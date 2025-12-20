Όλα είναι έτοιμα για την φωταγώγηση του μεγαλύτερου χριστουγεννιάτικου δένδρου στην Ευρώπη, ύψους 45 μέτρων, το οποίο έχει τοποθετηθεί στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς στον Ομαλό Χανίων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το creta24.gr, αύριο Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για ένα εντυπωσιακό εγχείρημα, που ξεχωρίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το περιγράφουν.

Το εορταστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας μια ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

Οι διοργανωτές καλούν τον κόσμο να δώσει το «παρών» σε μια ξεχωριστή γιορτή φωτός και χαράς, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της Κρήτης