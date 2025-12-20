Επτά ελέφαντες έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε όταν επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με κοπάδι των ζώων στη βορειοανατολική Ινδία, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο κρατίδιο Άσαμ, όπου ζουν περισσότεροι από 4.000 από τους περίπου 22.000 ελέφαντες που διαβιούν ελεύθεροι στη χώρα. Η περιοχή θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση του πληθυσμού των ασιατικών ελεφάντων.

Όπως δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας του Άσαμ, Β.Β. Ρακές Ρέντι, επτά παχύδερμα σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ ένα ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά. Από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν πέντε βαγόνια του τρένου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Μιζοράμ προς το Νέο Δελχί.

Οι αρχές έχουν επιβάλει όρια ταχύτητας σε σιδηροδρομικές γραμμές που διασχίζουν περιοχές μετακίνησης ελεφάντων. Ωστόσο, το περιστατικό αυτό συνέβη εκτός των καθορισμένων ζωνών, όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος των ινδικών σιδηροδρόμων, Καπιντζάλ Κισόρ Σάρμα.

«Ο οδηγός του τρένου, όταν είδε το κοπάδι των ελεφάντων, ενεργοποίησε το φρένο επείγουσας ανάγκης. Αλλά αυτό δεν απέτρεψε τη σύγκρουση» ανέφερε ο ίδιος.

Αυξανόμενες συγκρούσεις ανθρώπων και ελεφάντων

Η αποψίλωση των δασών και η ανάπτυξη εργοταξίων κοντά στα φυσικά ενδιαιτήματα των ζώων αναγκάζουν τους ελέφαντες να απομακρύνονται από τις προστατευόμενες περιοχές αναζητώντας τροφή. Η μετακίνηση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο επαφής με ανθρώπους και οχηματοδρόμους.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικά στοιχεία, 629 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις ελεφάντων σε όλη την Ινδία την περίοδο 2023–2024, γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος συνύπαρξης ανθρώπων και άγριας ζωής στη χώρα.