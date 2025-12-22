Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η αιφνιδιαστική έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου «Τέμπη 2023» στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που αφορούσε τα οικονομικά του οργανισμού.

Με νέα ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού αφήνει σαφείς αιχμές για τα κίνητρα της εφόδου, δηλώνοντας πως όλα θα αποκαλυφθούν. Παράλληλα, πηγές της ΑΑΔΕ υπογραμμίζουν ότι «κανείς νόμιμος δεν έχει λόγο να φοβάται τον έλεγχο». «Ήρθε επιτέλους η ώρα για απόλυτη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ σε κάθε πτυχή της δημόσιας δράσης. Επειδή δεν είμαστε αφελείς, γνωρίζουμε ότι ο φορολογικός έλεγχος του Συλλόγου δεν διατάχθηκε μόνο για τον εκφοβισμό μας, αλλά και για να μάθουν οι ιθύνοντες μέσα από τα στοιχεία που θα λάβουν με ποιους συνεργαζόμαστε, ώστε να ελέγχουν τα βήματά μας», ανέφερε η κ. Καρυστιανού.

Η ίδια κάνει αναφορά και σε νομοθετική διάταξη του 2016 για το ακαταδίωκτο του διοικητή και των μελών της ΑΑΔΕ, ενώ στο ζήτημα παρενέβη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Ο νόμος αναφέρεται σε κάποια αδικήματα εξ αμελείας, από τα οποία προστατεύονται οι κατά καιρούς διοικήσεις της ανεξάρτητης Αρχής για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και όχι, σε καμία περίπτωση, στα εκ δόλου τελεσθέντα αδικήματα», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Παρέμβαση έκανε και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, σημειώνοντας: «Η Δημοκρατία δεν απειλείται μόνο όταν καταργούνται τυπικά δικαιώματα. Απειλείται όταν αλλοιώνεται στην πράξη. Όταν η Δικαιοσύνη γίνεται επιλεκτική. Όταν ο φόβος επιχειρεί να αντικαταστήσει τη λογοδοσία. Η μνήμη των θυμάτων απαιτεί σεβασμό. Η κοινωνία απαιτεί διαφάνεια».

Εσωτερικές εντάσεις στον Σύλλογο

Αναταράξεις καταγράφονται και εντός του Συλλόγου. Ο Παύλος Ασλανίδης με αφορμή τη δημόσια τοποθέτηση της κ. Καρυστιανού, δήλωσε ότι αν εκείνη αποφασίσει να ασχοληθεί με τα κοινά, θα πρέπει να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου. «Δυστυχώς η Μαρία έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων. Όταν μία απλή πολίτης ξαφνικά την βάζουν σε δημοσκοπήσεις με πρώην πρωθυπουργούς, με τον κ. Σαμαρά, τον Τσίπρα,(…) δυστυχώς φούσκωσαν τα μυαλά της και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που είπαμε», ανέφερε.

Η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ωστόσο εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, καταγγέλλοντας πως «ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση και το σύστημα που θέλουν να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, που αφήνουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να αλωνίζουν και να κερδοσκοπούν σε βάρος μας, δρώντας από κοινού στα τρένα και σε άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, είναι μακρά γελασμένοι».

Τα αποτελέσματα του ελέγχου του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου αναμένονται με το νέο έτος, καθώς τα πλήρη οικονομικά στοιχεία πρόκειται να αποσταλούν στις 9 Ιανουαρίου.