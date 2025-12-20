Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας του που διήρκεσε περίπου εννέα ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ο κατηγορούμενος πέρασε την πόρτα της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10 το πρωί προκειμένου να απολογηθεί. Σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις 10 Δεκεμβρίου, ωστόσο, όπως είπε στις αρχές, βρισκόταν στη Γερμανία από τις 2 Δεκεμβρίου. Επέστρεψε στην Αθήνα την περασμένη Τετάρτη και στη συνέχεια πήρε το υπεραστικό ΚΤΕΛ για να παραδοθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Τέθηκε άμεσα υπό κράτηση και εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης, με τον κατηγορούμενο να παίρνει προθεσμία 48 ωρών για να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Ο 30χρονος φέρεται να είχε τον ρόλο του συντονιστή στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας, καθώς θεωρείται ότι χρησιμοποιούσε πακιστανικά τηλέφωνα, για τα οποία έχουν γίνει οι κατάλληλες διασταυρώσεις, για να συνομιλήσει με τον 22χρονο που φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός του διπλού φονικού.

Επίσης, ελέγχεται για το αν οι δύο 22χρονοι παρέλαβαν το λευκό σκούτερ, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, σε μέρος κοντά στην οικία του ένα βράδυ προτού μεταβούν στη Φοινικούντα.