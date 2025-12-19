Η φρικιαστική αιτία θανάτου του μικρού Εμίλ Σολέι αποκαλύφθηκε περισσότερα από δύο χρόνια μετά την εξαφάνισή του από το χωριό Ο-Βερνέ στη Γαλλία, σύμφωνα με νέα πραγματογνωμοσύνη των αρχών.

Η έκθεση των ειδικών περιλαμβάνει ανησυχητικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να είχε διατηρηθεί το σώμα του παιδιού από τον δράστη. Ο δίχρονος Εμίλ είχε εξαφανιστεί στις 8 Ιουλίου 2023 από το σπίτι των παππούδων του, χωρίς να εντοπιστεί παρά τις εκτεταμένες έρευνες.

Τα λείψανά του βρέθηκαν σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 2024, από έναν περιπατητή, σε απόσταση μόλις 1,7 χιλιομέτρου από το χωριό.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, η ανάλυση των οστών αποκάλυψε κάταγμα στην περιοχή του ζυγωματικού οστού, δίπλα στο δεξί μάγουλο. Η κύρια υπόθεση των ειδικών είναι ότι ο τραυματισμός προήλθε από σκόπιμο χτύπημα, το οποίο προκάλεσε «βίαιο κρανιοπροσωπικό τραύμα», πιθανώς με τη χρήση αντικειμένου.

Παράλληλα, οι εξετάσεις γύρης και εντόμων έδειξαν ότι το σώμα του παιδιού είχε παραμείνει «επί μήνες σε κλειστό χώρο, προστατευμένο από τα καιρικά φαινόμενα αλλά όχι αεροστεγή». Τέτοιοι χώροι θα μπορούσαν να είναι στάβλοι ή αγροτικά κτίσματα, αναφέρει η Daily Mail.

Το κίτρινο μπλουζάκι που φορούσε ο Εμίλ όταν εξαφανίστηκε δεν έφερε σημάδια οργανικής αποσύνθεσης, ενώ η γύρη που εντοπίστηκε προερχόταν αποκλειστικά από την περιοχή του Ο-Βερνέ. Αυτό οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι το σώμα του παιδιού πιθανόν γδύθηκε αμέσως μετά τον θάνατό του.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν ήδη εκτιμήσει πως τα λείψανα του Εμίλ ενδέχεται να είχαν διατηρηθεί σε προστατευμένο περιβάλλον, ακόμη και σε καταψύκτη, πριν μετακινηθούν και βρεθούν στο σημείο όπου εντοπίστηκαν.

Νέες ανακρίσεις της οικογένειας

Η νέα έκθεση δημοσιοποιείται ενώ οι παππούδες, η θεία και ο θείος του Εμίλ κλήθηκαν για πρώτη φορά να καταθέσουν εκ νέου. Οι Φιλίπ και Αν Βεντοβινί, μαζί με τα παιδιά τους, Μαξιμέν και Μαρτ Βεντοβινί, εμφανίστηκαν ενώπιον των ανακριτών του ποινικού τμήματος της Εξ-αν-Προβάνς στις 9 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, κάθε μέλος της οικογένειας εξετάστηκε επί μία ώρα ως πολιτικώς ενάγων. Τον Μάρτιο του 2024 οι τέσσερις είχαν τεθεί υπό κράτηση με τις κατηγορίες της «ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως» και της «απόκρυψης πτώματος», αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από 48 ώρες χωρίς άσκηση δίωξης.

Ο εισαγγελέας της Εξ-αν-Προβάνς, Ζαν-Λικ Μπλασόν, δήλωσε ωστόσο ότι δεν έχει αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο οικογενειακής εμπλοκής. Έκτοτε, τα μέλη της οικογένειας έχουν υποβάλει αγωγές ως πολιτικώς ενάγοντες στην υπόθεση.

Η αυτοκτονία του ιερέα και οι νέες αποκαλύψεις

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή τον Μάρτιο, όταν έγινε γνωστό ότι ο καθολικός ιερέας που είχε βαφτίσει τον Εμίλ, ο πατέρας Κλοντ Ζιγιό, 85 ετών, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Εξ-αν-Προβάνς από «υπερβολική δόση», σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιερέας είχε έρθει σε ρήξη με την οικογένεια Βεντοβινί, καθώς είχε παραχωρήσει στα μέσα ενημέρωσης φωτογραφία του μικρού αγοριού πριν από τον θάνατό του.

«Αυτή είναι προφανώς μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την πελάτισσά μου, καθώς οι προηγούμενες ανακρίσεις της είχαν γίνει υπό κράτηση. Αυτή τη φορά κατέθεσε ως πολιτικώς ενάγουσα», δήλωσε στη Le Parisien ο δικηγόρος της Αν Βεντοβινί, Ζουλιέν Πινελί.