Ένα νέο αιματηρό περιστατικό συγκλονίζει τη Νότια Αφρική, καθώς οπλισμένοι άνδρες άνοιξαν πυρ κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους, σύμφωνα με αναθεωρημένο απολογισμό της αστυνομίας. Πρόκειται για το δεύτερο φονικό μέσα στον ίδιο μήνα στη χώρα.

Το έγκλημα σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς τα ξημερώματα Κυριακής, γύρω στη 01:00 τοπική ώρα, σε «ταβέρνα» ή μπαρ χωρίς άδεια λειτουργίας στο Μπέκερσνταλ, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ. Το κίνητρο των δραστών παραμένει άγνωστο.

«Ορισμένα από τα θύματα σκοτώθηκαν κατά τύχη στον δρόμο από οπλισμένους άνδρες, που δεν έχουν ταυτοποιηθεί», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Αρχικά είχε γίνει λόγος για δέκα νεκρούς, ωστόσο ο αριθμός αναθεωρήθηκε σε εννέα.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα, «άνοιξαν πυρ σε πελάτες ταβέρνας και συνέχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως όταν τράπηκαν σε φυγή». Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας Γκάουτενγκ, Μπρέντα Μουριντίλι, δήλωσε στο AFP ότι δεν υπάρχουν ακόμη «λεπτομερείς πληροφορίες» για την ταυτότητα όλων των θυμάτων. Ο αξιωματούχος της επαρχιακής αστυνομίας Φρεντ Κεκάνα αποκάλυψε στο τηλεοπτικό δίκτυο SABC ότι ένας οδηγός οχήματος μεταφορών, ο οποίος περίμενε έξω από το μπαρ, σκοτώθηκε στην επίθεση.

Αύξηση της βίας και εγκληματικότητας

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν, στις 6 Δεκεμβρίου, οπλισμένοι άνδρες είχαν επιτεθεί σε εργατική εστία στην Πρετόρια, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα παιδί τριών ετών. Και εκείνος ο χώρος, σύμφωνα με την αστυνομία, λειτουργούσε ως μπαρ χωρίς άδεια.

Η Νότια Αφρική, η πιο βιομηχανική χώρα της αφρικανικής ηπείρου, αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα εγκληματικότητας και διαφθοράς, που ενισχύονται από οργανωμένα κυκλώματα. Τα περιστατικά με πυρά είναι συχνά και συνδέονται κυρίως με τη βία συμμοριών και την κατανάλωση αλκοόλ.

Παρότι πολλοί πολίτες διαθέτουν νόμιμα όπλα για προσωπική προστασία, ο αριθμός των παράνομων όπλων που κυκλοφορούν παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου περίπου 63 άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους καθημερινά στη χώρα των 63 εκατομμυρίων κατοίκων.