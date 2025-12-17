Την ώρα που οι Αρχές αναζητούν το μοναδικό άτομο που διαφεύγει στο εξωτερικό και σε βάρος του αναμένεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, το παζλ της υπόθεσης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα δείχνει να έχει σχεδόν συμπληρωθεί.

Τα βίντεο ντοκουμέντα έρχονται να ενισχύσουν τις μαρτυρίες και τις καταθέσεις, αποκαλύπτοντας πτυχές που μέχρι πρότινος παρέμεναν άγνωστες. Οι εξελίξεις δρομολογούνται με ταχύ ρυθμό, καθώς οι αποκαλύψεις φωτίζουν κρίσιμες λεπτομέρειες του εγκλήματος.

Εντός της ημέρας, ο κατηγορούμενος ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία του κάμπινγκ θα μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ ο εργοδότης των δύο 22χρονων θα οδηγηθεί στις φυλακές Πάτρας. Και οι δύο επιμένουν στην αθωότητά τους.

Η πορεία της έρευνας

Η εκπομπή Live News του MEGA αποκάλυψε τα κομβικά σημεία που οδήγησαν στην εξιχνίαση του διπλού φονικού. Τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου, όταν δύο άνθρωποι έπεσαν νεκροί στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, τίποτα δεν ήταν όπως φαινόταν. Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να εντοπίσουν τους δράστες και τα κίνητρα πίσω από το έγκλημα.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας είχε η σύντροφος του κατηγορούμενου ανιψιού. Στην πρώτη της κατάθεση δεν ανέφερε ότι ο 33χρονος χρησιμοποίησε το δικό της κινητό για να καλέσει τον εργοδότη των δύο 22χρονων. «Ο σύντροφός μου ήταν πολύ αναστατωμένος και προσπαθούσε να διώξει τον κόσμο που βρισκόταν πάνω από το πτώμα του επιστάτη, που ήταν σε εξωτερικό χώρο πίσω από τη ρεσεψιόν. Ο σύντροφός μου ήταν σε σοκ, δεν ήταν σε θέση να μιλήσει. Ακόμη και σήμερα δεν έχω συζητήσει μαζί του λεπτομέρειες για ό,τι έγινε γιατί δεν θέλει να μιλήσει, κάθε φορά που πάει εκεί ταράζεται» είπε.

Τρία 24ωρα μετά το διπλό έγκλημα, στις 8 Οκτωβρίου, η ίδια επέμενε πως ο 33χρονος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, ενώ ο ίδιος έκανε λόγο στο Live News για έναν «πόλεμο λάσπης» εις βάρος του. «Αυτός που έχει νοικιάσει το εστιατόριο, πήρε την Αστυνομία και είπε τι έχει συμβεί, γιατί ο (ανιψιός) δεν ήταν σε θέση να τηλεφωνήσει. Το μόνο που μου έχει πει είναι ότι αυτός που μπήκε στη ρεσεψιόν ήταν νεαρός και ξανθός», έχει δηλώσει η σύντροφός του.

Όταν όμως προέκυψε το στοιχείο για το πρώτο τηλεφώνημα του ανιψιού, η κατάθεσή της άλλαξε. Ανέφερε ότι μετά το έγκλημα έγιναν πολλαπλές κλήσεις στον εργοδότη των δύο 22χρονων. «Γύρω στις 20:30 μου ζήτησε ο σύντροφός μου να τον καλέσω για να τον ενημερώσουμε για το τι συνέβη. Έπειτα, ξανά μιλήσαμε αρκετές φορές γιατί εκείνος δεν πίστευε τι είχε συμβεί και νόμιζε ότι του κάναμε πλάκα, ενώ σε άλλη κλήση εγώ έκλαιγα και δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Μετά ξανά μιλήσαμε το βράδυ αργά όταν πηγαίναμε στο Α.Τ Πύλου για να δώσει κατάθεση ο σύντροφός μου».

Στην τελευταία της κατάθεση επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο: «Όταν ο 22χρονος πήγε να παραδοθεί και ο σύντροφός μου τον αναγνώρισε και καταλάβαμε ποιος είναι, ο εργοδότης μάς έλεγε ότι νιώθει τύψεις. Ένιωθε υπεύθυνος γιατί εκείνος μας γνώρισε τον 22χρονο. Δεν μπορούσε να το πιστέψει».

Το σκεπτικό της ανακρίτριας

Η ανακρίτρια κατέληξε ότι ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας είχαν οργανώσει το έγκλημα με κάθε λεπτομέρεια. Μετά το διπλό φονικό, ο εκτελεστής κρύφτηκε σε άγνωστη τοποθεσία και ο 33χρονος τον μετέφερε την επόμενη μέρα με το αυτοκίνητό του στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Για τον κατηγορούμενο που εξακολουθεί να διαφεύγει εκτός συνόρων, η σύντροφος του 33χρονου δήλωσε: «Τον γνωρίζω από το μαγαζί του εργοδότη. Τον ξέρω ως υπεύθυνο σε αυτό το μαγαζί όπου δούλευε ο 22χρονος στην Καπνικαρέως».

Τα μέτρα ασφαλείας στις φυλακές Κορυδαλλού και Πάτρας, όπου θα μεταφερθούν οι δύο κατηγορούμενοι, είναι αυξημένα. Και οι δύο βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους δικηγόρους τους, ενώ οι έρευνες για τον τρίτο εμπλεκόμενο συνεχίζονται.