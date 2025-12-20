Το βράδυ της Παρασκευής στο Kaseya Center του Μαϊάμι ήταν γεμάτο συγκινήσεις προς ευχαρίστηση των φίλων της πυγμαχίας καθώς ο Anthony Joshua και ο Jake Paul ανέβηκαν στο ρινγκ για τον πολυαναμενόμενο αγώνα βαρέων βαρών, που μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix.

Ο Joshua είχε προειδοποιήσει ότι θα πάρει… την ψυχή του Paul, και το έκανε από το πρώτο κιόλας χτύπημα. Με ένα δυνατό δεξί, έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του ενώ από την πλευρά του ο YouTuber που μετατράπηκε σε επαγγελματία πυγμάχο προσπάθησε να παίξει έξυπνα, κινούμενος πλάγια και αποφεύγοντας πολλά από τα χτυπήματα του Βρετανού, όμως ο Joshua ήταν ασταμάτητος.

Jake Paul lands a strong jab in the 3rd 👀 pic.twitter.com/48utDY7ieE — Uncrowned (@uncrownedcombat) December 20, 2025

Στον έκτο γύρο —και τελευταίο από τους οκτώ— ο Joshua εκτόξευσε μια συνδυαστική επίθεση που οδήγησε τον αγώνα στο φινάλε καθώς ο Paul, με τραυματισμένο το κάτω χείλος και πιθανώς σπασμένη γνάθο αποδέχτηκε την ήττα του.

THE REF HAS SEEN ENOUGH!!! ANTHONY JOSHUA GETS THE KO AGAINST JAKE PAUL IN ROUND 6! #JakeJoshua pic.twitter.com/m5Y2VJ8to3 — Netflix Sports (@netflixsports) December 20, 2025

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών της Βρετανίας θα στοχεύσει σε αγώνα εναντίον του Tyson Fury μετά τον αγώνα του εναντίον του YouTuber. Ο Paul πάντως ξεπέρασε τις προσδοκίες, περνώντας τους πρώτους γύρους του αγώνα εναντίον του Joshua.

Μιλώντας μάλιστα στο ρινγκ μετά τον αγώνα, ο Joshua παραδέχτηκε ότι η απόδοσή του ήταν κάτω του μετρίου, αλλά έδωσε τα εύσημα στον αντίπαλό του, λέγοντας στο Netflix: «Δεν ήταν η καλύτερη απόδοση.

Ο τελικός στόχος ήταν να πιάσω τον Jake Paul, να τον ακινητοποιήσω και να τον πληγώσω. Αυτό ήταν το αίτημα και αυτό είχα στο μυαλό μου. Χρειάστηκε λίγο περισσότερο χρόνο από το αναμενόμενο, αλλά το δεξί χέρι βρήκε τον προορισμό του.

Ο Jake Paul τα πήγε πολύ καλά απόψε, θέλω να του δώσω τα εύσημα. Σηκωνόταν ξανά και ξανά. Ήταν δύσκολο για αυτόν, αλλά συνέχισε να προσπαθεί να βρει μια λύση.

Πρέπει να δείξετε σεβασμό στον Jake για την προσπάθειά του, που προσπάθησε ξανά και ξανά. Αλλά απόψε αντιμετώπισε έναν πραγματικό μαχητή που είχε 15 μήνες διακοπή».