Παρόλο που αυτή την περίοδο οι 20 πιλότοι βρίσκονται σε φάση διακοπών, οι ομάδες μετά από πολλά χρόνια εργάζονται πυρετωδώς, η καθεμία στο δικό της στρατηγείο ώστε να έχουν έτοιμα τα νέα μονοθέσια τους, που θα δεχθούν μια σειρά ριζικών αλλαγών στον τομέα της μηχανικής και της αεροδυναμικής. Όπως έχει ήδη γνωστό τα νέα μονοθέσια θα είναι ελαφρύτερα, με περισσότερη υβριδική τεχνολογία και απλούστευση στην αεροδυναμική τους. Η Ferrari που είχε τάξει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια την επιστροφή της στις νίκες – και δυστυχώς παρέμεινε στις υποσχέσεις – ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει πρώτη το νέο της μονοθέσιο μέσα στον Ιανουάριο.

Η ιταλική ομάδα θα λανσάρει, έχοντας στο πλευρό της τους Λεκλέρ και Χάμιλτον, στις 23 Ιανουαρίου το νέο μονοθέσιο φυσικά στην πίστα δοκιμών στο Φιοράνο.

Προς το παρόν ο επικεφαλής της ομάδας κρατάει μικρό καλάθι και αναφέρει ότι στόχος της ομάδας στις δοκιμές είναι να διανύσει αρκετά χιλιόμετρα και έπειτα να ανεβάσουν την απόδοση με τις μικρές επεμβάσεις που θα μπορούν να κάνουν.

Πάντως, ο Τότο Βολφ έκανε μια δήλωση που προκάλεσε «σεισμό» τονίζοντας ότι τα νέα μονοθέσια θα μπορούν να πιάσουν ακόμη και τα 400χλμ/ώρα σε τελική ταχύτητα στις μεγάλες ευθείες των περισσότερων γκραν πρι. Ο επικεφαλής της Mercedes ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Αν τα συνδυάσουμε όλα ( εννοεί τις τεχνικές αλλαγές στα νέα μονοθέσια), θα μπορούσαμε να φτάσουμε τα 400 χλμ/ώρα ή ίσως και να τα ξεπεράσουμε, αλλά προφανώς θα ξεμείνουμε από ενέργεια για την επόμενη ευθεία.» Φέτος το πρωτάθλημα ξεκινάει αρκετά νωρίς, στις 8 Μαρτίου (και όχι τέλη που συνέβαινε) παραδοσιακά από την Αυστραλία.

Πάντως, πριν λίγες ημέρες ο Φερστάπεν ανέβασε φωτογραφία στα σόσιαλ που τον δείχνει να γυμνάζεται στο ρετιρέ του, στο Μονακό.