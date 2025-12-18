Ο 30χρονος που καταζητούταν για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα εμφανίστηκε τα ξημερώματα στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας όπου συνελήφθη στο πλαίσιο εκτέλεσης του εντάλματος που εκκρεμούσε σε βάρος του.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, λίγο πριν από τις 10 το πρωί, οδηγήθηκε στα Δικαστήρια Καλαμάτας, όπου παρέμεινε για περίπου 40 λεπτά. Μετά την εκτέλεση του εντάλματος, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, που αφορά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Πρωτοδικών Καλαμάτας, από την οποία έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η δημόσια ραδιοτηλεόραση, ο 30χρονος φέρεται να αρνείται όλες τις κατηγορίες. Οι αρχές, ωστόσο, του αποδίδουν ρόλο συνεργού, καθώς φέρεται να επικοινωνούσε μέσω λεγόμενων «πακιστανικών» τηλεφώνων, δίνοντας οδηγίες στον 22χρονο που θεωρείται ο φυσικός αυτουργός του εγκλήματος.

Ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, ο οποίος έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος, μεταφέρθηκε το πρωί με μεταγωγή στις φυλακές Πατρών, ενώ μεταγωγή πραγματοποιήθηκε και για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.