Το πρωί της Πέμπτης (18.12.2025) παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές στην Καλαμάτα ο 30χρονος, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, παρουσιάστηκε αυτοβούλως τα ξημερώματα στην Ασφάλεια Καλαμάτας. Κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό φονικό και είναι φίλος του 31χρονου επιχειρηματία, που έχει ήδη συλληφθεί για ηθική αυτουργία.

Ο 30χρονος, όπως μεταδίδει το MEGA, φέρεται να συνομιλούσε μέσω κινητού με τους δύο 22χρονους λίγο πριν τη δολοφονία στο κάμπινγκ και τους έδινε κάποιες οδηγίες.

Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα και της ανακρίτριας, ενώ αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί και προφυλακισθεί άλλα τέσσερα άτομα. Συγκεκριμένα αρχικά συνελήφθησαν δύο 22χρονοι ως φυσικοί αυτουργοί στις δολοφονίες, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται ως προς το ποιος άνοιξε πυρ εναντίον του ιδιοκτήτη και του επιστάτη. Ακολούθως συνελήφθησαν ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ένας 31χρονος επιχειρηματίας, ως ηθικοί αυτουργοί στο έγκλημα.

Ο ανιψιός κάνει λόγο για «σύμπτωση»

Από τα στοιχεία της δικογραφίας για τον ανιψιό προκύπτει εμπλοκή του ως ηθικού αυτουργού, ενώ φέρεται να μετέφερε τον 22χρονο –που θεωρείται φυσικός αυτουργός– από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα το πρωί μετά το φονικό. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε συμμετοχή, δηλώνοντας ότι είναι αθώος και πως συνεργάζεται με τις αρχές, κάνοντας λόγο για «συμπτώσεις» στα στοιχεία που του αποδίδονται.

Η απολογία του επιχειρηματία

Ο 32χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος του ανιψιού και συνδιαχειριστής του κάμπινγκ, απολογήθηκε για περισσότερες από πέντε ώρες. Επανέλαβε την αθωότητά του, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται άδικα στη θέση του κατηγορουμένου και ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Όπως ανέφερε, οι τηλεφωνικές του επικοινωνίες με τον 22χρονο, που φέρεται ως φυσικός αυτουργός, ήταν απολύτως φυσιολογικές, καθώς εκείνος εργαζόταν στην επιχείρησή του. Παραδέχθηκε ότι μία μόνο φορά χρησιμοποίησε το τηλέφωνο του 22χρονου, επειδή η μπαταρία του δικού του κινητού είχε εξαντληθεί, αρνούμενος ωστόσο ότι έκανε χρήση «πακιστανικού» τηλεφώνου.

Η πορεία της έρευνας

Η εκπομπή Live News του MEGA αποκάλυψε τα κομβικά σημεία που οδήγησαν στην εξιχνίαση του διπλού φονικού. Τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου, όταν δύο άνθρωποι έπεσαν νεκροί στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, τίποτα δεν ήταν όπως φαινόταν. Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να εντοπίσουν τους δράστες και τα κίνητρα πίσω από το έγκλημα.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας είχε η σύντροφος του κατηγορούμενου ανιψιού. Στην πρώτη της κατάθεση δεν ανέφερε ότι ο 33χρονος χρησιμοποίησε το δικό της κινητό για να καλέσει τον εργοδότη των δύο 22χρονων. «Ο σύντροφός μου ήταν πολύ αναστατωμένος και προσπαθούσε να διώξει τον κόσμο που βρισκόταν πάνω από το πτώμα του επιστάτη, που ήταν σε εξωτερικό χώρο πίσω από τη ρεσεψιόν. Ο σύντροφός μου ήταν σε σοκ, δεν ήταν σε θέση να μιλήσει. Ακόμη και σήμερα δεν έχω συζητήσει μαζί του λεπτομέρειες για ό,τι έγινε γιατί δεν θέλει να μιλήσει, κάθε φορά που πάει εκεί ταράζεται» είπε.

Τρία 24ωρα μετά το διπλό έγκλημα, στις 8 Οκτωβρίου, η ίδια επέμενε πως ο 33χρονος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, ενώ ο ίδιος έκανε λόγο στο Live News για έναν «πόλεμο λάσπης» εις βάρος του. «Αυτός που έχει νοικιάσει το εστιατόριο, πήρε την Αστυνομία και είπε τι έχει συμβεί, γιατί ο (ανιψιός) δεν ήταν σε θέση να τηλεφωνήσει. Το μόνο που μου έχει πει είναι ότι αυτός που μπήκε στη ρεσεψιόν ήταν νεαρός και ξανθός», έχει δηλώσει η σύντροφός του.

Όταν όμως προέκυψε το στοιχείο για το πρώτο τηλεφώνημα του ανιψιού, η κατάθεσή της άλλαξε. Ανέφερε ότι μετά το έγκλημα έγιναν πολλαπλές κλήσεις στον εργοδότη των δύο 22χρονων. «Γύρω στις 20:30 μου ζήτησε ο σύντροφός μου να τον καλέσω για να τον ενημερώσουμε για το τι συνέβη. Έπειτα, ξανά μιλήσαμε αρκετές φορές γιατί εκείνος δεν πίστευε τι είχε συμβεί και νόμιζε ότι του κάναμε πλάκα, ενώ σε άλλη κλήση εγώ έκλαιγα και δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Μετά ξανά μιλήσαμε το βράδυ αργά όταν πηγαίναμε στο Α.Τ Πύλου για να δώσει κατάθεση ο σύντροφός μου».

Στην τελευταία της κατάθεση επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο: «Όταν ο 22χρονος πήγε να παραδοθεί και ο σύντροφός μου τον αναγνώρισε και καταλάβαμε ποιος είναι, ο εργοδότης μάς έλεγε ότι νιώθει τύψεις. Ένιωθε υπεύθυνος γιατί εκείνος μας γνώρισε τον 22χρονο. Δεν μπορούσε να το πιστέψει».