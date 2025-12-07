Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Δήμου Πειραιά φωταγωγήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (7/12) από τον δήμαρχο, Γιάννη Μώραλη, μπροστά στο δημαρχείο της πόλης.

Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, έδωσε το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης και το φυσικό έλατο ύψους 15 μέτρων από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής φωτίστηκε με 120.000 λαμπιόνια, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου. Αμέσως μετά, τη σκηνή γέμισε με ρυθμό και ενέργεια η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, σε μια μεγάλη συναυλία που παρουσίασε ο 104.6 My Radio.

Την εκδήλωση παρουσίασαν η Ανθή Βούλγαρη και ο Χάρης Χρονόπουλος, ενώ τη βραδιά πλαισίωσαν η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά και η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, χαρίζοντας γιορτινές μελωδίες και μια ζεστή, συγκινητική ατμόσφαιρα.