότι έτσι θα αποθαρρύνουμε τους κλέφτες. Στην πραγματικότητα, οι διαρρήκτες παρακολουθούν και αντιλαμβάνονται γρήγορα ότι το φως δεν σβήνει ποτέ, άρα το σπίτι είναι άδειο.

Πώς να θωρακίσουμε το σπίτι μας

Σύμφωνα με το ΚΕ.Π.ΚΑ., σημαντικό ρόλο στην αποτροπή διαρρήξεων παίζουν οι ψηλοί τοίχοι, οι φράκτες, τα κιγκλιδώματα στα ισόγεια παράθυρα, τα στενά ανοίγματα και ο επαρκής εξωτερικός φωτισμός. Αν και τίποτα δεν εξασφαλίζει πλήρη προστασία, οι παράγοντες αυτοί μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο.

Επιπλέον, συνιστάται η τοποθέτηση πόρτας ασφαλείας με ανθεκτικό πλαίσιο και εξελιγμένες κλειδαριές, καθώς και πύρους ασφαλείας στα παράθυρα και στα παντζούρια. Η εγκατάσταση συστήματος συναγερμού, ιδίως περιμετρικού με ανιχνευτή κίνησης, προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια απέναντι σε «απρόσκλητους επισκέπτες».

Τι να κάνουμε πριν φύγουμε για διακοπές

Πριν φύγουμε, ελέγχουμε ότι όλες οι πόρτες και τα παράθυρα είναι καλά ασφαλισμένα.

Δεν αφήνουμε στο σπίτι μεγάλα χρηματικά ποσά, πολύτιμες συλλογές ή κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Φωτογραφίζουμε τα τιμαλφή και τα πολύτιμα αντικείμενα, ώστε σε περίπτωση διάρρηξης να βοηθήσουμε τις Αρχές στην αναζήτηση των κλοπιμαίων.

Αποφεύγουμε να αφήνουμε σημειώματα ή μηνύματα που να αποκαλύπτουν ότι λείπουμε σε διακοπές.

Δεν αφήνουμε μόνιμα αναμμένο το ίδιο φως. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε αυτόματο διακόπτη, ώστε τα φώτα να ανάβουν σε τυχαία διαστήματα, κάνοντας την απουσία μας λιγότερο αντιληπτή.

Ζητούμε από έναν γείτονα ή φίλο να ανοίγει κατά διαστήματα τα παντζούρια, να βάζει μουσική και να αδειάζει το γραμματοκιβώτιο από την αλληλογραφία.

Αν πέσουμε θύμα διάρρηξης

Σε περίπτωση διάρρηξης, ενημερώνουμε άμεσα την αστυνομία και περιγράφουμε αναλυτικά τον τρόπο εισόδου των δραστών και τα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν.

Δεν αγγίζουμε αντικείμενα ή σημεία όπου κινήθηκαν οι διαρρήκτες, ούτε εργαλεία που πιθανόν εγκατέλειψαν, έως ότου φτάσει η Σήμανση.

Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αστυνομικών που αναλαμβάνουν την υπόθεση, ώστε να διευκολυνθεί η έρευνα και η ανεύρεση των δραστών.