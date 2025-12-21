Ο James Ransone, γνωστός για τον ρόλο του ως Ziggy Sobotka στη βραβευμένη σειρά του HBO «The Wire», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, ο ηθοποιός έβαλε τέλος στη ζωή του την Παρασκευή στο Λος Άντζελες. Η αιτία θανάτου καταγράφηκε ως απαγχονισμός, ενώ ο τόπος θανάτου αναφέρθηκε ως αποθήκη. Ο Ransone αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Jamie McPhee και τα δύο τους παιδιά. Η McPhee έχει προσθέσει στη σελίδα της στα κοινωνικά δίκτυα έναν σύνδεσμο για συγκέντρωση χρημάτων υπέρ της οργάνωσης National Alliance on Mental Illness (NAMI).

Η πορεία του στη μικρή οθόνη

Ο Ransone έγινε ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του Ziggy Sobotka, ενός ταραγμένου λιμενεργάτη και γιου του συνδικαλιστή Frank Sobotka (τον οποίο υποδύθηκε ο Chris Bauer), στη δεύτερη σεζόν της σειράς «The Wire» του HBO. Εμφανίστηκε σε 12 επεισόδια κατά τη διάρκεια του 2003.

Η σειρά προβλήθηκε από το 2002 έως το 2008 και θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές τηλεοπτικές παραγωγές όλων των εποχών. Στο καστ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Dominic West, Michael Kenneth Williams, Idris Elba, Lance Reddick, Wendell Pierce, Wood Harris, John Doman, Frankie Faison και Lawrence Gilliard Jr.

Ο Ransone συνέχισε τη συνεργασία του με το HBO μέσα από τις σειρές «Generation Kill» και «Treme», ενώ συμμετείχε και στην παραγωγή του Amazon «Bosch». Τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση ήταν φέτος, σε επεισόδιο της δεύτερης σεζόν της σειράς «Poker Face», που προβλήθηκε τον Ιούνιο.

Κινηματογραφική καριέρα και προσωπικές εξομολογήσεις

Στον κινηματογράφο, ο Ransone συμμετείχε σε πλήθος παραγωγών, από ταινίες τρόμου έως ανεξάρτητα δράματα. Ανάμεσά τους οι Prom Night (2008), Sinister (2012), Sinister 2 (2015), Tangerine (2015), Mr. Right (2015), It Chapter Two (2019), The Black Phone (2021) και η επερχόμενη Black Phone 2 (2025).

Τα τελευταία χρόνια, ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τις προσωπικές του δυσκολίες. Το 2021 αποκάλυψε δημόσια ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Είχε επίσης μιλήσει με ειλικρίνεια για τον εθισμό και την ανάρρωσή του, αποκαλύπτοντας σε συνέντευξή του στο Interview Magazine το 2016 ότι σταμάτησε τη χρήση ναρκωτικών στα 27 του, ύστερα από χρόνια εξάρτησης από την ηρωίνη.

Ο θάνατός του αποτελεί μια τραγική απώλεια για τους συναδέλφους και τους θαυμαστές του, που παρακολούθησαν την πορεία του από τις σκληρές τηλεοπτικές σειρές έως τον ανεξάρτητο κινηματογράφο.