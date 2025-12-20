Πρωτόγνωρο σκηνικό στο Μονακό, καθώς ούτε ένας δημοσιογράφος δεν βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου του Βασίλη Σπανούλη μετά τη νίκη επί της Μπάγερν, με τον ίδιο να μένει έκπληκτος.
Αν και η αναμέτρηση έγινε στο Πριγκιπάτο, ο Έλληνας τεχνικός βρέθηκε μπροστά σε άδεια αίθουσα συνέντευξης Τύπου.
Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έκρυψε την έκπληξή του, τονίζοντας πως κάτι αντίστοιχο δεν του έχει συμβεί ποτέ στην καριέρα του.
«Καλησπέρα στον… κανένα εδώ. Δεν καταλαβαίνω, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν είναι παρών ούτε ένας δημοσιογράφος. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τη νίκη» είπε ο Βασίλης Σπανούλης και στη συνέχεια αποχώρησε.
“GOOD EVENING… to nobody here”
No journalists were present at the press conference in Monaco😲#monaco #olympiacosbc #paobc #euroleague #spanoulis pic.twitter.com/P9YuSqE6cQ
