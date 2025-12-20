Ο φροντιστής των ασημικών του προεδρικού μεγάρου της Γαλλίας και δύο ακόμη άνδρες αναμένεται να καθίσουν στο εδώλιο, κατηγορούμενοι για την κλοπή πορσελάνων και άλλων πολύτιμων ειδών επιτραπέζιας χρήσης, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού.

Το Ελιζέ, η επίσημη κατοικία του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, είχε καταγγείλει την εξαφάνιση ασημικών και σκευών που χρησιμοποιούνται σε επίσημα δείπνα και εκδηλώσεις. Η αξία τους υπολογίζεται μεταξύ 15.000 και 40.000 ευρώ, όπως ανέφερε η εισαγγελία.

Οι αρχές συνέλαβαν τον φροντιστή των ασημικών, Τομάς Μ., και τον σύντροφό του, Νταμιάν Ζ., την Τρίτη, θεωρώντας τους βασικούς υπόπτους για την κλοπή. Ένας τρίτος άνδρας, ο Γκιλάν Μ., συνελήφθη με την κατηγορία της κλεπταποδοχής, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η γαλλική προεδρία δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει το περιστατικό, παρά το σχετικό αίτημα του πρακτορείου Reuters.

Κατά τις καταθέσεις του προσωπικού του προεδρικού μεγάρου, οι υποψίες στράφηκαν προς τον Τομάς Μ., καθώς οι μειώσεις που φέρεται να κατέγραφε στα αποθέματα φαίνεται να προανήγγελλαν μελλοντικές απώλειες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Περίπου 100 αντικείμενα βρέθηκαν στο προσωπικό του ντουλάπι, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι του. Μεταξύ αυτών υπήρχαν χάλκινα δοχεία, πορσελάνες Σεβρών και ποτήρια σαμπάνιας Baccarat.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ένα πιάτο με το έμβλημα των ενόπλων δυνάμεων και σταχτοδοχεία στον λογαριασμό του στο Vinted. Η εταιρεία δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει σε αίτημα για σχολιασμό.

Η εφημερίδα Le Parisien, που αποκάλυψε πρώτη την υπόθεση, ανέφερε ότι ο Γκιλάν Μ. εργαζόταν ως φύλακας στο μουσείο του Λούβρου. Ο δικηγόρος του υποστήριξε πως το κίνητρό του ήταν το «πάθος για τις σπάνιες αντίκες».

Δικαστική απόφαση του απαγόρευσε να επιστρέψει στην εργασία του στο Λούβρο έως τη διεξαγωγή της δίκης. Το μουσείο και οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει το δημοσίευμα.

Το Λούβρο είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο τον Οκτώβριο, όταν ληστές αφαίρεσαν ανεκτίμητα κοσμήματα, προκαλώντας έντονη συζήτηση για τα μέτρα ασφαλείας στα πολιτιστικά ιδρύματα της Γαλλίας.

Η δίκη των κατηγορουμένων έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.