Πρόσθετα έσοδα περίπου 430 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας αναμένεται να αποκομίσει η εταιρεία, λόγω των επικείμενων αυξήσεων στα τιμολόγια ύδατος. Σύμφωνα με στελέχη της επιχείρησης, οι αναπροσαρμογές στα πάγια των οικιακών καταναλωτών και στις χρεώσεις για βιομηχανικές, επαγγελματικές και δημόσιες παροχές θα αποφέρουν περισσότερα από 85 εκατ. ευρώ ετησίως (με ΦΠΑ).

Αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, δήλωσε ότι η αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής κρίθηκε αναγκαία για την ανάκτηση του κόστους των επενδύσεων που απαιτούνται, λόγω των γηρασμένων υποδομών και της λειψυδρίας.

Όπως εξήγησε, ο υπολογισμός του επιτρεπόμενου εσόδου βασίζεται στις λειτουργικές δαπάνες, τις αποσβέσεις και στην εύλογη απόδοση επί της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης. Παρά τις αυξήσεις, η ΕΥΔΑΠ θα εξακολουθήσει να διαθέτει από τα φθηνότερα τιμολόγια νερού στην Ευρώπη.

Αλλαγές στα οικιακά τιμολόγια

Η εισήγηση της εταιρείας προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), που αναμένεται να αποφανθεί εντός δέκα ημερών, προβλέπει αύξηση κατά 1 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) στο πάγιο ύδρευσης και καθιέρωση νέου παγίου 1 ευρώ για την αποχέτευση ανά μήνα.

Η συνολική επιβάρυνση ανά τρίμηνο θα ανέρχεται σε 6 ευρώ ή 7,44 ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή 29,76 ευρώ ετησίως. Οι χρεώσεις κατανάλωσης για τα νοικοκυριά παραμένουν αμετάβλητες, ενώ για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου, πολύτεκνους και υπερήλικες μηδενίζεται η πάγια χρέωση.

Αυξήσεις για επιχειρήσεις, ΟΤΑ και Δημόσιο

Για τα βιομηχανικά και επαγγελματικά τιμολόγια, καθώς και για το Δημόσιο, τους δήμους και τα ΝΠΔΔ – που αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο των πελατών της ΕΥΔΑΠ – προτείνονται αυξήσεις 32,5% στις χρεώσεις κατανάλωσης.

Η εταιρεία παρέχει περίπου 60 εκατ. κυβικά νερού ετησίως σε 17 δήμους της Αττικής, οι οποίοι στη συνέχεια το τιμολογούν στους δημότες τους. Όπως επισήμανε ο κ. Σαχίνης, τα δίκτυα αυτών των δήμων παρουσιάζουν σημαντικές διαρροές, γεγονός που καθιστά τις αυξήσεις κίνητρο για έργα βελτίωσης. «Οι προτεινόμενες αυξήσεις κινούνται στα όρια του σωρευτικού πληθωρισμού της περιόδου 2008–2024, που ανέρχεται σε 28%», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επενδυτικό πλάνο 2,5 δισ. ευρώ

Το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ, ύψους 2,5 δισ. ευρώ έως το 2035, περιλαμβάνει τέσσερα μεγάλα έργα: τον νέο αγωγό για την υδροδότηση της νέας πόλης στο Ελληνικό, τον αγωγό αποχέτευσης για την αντιμετώπιση υπερχειλίσεων στα νότια προάστια, την αναβάθμιση της Ψυτάλλειας και την εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομετρητών σε όλη την Αττική.

Νερό από το Γαλάτσι στο Ελληνικό

Η ενίσχυση του κεντρικού τροφοδοτικού δικτύου για την υδροδότηση του παραλιακού μετώπου αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΕΥΔΑΠ. Ο νέος αγωγός, κόστους 20-22 εκατ. ευρώ, θα ξεκινά από το Διυλιστήριο στο Γαλάτσι και θα φτάνει έως το παραλιακό μέτωπο, περνώντας από Κυψέλη, Εξάρχεια, Παγκράτι και Μετς.

Η υδροδότηση του Ελληνικού αναμένεται να προσθέσει 15.000 νέες παροχές. Όπως ανέφερε ο κ. Σαχίνης, αν τα έσοδα υπερβούν το επιτρεπόμενο όριο, η ΡΑΑΕΥ θα ζητήσει μείωση τιμολογίων στην επόμενη ρυθμιστική περίοδο.

Νέος αγωγός αποχέτευσης για τα νότια προάστια

Σε φάση κατακύρωσης βρίσκεται η μελέτη για τον συλλεκτήριο αγωγό που θα περιορίσει τις υπερχειλίσεις λυμάτων στον Άλιμο. Ο νέος αγωγός στη λεωφόρο Βουλιαγμένης θα συνδεθεί με παροχές από τις παρυφές του Υμηττού έως την οδό Βουλιαγμένης, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των ομβρίων.

Ηλεκτρονικοί υδρομετρητές και «Ψυτάλλεια 3.0»

Η αντικατάσταση 1,8 εκατ. μηχανικών υδρομετρητών με ηλεκτρονικούς θα κοστίσει περίπου 300 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2026, με στόχο κάθε μετρητής να μην ξεπερνά τα 150 ευρώ.

Οι νέοι υδρομετρητές θα μειώσουν τις εμπορικές απώλειες, που σήμερα φτάνουν το 10%. Η μελέτη για το έργο «Ψυτάλλεια 3.0» θα δημοπρατηθεί τον Φεβρουάριο και αφορά την παραγωγή ανακυκλωμένου νερού, ενέργειας και πράσινων καυσίμων μέσω επεξεργασίας της βιολογικής ιλύος.

167 έργα έως το 2035

Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει 167 έργα συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΑΕΥ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από αυτά, 1 δισ. ευρώ αφορά έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, όπως η αναβάθμιση δικτύων και η ανάκτηση νερού.

Συνολικά, 729 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε δίκτυα ύδρευσης, 1,6 δισ. ευρώ σε αποχέτευση και 193 εκατ. ευρώ σε ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση.

Μείωση των διαρροών ύδατος

Η ΕΥΔΑΠ σχεδιάζει την αντικατάσταση 570 χιλιομέτρων αγωγών ύδρευσης την επόμενη τετραετία, με στόχο τη μείωση των διαρροών από 15% σε 11%. Οι απώλειες αντιστοιχούν σε περίπου 55 εκατ. κυβικά νερού ετησίως.

Όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Ύδρευσης, Γιώργος Καραγιάννης, η σταδιακή βελτίωση θα επιτευχθεί μέσα στην επόμενη πενταετία, ενώ το 11% αναμένεται να επιτευχθεί σε διάστημα οκτώ έως δέκα ετών. «Το όφελος του 5% ισοδυναμεί με δύο εκατομμύρια κυβικά νερού, δηλαδή νερό δύο ημερών για την πόλη», υπογράμμισε.