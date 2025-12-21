Οι αγρότες της Θήβας και της Αταλάντης σήκωσαν το απόγευμα της Κυριακής (21/12) τις μπάρες των διοδίων σε Αφίδνες και Τραγάνα αντίστοιχα, στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας όπως δηλώνουν οι ίδιοι.

Έτσι, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται ελεύθερα και χωρίς καταβολή διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Νωρίτερα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Αταλάντης, μετέφεραν ορισμένα από τα τρακτέρ τους και τα Ι.Χ. οχήματα τους στον σταθμό των διοδίων, προχώρησαν σε αποκλεισμό και τελικά σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν με παρόμοιες δράσεις.