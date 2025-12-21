Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής ολοκληρώθηκε την Κυριακή (21/12) με την ΑΕΚ να επικρατεί 2-1 του ΟΦΗ, παίρνοντας σημαντικούς βαθμούς και επιστρέφοντας στην κορυφή της Stoiximan Super League.
Νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, ενώ το παιχνίδι ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος έληξε 0-0, χωρίς νικητή. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά, με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται ισόπαλη, ικανοποιώντας όμως τους «ερυθρόλευκους» στο πλαίσιο των βαθμολογικών ισορροπιών.
Η 15η αγωνιστική αφήνει έτσι ένα ενδιαφέρον σκηνικό στην κορυφή, με την ΑΕΚ να επωφελείται από την ισοπαλία του Ολυμπιακού και τον ΠΑΟΚ να παραμένει κοντά στη μάχη για την πρωτιά.