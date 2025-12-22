Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των ενοίκων σε πολυκατοικία της οδού Μακροπούλου καθώς χρειάστηκε να επέμβει η ΟΠΚΕ για να συλλάβουν τον άνδρα που είχε κλειστεί στο διαμέρισμά του και είχε ανοίξει το υγραέριο.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr. μετά από αρκετές ώρες αγωνίας και ταλαιπωρίας η αστυνομία έδωσε τέλος στην μεγάλη αναστάτωση που υπήρξε στην οδό Μακροπούλου, όταν άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα είχε κλειστεί στο διαμέρισμα, ανοίγοντας το υγραέριο και ρίχνοντας πετρέλαιο στο πάτωμα.

Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή Αστυνομικοί και Πυροσβέστες, οι οποίοι εκκένωσαν την πολυκατοικία προληπτικά, αφού ο άνδρας δεν ήταν συνεργάσιμος και φοβήθηκαν για το χειρότερο.

Τελικά στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΟΠΚΕ με τον κατάλληλο εξοπλισμό και έναν έφοδο στο διαμέρισμα, όπου συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο για τα περαιτέρω.