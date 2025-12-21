Πρόσθετη οικονομική στήριξη στην καλλιέργεια της μηδικής, εκτός από το σιτάρι και το βαμβάκι, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Η απόφαση αυτή ελήφθη, σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, εξαιτίας του αποκλεισμού διακίνησης του προϊόντος λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Επιπλέον, επισήμανε την τακτοποίηση του προβλήματος στο Κτηματολόγιο, με τα αγροτεμάχια που εμφανίζονται ως κρατικά, αλλά καλλιεργούνται για χρόνια από γεωργούς, καθώς και τακτοποίηση του προβλήματος που υπήρχε με το ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ, σε ορισμένους νομούς, κυρίως της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να προσέλθουν σε διάλογο οι αγρότες, επισημαίνοντας πως είναι πρόθυμη να συζητήσει και άλλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, εξαντλώντας κάθε διαθέσιμο πόρο.

«Υπάρχουν, βέβαια, συγκεκριμένα όρια. Η χώρα πρέπει να κινηθεί εντός ευρωπαϊκού πλαισίου και, βεβαίως, υπάρχει και μια συγκεκριμένη δυνατότητα στα εθνικά δημοσιονομικά δεδομένα, στον εθνικό προϋπολογισμό. Κάνουμε προσπάθεια εξάντλησης κάθε δυνατότητας» είπε και συμπλήρωσε: «Είμαι αισιόδοξος. Μπορούμε να βρούμε ακόμη και αυτή τη στιγμή τόπο συνεννόησης, διότι η κυβέρνηση κατανοεί τα προβλήματα. Έχουμε ήδη δείξει ότι είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο αξιοποιώντας κάθε πόρο που υπάρχει. Με υπευθυνότητα από την πλευρά των αγροτών και από την πλευρά της κυβέρνησης, μπορούν να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις που ταλαιπωρούν την κοινωνία».

Τέλος, υπενθύμισε την κυβερνητική πρόθεση να χαράξει Εθνική Στρατηγική μέσα από τη σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.