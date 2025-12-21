Η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Άντα Ζάιντλερ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού PEOPLE.

Ο διάσημος ηθοποιός επιβεβαίωσε τον θάνατο της μεγαλύτερης αδελφής του την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, δηλώνοντας: «Η αδελφή μου, η Άντα, ήταν η ηρωίδα μου. Αντιμετώπισε τον καρκίνο με θάρρος και χιούμορ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κάποιον τόσο γενναίο. Θα λείψει απίστευτα σε μένα και την Αμάλ».

Σύμφωνα με το κείμενο της νεκρολογίας της, η Άντα, πέθανε «ήσυχα, περιτριγυρισμένη από τους ανθρώπους που αγαπούσε» στο νοσοκομείο St. Elizabeth Healthcare.

Γεννήθηκε στο Λος Άντζελες στις 2 Μαΐου 1960, κόρη του δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή Νικ Κλούνεϊ και της συγγραφέως Νίνα Μπρους Γουόρεν.

Η ζωή και το έργο της

Όπως αναφέρεται στη νεκρολογία της, υπήρξε ταλαντούχα καλλιτέχνις και εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως δασκάλα εικαστικών στο δημοτικό σχολείο Augusta Independent. Στο λύκειο διακρίθηκε για τις ακαδημαϊκές της επιδόσεις.

Λάτρευε το διάβασμα και συμμετείχε σε λέσχη βιβλίου της περιοχής, ενώ ήταν ενεργό μέλος του Augusta Art Guild. Είχε επίσης διατελέσει αρχηγός της ετήσιας παρέλασης White Christmas Parade της πόλης.

Σπούδασε σε πανεπιστήμια του Louisville και της Βόρειας Πολιτείας του Κεντάκι και στη συνέχεια εργάστηκε ως λογίστρια.

Η οικογένεια και οι δεσμοί με τον Τζορτζ Κλούνεϊ

Το 1987 παντρεύτηκε τον Νόρμαν Ζάιντλερ, απόστρατο αξιωματικό του στρατού, σε μια τελετή στην οποία παρευρέθηκε ολόκληρη η οικογένεια και πολλοί κάτοικοι της περιοχής. Κατά τη διάρκεια του γάμου, ο Τζορτζ Κλούνεϊ διάβασε ένα απόσπασμα από την Αγία Γραφή, ενώ η θεία τους, η τραγουδίστρια Ρόζμαρι Κλούνεϊ, ερμήνευσε ένα ρομαντικό τραγούδι για το ζευγάρι. Όπως είχε δηλώσει τότε η μητέρα τους, Νίνα, «όλη η πόλη βοήθησε στον γάμο· δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς αυτούς».

Παρότι η Άντα προτιμούσε να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, είχε παραστεί στον γάμο του αδελφού της με την Αμάλ Κλούνεϊ στη Βενετία, στις 27 Σεπτεμβρίου 2014.

Ο σύζυγός της, Νόρμαν Ζάιντλερ, είχε φύγει από τη ζωή το 2004, ύστερα από καρδιακή προσβολή. Η Άντα αφήνει πίσω της τα παιδιά της, Νικ και Άλισον, τον σύζυγο της τελευταίας, Kένι, τον αδελφό της Τζορτζ Κλούνεϊ με τη σύζυγό του Αμάλ, καθώς και πολλούς συγγενείς.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ενώ η οικογένεια ζητά, αντί στεφάνων, οι δωρεές να γίνουν στη βιβλιοθήκη Knoedler Memorial Library.