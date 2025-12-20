Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης γράφει ιστορία, καθώς αποτελεί κεντρικό πρόσωπο για το 2025 στην παγκόσμια πάλη, λόγω του χρυσού που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Τον τίτλο αυτό η Παγκόσμια Ομοσπονδία πάλης τον δίνει σε 3 αθλητές που πέτυχαν κάτι ιστορικό και ο 23χρονος παλαιστής είναι ο πρώτος Ελληνας με χρυσό σε παγκόσμιο.

Αναλυτικά όσα λέει για τον Κουγιουμτσίδη η United World Wrestling:

«Τα βραβεία History Makers of the Year της United World Wrestling απονέμονται σε τρεις αθλητές, των οποίων οι επιδόσεις το 2025 ξεπέρασαν τα όρια του αγωνιστικού ανταγωνισμού και οδήγησαν σε ένα επίτευγμα μοναδικό για μια ολόκληρη γενιά. Οι τρεις αυτοί παλαιστές έσπασαν εμπόδια, ανέτρεψαν τις προσδοκίες και χάρισαν στιγμές τόσο σημαντικές, ώστε τα κατορθώματά τους θα αλλάξουν οριστικά τα βιβλία της παλαιστικής ιστορίας των χωρών τους.

History Maker of the Year 2025 στην ελευθέρα πάλη είναι ο Γεώργιος Κουγιουμτσίδης από την Ελλάδα.

Αν υπάρχει μία χώρα βαθιά συνδεδεμένη με την αθλητική παράδοση, αυτή είναι η Ελλάδα. Κι όμως, μέχρι σήμερα, η χώρα δεν είχε αναδείξει ποτέ άνδρα παγκόσμιο πρωταθλητή στην πάλη.

Πριν από το 2025, οι Έλληνες είχαν απολογισμό 0-2 σε τελικούς για το χρυσό μετάλλιο και δεν είχαν φτάσει σε παγκόσμιο τελικό από το 1991.

Και τότε εμφανίστηκε ο 23χρονος Γεώργιος Κουγιουμτσίδης, ο οποίος συγκλόνισε τον κόσμο νικώντας τον Levi Haines (ΗΠΑ) με 3-2 στον τελικό των 79 κιλών, κατακτώντας τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο στην ιστορία της χώρας του.

Μέχρι τη νίκη του Κουγιουμτσίδη, ο Γιώργος Αθανασιάδης (ΕΛΛ) είχε ηττηθεί και στους δύο τελικούς Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στους οποίους συμμετείχε, ενώ η μοναδική Ελληνίδα που είχε ανέβει ποτέ στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ήταν η Σοφία Πουμπουρίδου, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 51 κιλά γυναικών, σε ελληνικό έδαφος, το 2002.

«Είμαι πολύ τυχερός που είμαι Έλληνας», δήλωσε ο Κουγιουμτσίδης. «Νιώθω ότι έκανα όλους τους Έλληνες περήφανους. Είμαι Έλληνας και αγαπώ τη χώρα μου». Και συνέχισε: «Είμαι ο πρώτος άνδρας από την Ελλάδα που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι το όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα. Νομίζω ότι η φετινή χρονιά είναι μια μεγάλη επιτυχία. Πέτυχα τον στόχο μου».

H Alter Ego Media στηρίζει τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη στην προετοιμασία του μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.